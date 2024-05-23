Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня морської піхоти. ФОТОрепортаж
У День морської піхоти України президент Володимир Зеленський зустрівся із військовими та відзначив їх державними нагородами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Пам’ять усіх морських піхотинців, які віддали свої життя в боях за Україну та її незалежність, ушанували хвилиною мовчання. Президент відзначив воїнів державними нагородами.
"Хрест бойових заслуг" отримали:
- Майстер-сержант Ігор Грабовой
- Підполковник Василь Сосновський
- Матрос Тарас Харченко
Ще одного воїна Зеленський відзначив орденом Богдана Хмельницького І ступеня, одного – ІІ ступеня, чотирьох – ІІІ ступеня. Один захисник одержав орден "За мужність" ІІ ступеня, дев’ять – "За мужність" ІІІ ступеня.
Глава держави також вручив бойові прапори 66-му окремому гарматному артилерійському дивізіону 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 505-му окремому батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти, а також почесні відзнаки "За мужність та відвагу" цьому ж батальйону та 1-му окремому батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про це Радіо Свобода повідомив 22 грудня 2020 р. батько бійця Сергій Журавель.
Батько військового звинувачує Володимира Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина. 40-річний військовий 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав Журавель був поранений поблизу Зайцева в липні 2020 року. Тоді, за словами батька військового, президент як верховний головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок пораненого. Ярослав Журавель втратив багато крові й помер. Точна дата смерті невідома. Тіло військового бойовики передали українській стороні через 8 днів після поранення, 21 липня 2020 р.
13 липня 2020 р. в «сірій зоні» під Зайцевим на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї бригади лейтенант Дмитро Красногрудь. Російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов'язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира.В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Унаслідок обстрілу військовий медик Микола Ілін загинув, а сержант Ярослав Журавель зазнав поранення. Він помер через кілька днів на полі бою, не дочекавшись евакуації. З Ярославом Журавлем https://www.radiosvoboda.org/a/news-jaroslav-zhuravel/30743547.html попрощалися 23 липня на Дніпропетровщині.