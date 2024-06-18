Последствия удара авиабомбы РФ по частному сектору Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики ночью нанесли удар по Немышлянскому району Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Так, около 22:30 россияне нанесли авиационный удар по частному жилому сектору.
"Авиационный боеприпас попал в огород на территории домовладения. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, легковой и грузовой автомобили. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Предварительно, оккупанты ударили по городу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий18.06.2024 10:37 Ответить Мне нравится 0
Гуцул
показать весь комментарий18.06.2024 11:34 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль