Сырский наградил воинов бригады "Хартия" за оборону Волчанска и севера Харьковщины. ФОТОрепортаж
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил военнослужащих бригады "Хартия" за оборону Волчанска и севера Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Как отмечается, защитников Харьковщины наградили нагрудными знаками "Золотой крест".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!