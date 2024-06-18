РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11853 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 391 0

Последствия удара РФ КАБом по Бургунке на Херсонщине. ФОТО

Российские оккупанты около полуночи сбросили управляемую авиабомбу по Бургунке Тягинской громады Херсонщины.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара разрушены крыши, стены, выбиты окна.

Пострадавших среди гражданских жителей нет.

Всего за прошедшие сутки оккупанты сбросили на населенные пункты Херсонщины тринадцать авиационных бомб и неуправляемых ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали ремонтную бригаду, ремонтировавшую газопровод на Херсонщине, один человек ранен

Наслідки удару КАБу по Бургунці на Херсонщині
Наслідки удару КАБу по Бургунці на Херсонщині

Автор: 

обстрел (27405) КАБ (369) Херсонская область (4813)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 