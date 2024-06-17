РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10951 посетитель онлайн
Новости Фото
437 0

Количество пострадавших в результате обстрела Никополя возросло до трех. ФОТОрепортаж

17 июня россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области из различных типов вооружения и ранили трех человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Трое пострадавших. Такие уточненные данные по результатам артобстрела Никополя. Среди пострадавших - и 71-летняя женщина. Всем пациентам оказали медпомощь. Будут лечиться амбулаторно", - рассказал он.

Кроме районного центра россияне также били по Марганецкой громаде. Применяли дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БПЛА.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, в результате чего ранения получили две женщины.

Внаслідок обстрілів пошкоджене харчове та промислове підприємства, 12 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 вантажівок і 2 легковики, лінія електропередач.

Обстріли Нікопольщини 17 червня
Внаслідок російських обстрілів у Нікополі постраждали троє людей

Также смотрите: Вечером враг атаковал Никополь двумя дронами-камикадзе, утром ударил по Покровской громаде. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27379) Никополь (1038) Днепропетровская область (4001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 