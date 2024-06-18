Последствия удара РФ КАБом по Бургунке на Херсонщине. ФОТО
Российские оккупанты около полуночи сбросили управляемую авиабомбу по Бургунке Тягинской громады Херсонщины.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара разрушены крыши, стены, выбиты окна.
Пострадавших среди гражданских жителей нет.
Всего за прошедшие сутки оккупанты сбросили на населенные пункты Херсонщины тринадцать авиационных бомб и неуправляемых ракет.
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