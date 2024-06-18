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Новости Фото Война
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Сырский наградил воинов бригады "Хартия" за оборону Волчанска и севера Харьковщины. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил военнослужащих бригады "Хартия" за оборону Волчанска и севера Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, защитников Харьковщины наградили нагрудными знаками "Золотой крест".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил награды по случаю Дня морской пехоты. ФОТОрепортаж

Нагородження воїнів Хартії
Нагородження воїнів Хартії
Нагородження воїнів Хартії
Нагородження воїнів Хартії

Автор: 

награда (1803) Харьковщина (5577) Александр Сырский (605)


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Після прй@бів привладних СРАТЬєхав із СТАВКИ, Україну, вчергове, ГЕРОЇЧНО ЗАХИСТИЛИ прості Українці, не з Урядового кварталу95 чи з екс-привладні за > 30 років Незалежності України!! Влада, переймалася САММІТОМ, а Українці, обороною ДЕРЖАВИ! Знайдіть різницю!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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18.06.2024 11:17 Ответить
Героям слава 👍🏼🙏🏼❤️
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18.06.2024 11:27 Ответить
БОГИ ! 🇺🇦
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18.06.2024 11:21 Ответить
👍
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18.06.2024 12:26 Ответить
Сирський без броніку з магазинами і в мультику замість пікселя. Шось в лісі здохло.
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18.06.2024 11:46 Ответить
Пошана воїнам і Головнокомандувачу ! 🇺🇦
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18.06.2024 12:43 Ответить
керманичам лярди , а воїнам медалька за гривню...(
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18.06.2024 12:50 Ответить
 
 