На Закарпатье мужчина во время проверки документов стрелял и ранил полицейского. ФОТОРЕПОРТАЖ

В поселке Кольчино Мукачевского района полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль, водитель которого во время проверки документов через окно несколько раз выстрелил в сторону полицейских и ранил одного из инспекторов. Мужчина задержан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как отмечается, 15 мая в 23:51 инспектор сектора реагирования патрульной полиции сообщил в дежурную часть о нападении на их экипаж. Происшествие случилось в поселке Кольчино Мукачевского района. Полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль "Seat Ibiza".

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За рулем транспортного средства находился 29-летний мукачевец, который ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения.

В полиции сообщили, что во время общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, а на законные требования правоохранителей нарушитель не реагировал и закрылся в транспортном средстве. Затем через окно автомобиля фигурант произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, в результате чего ранил одного из инспекторов полиции.

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Мужчину задержали сразу на месте происшествия, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Сообщается, что жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает, медики оказали ему необходимую помощь.

Кроме того, с места преступления следователи изъяли пакет с каннабисом и травматическое оружие, из которого нарушитель стрелял в правоохранителей. Работники полиции устанавливают происхождение оружия.

Так, по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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