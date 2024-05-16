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На Закарпатье мужчина во время проверки документов стрелял и ранил полицейского. ФОТОРЕПОРТАЖ

В поселке Кольчино Мукачевского района полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль, водитель которого во время проверки документов через окно несколько раз выстрелил в сторону полицейских и ранил одного из инспекторов. Мужчина задержан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как отмечается, 15 мая в 23:51 инспектор сектора реагирования патрульной полиции сообщил в дежурную часть о нападении на их экипаж. Происшествие случилось в поселке Кольчино Мукачевского района. Полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль "Seat Ibiza".

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Напад на поліцейських

За рулем транспортного средства находился 29-летний мукачевец, который ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения.

В полиции сообщили, что во время общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, а на законные требования правоохранителей нарушитель не реагировал и закрылся в транспортном средстве. Затем через окно автомобиля фигурант произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, в результате чего ранил одного из инспекторов полиции.

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Напад на поліцейських
Напад на поліцейських

Мужчину задержали сразу на месте происшествия, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Сообщается, что жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает, медики оказали ему необходимую помощь.

Кроме того, с места преступления следователи изъяли пакет с каннабисом и травматическое оружие, из которого нарушитель стрелял в правоохранителей. Работники полиции устанавливают происхождение оружия.

Напад на поліцейських

Напад на поліцію

Так, по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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Автор: 

Нацполиция (16458) стрельба (3251) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+9
А якщо поліція вбиває і не несе відповідальності тут тихо, а якщо в мусорів то резонанс....? Тут ще не озвучили дії того молодого мусорка якого вбили, чому мовчать? Чоому не кажуть правду?
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16.05.2024 15:14
+7
Дебіл якийсь, а могли ж просто пристрелити на місці, навіть якщо у нього там усе куплено.
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16.05.2024 15:01
+7
А почему его не застрелили?
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16.05.2024 15:05
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Та нічьо-"самиє чєсниє судьї в мірє"апять аправдают етого ублюдского ублюдка...
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16.05.2024 14:59 Ответить
Дебіл якийсь, а могли ж просто пристрелити на місці, навіть якщо у нього там усе куплено.
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16.05.2024 15:01 Ответить
випустять під заставу, як броварського журавеля. А поліціянти такі ж соплежуї, як і броварські.
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16.05.2024 15:09 Ответить
Ну той, хоч тільки розмахував, а цей стріляв. І звідки кому відомо, що це тільки травмат? Завалили би на місці, тай усе.
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16.05.2024 15:12 Ответить
от тому того випустили за 5 тисяч доларів застави, а цього випустять за десять. У нас таких Скрипок - як гівна у кацапа за банею. А з приводу "завалили" - так це не до нашої поліції. Як вони можуть зпахистити хоч когось, коли себе не в змозі.
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16.05.2024 15:20 Ответить
Пане Урс,невже ви вже забули той срач,який був на форумі,після того як поліцейський застрелив "мачо" з Абхазії,який бив напарницю поліцейського?Скільки випорожнень було-про поліцейський "бєспрєдєл",про невинну жертву в "трусіках".про Авакова,реформу поліції і весь ОП.
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18.05.2024 18:08 Ответить
я на таку ***** вже не звертаю уваги ще з того часу, як перший раз поліціянт нової реформованої поліції застрелив бухого довбойоба, який промчав вдень через пів Києва на швидкості 120 км на годину, і не хотів зупинятись на вимогу поліції, і потім того поліціянта засудили до ув'язнення.
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18.05.2024 18:15 Ответить
А почему его не застрелили?
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16.05.2024 15:05 Ответить
тому що у нас така "діюча модель поліції" у військовий час.
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16.05.2024 15:11 Ответить
Спочатку потрібно дочекатись правди чого стриляв...як завжди .....я не довіряю поліції...
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16.05.2024 15:10 Ответить
слава богу, есть еще разумные люди. Мусорам верить - себя обмануть.
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16.05.2024 21:42 Ответить
А якщо поліція вбиває і не несе відповідальності тут тихо, а якщо в мусорів то резонанс....? Тут ще не озвучили дії того молодого мусорка якого вбили, чому мовчать? Чоому не кажуть правду?
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16.05.2024 15:14 Ответить
я відразу писав, що новина одноденка - всі все забули
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16.05.2024 15:25 Ответить
Добре, що тікаючи ще людей не позбивав.

Права є, зброя є, стріляти - вміє..можна під Харків відправляти.
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16.05.2024 15:15 Ответить
наркомана? Його лише на риття окопів та десь на підхваті.
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16.05.2024 15:52 Ответить
Не панькайиесь введіть стан війни усіх без привілеїв депутатів ментів пенсіонерів чинуш зечню вперед в з піснею не шкода наркоманів пияк і підарів цих взагалі з лопатами на передок її
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16.05.2024 15:25 Ответить
нуу.. якщо поліція такє дозволяє то так їм і треба...застрелили б пару таких неадекватів і інші думали б
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16.05.2024 15:27 Ответить
дебилов у нас достаточно и одна половина из них в полиции, вторая аплодирует последней за их бепридел.
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16.05.2024 21:37 Ответить
Це ж золотий фонд влади. Типовий виборець Зеленского. Просто наслухався Шмарклемарафону, і наслідує Найвеличного уклоніста.
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16.05.2024 15:34 Ответить
У поліції повідомили, що під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння , а в це я вже не завжди вірю... В них всі п'яні.
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16.05.2024 15:38 Ответить
написали, що загрожує до 5 років. ну якраз і війна закінчиться.
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16.05.2024 15:54 Ответить
Квіточки це тільки, може бути напередодні великого шухера
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16.05.2024 16:07 Ответить
Такое ощущение, что готовиться охрененное урезание прав и свобод гражданина Украины под бурные аплодесметы последних. Кому нахер нужны эти мусора?
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16.05.2024 21:36 Ответить
Ну алкаш є алкаш Ліки таким не допомагають--потрібно хірургічне лікування
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17.05.2024 13:50 Ответить
мусорок?
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17.05.2024 18:03 Ответить
Защищался от оборотней в погонах. Слепому видно.
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16.05.2024 21:39 Ответить
Потрібно було пристрелити на місці На одного дебіла було б менше
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17.05.2024 13:49 Ответить
він намагався, не получилося. Мета була позбавити світ від двох дебілі.
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17.05.2024 18:04 Ответить
Та кому той поліцейський треба коли на передовій кожен день гинуть бійці ЗСУ
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19.05.2024 14:31 Ответить
 
 