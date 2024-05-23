Зеленский вручил награды по случаю Дня морской пехоты. ФОТОрепортаж

В День морской пехоты Украины президент Владимир Зеленский встретился с военными и отметил их государственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Память всех морских пехотинцев, которые отдали свои жизни в боях за Украину и ее независимость, почтили минутой молчания. Президент отметил воинов государственными наградами.

"Крест боевых заслуг" получили:

Мастер-сержант Игорь Грабовой

Подполковник Василий Сосновский

Матрос Тарас Харченко







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Еще одного воина Зеленский отметил орденом Богдана Хмельницкого І степени, одного - ІІ степени, четырех - ІІІ степени. Один защитник получил орден "За мужество" II степени, девять - "За мужество" III степени.







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Глава государства также вручил боевые знамена 66-му отдельному пушечному артиллерийскому дивизиону 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 505-му отдельному батальону 37-й отдельной бригады морской пехоты, а также почетные знаки отличия "За мужество и отвагу" этому же батальону и 1-му отдельному батальону морской пехоты 36-й отдельной бригады.