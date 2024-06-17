Количество пострадавших в результате обстрела Никополя возросло до трех. ФОТОрепортаж
17 июня россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области из различных типов вооружения и ранили трех человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Трое пострадавших. Такие уточненные данные по результатам артобстрела Никополя. Среди пострадавших - и 71-летняя женщина. Всем пациентам оказали медпомощь. Будут лечиться амбулаторно", - рассказал он.
Кроме районного центра россияне также били по Марганецкой громаде. Применяли дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БПЛА.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, в результате чего ранения получили две женщины.
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