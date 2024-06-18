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Последствия удара авиабомбы РФ по частному сектору Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики ночью нанесли удар по Немышлянскому району Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Так, около 22:30 россияне нанесли авиационный удар по частному жилому сектору.

"Авиационный боеприпас попал в огород на территории домовладения. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, легковой и грузовой автомобили. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Предварительно, оккупанты ударили по городу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30.

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Наслідки удару по Немишлянському району Харкова
Наслідки удару по Немишлянському району Харкова
Наслідки удару по Немишлянському району Харкова
Наслідки удару по Немишлянському району Харкова
Наслідки удару по Немишлянському району Харкова
Наслідки удару по Немишлянському району Харкова

Автор: 

обстрел (27405) Харьков (7521)


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А дехто стверджує, що міномет.
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18.06.2024 10:37 Ответить
От москалі діду запорожець пошкодили. Рашисти.
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18.06.2024 11:34 Ответить
 
 