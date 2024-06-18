Стрельба произошла в Шевченковском районе Киева: Неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в автомобиле. ФОТО (обновлено)
В Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в авто.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Полиции сообщили, что на улице Ярмолы раздаются выстрелы.
"Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила", - говорится в сообщении.
Сейчас принимаются меры по задержанию нападавшего.
Издание Общественное со ссылкой на источники сообщило, что потерпевший – казахский оппозиционер Айдос Садыков. Он находится в больнице и ему оказывают помощь.
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+9 Підлога Маккартні
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у водіїв шефіров. і тільки в ногу.
може то, чоловік мамочки з коляскою, що не могла "пролізти" через хазяїна жизні?
наступного разу, будуть уважно ставитися до прав і свобод інших людей.
а, як ви хотіли, толерастити з кожним бидлом?