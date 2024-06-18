Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен прибыла с визитом в Украину. ФОТО
В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.
Об этом в Фейсбуке сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Встретила госпожу спикера на Киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений!", - подчеркнула Кондратюк.
Напомним, 12 июня правительство Литвы одобрило передачу 14 бронетранспортеров М113 Вооруженным силам Украины.
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