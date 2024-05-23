Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня морської піхоти. ФОТОрепортаж

У День морської піхоти України президент Володимир Зеленський зустрівся із військовими та відзначив їх державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Пам’ять усіх морських піхотинців, які віддали свої життя в боях за Україну та її незалежність, ушанували хвилиною мовчання. Президент відзначив воїнів державними нагородами.

"Хрест бойових заслуг" отримали:

Майстер-сержант Ігор Грабовой

Підполковник Василь Сосновський

Матрос Тарас Харченко







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Ще одного воїна Зеленський відзначив орденом Богдана Хмельницького І ступеня, одного – ІІ ступеня, чотирьох – ІІІ ступеня. Один захисник одержав орден "За мужність" ІІ ступеня, дев’ять – "За мужність" ІІІ ступеня.







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Глава держави також вручив бойові прапори 66-му окремому гарматному артилерійському дивізіону 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 505-му окремому батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти, а також почесні відзнаки "За мужність та відвагу" цьому ж батальйону та 1-му окремому батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади.