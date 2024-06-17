Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 17 июня россияне нанесли авиаудар по селу Боровская Андреевка Боровской громады. Вечером ударили по с. Подолы Купянского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области
17 июня около 2:30 армия РФ нанесла авиаудар по с. Боровская Андреевка. Повреждены частные домовладения.
16 июня в 22:40 войска РФ совершили артиллерийский обстрел с. Подолы Купянского района. Получил ранения 60-летний мужчина. В селе повреждены жилые дома и хозяйственные помещения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль