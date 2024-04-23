РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости
10 737 20

Стрельба на "Південмаші": Нацгвардейца Рябчука приговорили к пожизненному заключению

рябчук

Нацгвардейца Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на "Південмаші" в Днепре в январе 2022 года, убил 4 человека, приговорено к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что 27 января 2022 года военнослужащий был включен в состав стражи, охранявшей территорию государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" в Днепре. Ночью он похитил оружие из оружейной и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Еще пятеро нацгвардейцев получили ранения различной степени тяжести.

После совершенного стрелок скрылся с места несения службы, с собой забрал оружие. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В суде осужденный свою вину признал полностью. Приговора суда он ожидал под стражей.

Читайте: ГБР о подозрении причастным к нападению на полицейских: проверяется информация о похищении взрывчатки и оружия

Он признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Нацгвардейцу назначено наказание - пожизненное лишение свободы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января 2022 года около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в г. Подгороднее.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Сейчас следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Читайте: Рябчук не жаловался на унижения и неуставные отношения в воинской части, - и.о.командующего НГУ Лебедь

Автор: 

Днепр (4393) стрельба (3250) пожизненное заключение (65) Рябчук (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Памʼятаю як форумчани драли один одному чуби, зʼясовуючи нафіга він це зробив. Версії були від нещасної любові через дідовщину прямо до секретного шпіона кацапів. Два роки пройшло, чувака засудили, але відповіді на питання "нафіга він це зробив" як не було так і нема.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:18
+15
..как обычно, все сделали по-тихому.. и заседания, наверняка, были в закрытом режиме.. Я сам служил в армии, еще советской и приблизительно понимаю, что происходило, но системе правда не нужна, ни тогда, ни, тем более, сейчас..
показать весь комментарий
23.04.2024 13:31
+14
Це було начеб то у іншому житті. Січень 22- гого
показать весь комментарий
23.04.2024 13:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тіпа торжество правосуддя. Ну ОК. А скількох високопосадовців-корупціонерів засудили до довічного ув'язнення? Відповідь: нуль. А на сьогодні корупція є найтяжчим злочином, який загрожує нацбезпеці країни.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:13 Ответить
Так...пожиттєве. І вийде, через 25 років подасть клопотання, врахують болячки поведінку, онкохворих і...вуаля в 43 на свободі, а життя людей не вернеш.Отака фуйня....
показать весь комментарий
23.04.2024 13:13 Ответить
Умисне вбивство П'ятьох людей. Скоріш за все не вийде
показать весь комментарий
23.04.2024 14:22 Ответить
Це було начеб то у іншому житті. Січень 22- гого
показать весь комментарий
23.04.2024 13:17 Ответить
Памʼятаю як форумчани драли один одному чуби, зʼясовуючи нафіга він це зробив. Версії були від нещасної любові через дідовщину прямо до секретного шпіона кацапів. Два роки пройшло, чувака засудили, але відповіді на питання "нафіга він це зробив" як не було так і нема.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:18 Ответить
А ти сам особисто як думаєш?
показать весь комментарий
23.04.2024 13:26 Ответить
Гадки не маю. Шо завгодно може бути.
показать весь комментарий
23.04.2024 15:50 Ответить
..как обычно, все сделали по-тихому.. и заседания, наверняка, были в закрытом режиме.. Я сам служил в армии, еще советской и приблизительно понимаю, что происходило, но системе правда не нужна, ни тогда, ни, тем более, сейчас..
показать весь комментарий
23.04.2024 13:31 Ответить
Та так,скоріше так звана *дідовщина*яка в караулі неприйнятна ну зовсім,також з досвіду рік *через день на ремень*при тому начкаром в званні ст. сержанта.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:46 Ответить
Пусть люди смотрят фильм "Делай раз" и примерно поймут,почему он расстрелял своих однослуживцев.
показать весь комментарий
23.04.2024 16:34 Ответить
Що слідство розслідувало більше ніж два роки?
показать весь комментарий
23.04.2024 13:50 Ответить
Думали, як відмазати Шура та інших підарасів із керівництва військової частини
показать весь комментарий
24.04.2024 05:14 Ответить
а яка ПРИЧИНА скоєного?
показать весь комментарий
23.04.2024 14:21 Ответить
Олена Липовенко все розповіла у Шустера. Але кого із придурків у коментарях це цікавить?
показать весь комментарий
24.04.2024 05:13 Ответить
дідівщина
показать весь комментарий
23.04.2024 16:26 Ответить
мотиви 99% совок і як викурить його з людей , от пацана і приклинило але ж всі вже забули а тут і війна все спише
показать весь комментарий
23.04.2024 16:28 Ответить
Він психічно збочений сектант з такої же сім"ї. Село Броска Ізмаїльського району Одеської обл. Перш ніж ******* і котити бочку на Армію і Гвардію вчіть матчасть, *********.
показать весь комментарий
23.04.2024 18:58 Ответить
Ти сам психічно збочений сектант. Якщо ти вважаєш нормальним те, як сьогодні порушуються права українців-чоловіків. Стули пельку, негідник
показать весь комментарий
24.04.2024 05:21 Ответить
Ви усі придурки. Рябчук молодець! Привернув увагу до діяльності військової мафії. Пожиттєво треба посадити того мєнтовського підараса, який керував цією військовою частиною
показать весь комментарий
24.04.2024 05:12 Ответить
 
 