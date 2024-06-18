Сырский наградил воинов бригады "Хартия" за оборону Волчанска и севера Харьковщины. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил военнослужащих бригады "Хартия" за оборону Волчанска и севера Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, защитников Харьковщины наградили нагрудными знаками "Золотой крест".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил награды по случаю Дня морской пехоты. ФОТОрепортаж







