Рашисты обстреляли Никополь из артиллерии: Ранены две женщины. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, в результате чего ранения получили две женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Им - 44 и 86 лет. Обе в больнице в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки.

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