Стрельба произошла в Шевченковском районе Киева: Неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в автомобиле. ФОТО (обновлено)

В Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в авто.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Полиции сообщили, что на улице Ярмолы раздаются выстрелы.

"Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила", - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры по задержанию нападавшего.

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Издание Общественное со ссылкой на источники сообщило, что потерпевший – казахский оппозиционер Айдос Садыков. Он находится в больнице и ему оказывают помощь.