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Стрельба произошла в Шевченковском районе Киева: Неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в автомобиле. ФОТО (обновлено)

В Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в авто.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Полиции сообщили, что на улице Ярмолы раздаются выстрелы.

"Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила", - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры по задержанию нападавшего.

Также читайте: На Закарпатье мужчина во время проверки документов стрелял и ранил полицейского.ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі сталася стрілянина

Издание Общественное со ссылкой на источники сообщило, что потерпевший – казахский оппозиционер Айдос Садыков. Он находится в больнице и ему оказывают помощь.

Айдос Садиков

Автор: 

Киев (25588) Нацполиция (16504) стрельба (3260)


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Топ комментарии
+9
конспирация
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18.06.2024 13:37
+8
З епохою Зеленського-Єрмака Україна повертається в 90-ті.Відключеня електроенергії,інфляція і ріст тарифів,стілянина па вулиці і відсутьність правосудя.
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18.06.2024 13:58
+6
..не дермака часом?
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18.06.2024 13:31
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А хто потерпилий? Чому мовчать?
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18.06.2024 13:30 Ответить
І що з потерпілим?
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18.06.2024 13:47 Ответить
а читати статтю пробував?
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18.06.2024 16:30 Ответить
..не дермака часом?
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18.06.2024 13:31 Ответить
Стрелять можно только в Шефиров
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18.06.2024 13:33 Ответить
нєнє.
у водіїв шефіров. і тільки в ногу.
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18.06.2024 13:36 Ответить
Розкатали губу. Там охорона, не виключено, що російська.
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18.06.2024 13:33 Ответить
То старий дешевий Субару Форестер. Який єрмак??
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18.06.2024 13:35 Ответить
конспирация
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18.06.2024 13:37 Ответить
а, де це, так чудово авто припарковано?
може то, чоловік мамочки з коляскою, що не могла "пролізти" через хазяїна жизні?
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18.06.2024 13:38 Ответить
розстріл за кожне адмінпорушення? чи у вас є винятки?
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18.06.2024 14:00 Ответить
наступного разу, будуть вчити правила дорожнього руху.
наступного разу, будуть уважно ставитися до прав і свобод інших людей.
а, як ви хотіли, толерастити з кожним бидлом?
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18.06.2024 14:04 Ответить
Кацапи...
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18.06.2024 13:45 Ответить
Нажаль, що не Єрмак😔
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18.06.2024 13:47 Ответить
За незнання ПДР тепер будуть розстрілювати?
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18.06.2024 13:57 Ответить
За незнання ПДР навряд чи, а от за "Отвали. Я буду парковаться, так и где хочу, и не такому быдлу как ты мне указывать" - так точно.
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18.06.2024 14:01 Ответить
З епохою Зеленського-Єрмака Україна повертається в 90-ті.Відключеня електроенергії,інфляція і ріст тарифів,стілянина па вулиці і відсутьність правосудя.
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18.06.2024 13:58 Ответить
может тцкашник в свободное от вылова людей время? бронь не дал
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18.06.2024 14:01 Ответить
Маю надію, що хоч кондиціонер був увімкнений?! А то така спека...
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18.06.2024 14:10 Ответить
Гомес и Педро , выясняют отношения, разберутся.
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18.06.2024 14:15 Ответить
Через пів дня до жирафа дійде.
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18.06.2024 15:08 Ответить
 
 