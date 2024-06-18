Последствия удара авиабомбы РФ по частному сектору Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики ночью нанесли удар по Немышлянскому району Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Так, около 22:30 россияне нанесли авиационный удар по частному жилому сектору.

"Авиационный боеприпас попал в огород на территории домовладения. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, легковой и грузовой автомобили. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Предварительно, оккупанты ударили по городу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30.

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