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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Ночью украинские военные уничтожили над Днепропетровщиной вражеский "шахед", агрессор в очередной раз атаковал Никопольский район. ФОТОРЕПОРТАЖ

Силы ПВО сбили над Днепровским районом вражеский шахед. Ночью россияне снова обстреляли Никопольский район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Ночью в Днепровском районе подразделение ЧвК "Схід" уничтожило вражеский шахед. Но российская атака не обошлась без последствий. Повреждены 3 частных дома и 2 авто. Произошел пожар, который оперативно потушили", - говорится в сообщении.

Российские захватчики не прекращают атак на Никопольщину. Этой ночью били артиллерией и дронами-камикадзе.

"Громко было в райцентре и Марганецкой громаде. Побиты пятиэтажка, 6 частных домов и линия электропередач. Погибших и пострадавших нет", - рассказал Лысак.

Также смотрите: Количество пострадавших в результате обстрела Никополя возросло до трех. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстрел (27405) Никополь (1040) Днепропетровская область (4007)


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