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Зеленский вручил награды по случаю Дня морской пехоты. ФОТОрепортаж

В День морской пехоты Украины президент Владимир Зеленский встретился с военными и отметил их государственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Зеленський відзначив нагородами морських піхотинців

Память всех морских пехотинцев, которые отдали свои жизни в боях за Украину и ее независимость, почтили минутой молчания. Президент отметил воинов государственными наградами.

"Крест боевых заслуг" получили:

  • Мастер-сержант Игорь Грабовой
  • Подполковник Василий Сосновский
  • Матрос Тарас Харченко

Зеленський вручив нагороди морпіхам

Зеленський вручив нагороди морпіхам

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Зеленський вручив нагороди морпіхам

Еще одного воина Зеленский отметил орденом Богдана Хмельницкого І степени, одного - ІІ степени, четырех - ІІІ степени. Один защитник получил орден "За мужество" II степени, девять - "За мужество" III степени.

Зеленський відзначив морських піхотинців
Зеленський відзначив морських піхотинців
Зеленський відзначив морських піхотинців

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Зеленський відзначив морських піхотинців

Глава государства также вручил боевые знамена 66-му отдельному пушечному артиллерийскому дивизиону 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 505-му отдельному батальону 37-й отдельной бригады морской пехоты, а также почетные знаки отличия "За мужество и отвагу" этому же батальону и 1-му отдельному батальону морской пехоты 36-й отдельной бригады.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) награда (1798) морская пехота (38)


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У гундосіка тільки пазітівні відосіки.
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23.05.2024 16:48 Ответить
і не знайшлося жодного, хто б в'їбав хрипуна заради спасіння України
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23.05.2024 16:58 Ответить
Зеленський - це особа, президент - це посада. Ви хочете, щоби хтось із морпіхів "в'їбав" свого головнокомандувача? Та і судячи з 73% на виборах багато для кого з них і свого президента.
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23.05.2024 17:35 Ответить
Огидно бути нагородженим актором, подібним німецьким героїням фільмів для дорослих
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23.05.2024 17:10 Ответить
Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля Сергія Журавля, зобов'язавши ДБР відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.
Про це Радіо Свобода повідомив 22 грудня 2020 р. батько бійця Сергій Журавель.

Батько військового звинувачує Володимира Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина. 40-річний військовий 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав Журавель був поранений поблизу Зайцева в липні 2020 року. Тоді, за словами батька військового, президент як верховний головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок пораненого. Ярослав Журавель втратив багато крові й помер. Точна дата смерті невідома. Тіло військового бойовики передали українській стороні через 8 днів після поранення, 21 липня 2020 р.

13 липня 2020 р. в «сірій зоні» під Зайцевим на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї бригади лейтенант Дмитро Красногрудь. Російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов'язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира.В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Унаслідок обстрілу військовий медик Микола Ілін загинув, а сержант Ярослав Журавель зазнав поранення. Він помер через кілька днів на полі бою, не дочекавшись евакуації. З Ярославом Журавлем https://www.radiosvoboda.org/a/news-jaroslav-zhuravel/30743547.html попрощалися 23 липня на Дніпропетровщині.
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23.05.2024 17:31 Ответить
Два новых батальона, один из них артиллерийский. Это большой плюс. Но у маларосов здесь все равно зрада. Что б два раза не вставать: нет, я Писяграя в президенты не выбирал
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23.05.2024 18:39 Ответить
Де азовці полонені клоун ?

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24.05.2024 16:31 Ответить
Футболка хоч чиста?
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25.05.2024 21:44 Ответить
 
 