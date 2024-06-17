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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 17 июня россияне нанесли авиаудар по селу Боровская Андреевка Боровской громады. Вечером ударили по с. Подолы Купянского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области

17 июня около 2:30 армия РФ нанесла авиаудар по с. Боровская Андреевка. Повреждены частные домовладения.

16 июня в 22:40 войска РФ совершили артиллерийский обстрел с. Подолы Купянского района. Получил ранения 60-летний мужчина. В селе повреждены жилые дома и хозяйственные помещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека, в том числе - беременная и 13-летний мальчик, пострадали в результате атаки РФ на Пески Радьковские на Харьковщине

Ворог обстріляв села Борівська Андріївка та Подоли на Харківщині
У с. Борівська Андріївка пошкоджено приватні домоволодіння.
Поліція фіксує наслідки обстрілів Харківщини
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Автор: 

обстрел (27379) Харьковщина (5577)


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