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Стрелок Рябчук признал свою вину в суде

Стрелок Рябчук признал свою вину в суде

Кировский суд в г. Днепр пошел в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который 27 января убил пятерых человек на заводе "Южмаш".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа из зала суда.

Прокуратура требует 60 суток заключения без возможности определения залога, поскольку считает, что подозреваемый может влиять на свидетелей. Позицию прокурора поддержал следователь.

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Во время судебного заседания Рябчук признал свою вину. "Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину", – сказал он.

Рябчук отметил, что ему тяжело вспоминать ту ночь, и добавил, что во время допроса рассказал, как все было.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Автор: 

Днепр (4439) Рябчук (33)


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Топ комментарии
+22
Я можу зрозуміти, коли вбивають кривдників.

Я не можу зрозуміти, коли вбивають абсолютно непричетних людей!
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28.01.2022 21:13
+19
Питання в мотивації. Що примусило його це зробити? Просто так людей не вбивають.
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28.01.2022 21:10
+16
Дедовщина погубила парня.
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28.01.2022 21:18
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Страница 3 из 3
Він з'ясовував відносини з кривдниками,на дуелі, чивбивав беззахисних,хто трапиться, або несподобається?? Що, в/ч потрібно розформировувати,що командирів гратувати, то інша мова.
Ця,істота, не своє життя й в грош нецінує. Воно патологічне.
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28.01.2022 23:30 Ответить
при сильному прeсiнгу ти можeш гарантувати що самe за твоiм виданим cцeнaрiмє ти сам послiдуєш?
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29.01.2022 03:28 Ответить
Шо,ти верзеш? Тобі незнати,к чавили,нас в шкоі молодших спеціалістів Лайно,пополивло, з усіх подібних до тебе. З 40 ,майже,всі стучали одне на одне. Лише,кілька неоскотинилося. Що,тобі знати,матусенькіна дитинка. Й наш полк був на постійому б.чергуванні. Базікало,що вважає себе чоловіком. Нащо,ви здатні. Ні працювати,ні воювати
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29.01.2022 04:24 Ответить
як чудово що ти то розумєш! як совоково-тупорило що ти тодi язика в сраку затягував i гнувся!
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31.01.2022 12:00 Ответить
Чахоточный . у тебя глюки. Как был нулевым чурбаном так и остался, дебил прикукуреный
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29.01.2022 05:53 Ответить
висєр школярика в тeбe вийшов! алe так усe бидло тиловe в пагонах сeбe вeдe! ви ублюдки бiльшe нiчго в своєму убогому життi нe бачити. тому що вам щe захищати як нe своє ублюдочнe болото.
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31.01.2022 12:02 Ответить
Какая дедовщина на заводе? На заводе! Он конченный психопат, который стрелял в женщин на проходной, добивал в голову, а потом со смехом об этом рассказывал. Вы думайте, прежде чем что-то сказать.
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29.01.2022 02:27 Ответить
який завод придурок ти? нeуставнi вiдносии в усiх частинах є. так при чому тут завод?
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29.01.2022 03:29 Ответить
Без каменів і тапок
Не можу зрозуміти:Він сам сказав одному пораненому вдалось втікти..Потім поліція сказала що вибігли двоє і подзвонили в поліцію і в швидку.
Він же вбивши жінку почав розстрілювати замок аби його вибити і не зміг,сприбав десь через паркан..
Виходить жінка спочатку відкрила тим двом,а потім закрила двері?
Чи вона взагалі не чула вистріли
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28.01.2022 22:01 Ответить
Этого ублюдка расстрелять бы и 5 членов его самых близких родственников , а дом снести нахрен где вырос этотмальчик-скот.
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28.01.2022 22:01 Ответить
Не мелочись Фріц. Роддом, школу, и ВЧ снести ...
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28.01.2022 22:10 Ответить
Все так, тільки тебе ще одного довбня додати треба на шибенецю
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28.01.2022 22:27 Ответить
Считаю его поступок не самым умным, но обвинить его мне не в чем, конечно пострадали не только те, кто прямо виноват, но мы все помогли отдать мвд в руки Валуева и его корещей
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29.01.2022 10:22 Ответить
Чехи и немцы. Классика.
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28.01.2022 23:54 Ответить
розстрiляти трeба начальство як поощряє дiдовщину!
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31.01.2022 12:04 Ответить
через місяць ви навіть не згадаєте хто такий той Рябчук
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28.01.2022 22:02 Ответить
Или под наркотой был, или по жизни долбанутый.
Сказки про дедовщину и состояние аффекта оставьте солдатам РФ, сидящим на чеченских бутылках и торгующих собой на панели.
Во-первых, в Украине нет той межнациональной и религиозной розни, которая принимает есть в РФ и была в СССР, которые принимают жестокие и извращенные формы.
Допускаю, максимум, вероятность легкого булинга, который существует в школах, техникумах, ВУЗах, и трудовых коллективах, но это не повод ДВА месяца ЖДАТЬ, и ПЛАНИРОВАТЬ расстрел.
Во-вторых, судя по видео, человек действовал, четко, осознанно и совершенно спокойно - выждал момент, добивал, несколько раз перезаряжался, упаковывался, убил телефонистку "что бы не сообщила", тягал вахтершу за волосы, и застрелил ее...
Это не действия "верующего человека" или "стукачка-новобранца", которого недолюбливают в коллективе.
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28.01.2022 22:04 Ответить
Більше схоже на виховання справжнім кацапом на скрєпах Руцкого міра.
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28.01.2022 22:06 Ответить
Я б сказав, що у нас дідівщина не просто відмерла, а вже навіть пішла в якомусь зворотньому напрямку. Я минулої весни потрапив на 30-денні збори резервістів, до того строкової не проходив через відстрочку на навчання. Нас там декілька таких було без знання уставу та іншої армійщини. Якщо хтось із офіцерів за щось чіплявся, одразу ж вписувались більш досвідчені із резервістів, мовляв чого чіплятися, він строкову службу не проходив. Це одразу ж розряджало будь-яку ситуацію. Місцями аж не зручно бувало, бо інколи ледь не як до дітей ставились, котрих треба захищати.
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28.01.2022 22:43 Ответить
тыж терпила.я думаю если тебе каждый день сцать на лицо то ты никак не отреагируешь.
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28.01.2022 23:24 Ответить
Дело Сакалаускаса погуглите. Один в один все: растрелял сослуживцев, убил гражданского проводника, добил раненых, забрал оружие, продукты, свою форму уничтожил, переоделся в форму начкара и скрылся. Тоже во время убийства и после действовал четко,осознанно и совершенно спокойно.
Причина убийства по результатам следствия - издевательства и дедовщина.
В итоге 8 убитых и один псих.
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28.01.2022 23:24 Ответить
мстя - блюдо холодоi подачi.
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29.01.2022 03:32 Ответить
Яка на х.. дідовщина?
Як що на то пішло той хай би тварина собі вєни перерізав, ніж вбивати 5 людей і стріляти в жінок.Чи це тепер геройство стріляти в жінок у формі Нацгвардії.
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29.01.2022 21:37 Ответить
Просто нормальный парень попал в мусарскую среду, жаль парня, дадут пыжик, жаль его мать, но это наша вина, мы выбрали Гогилашвили президентом Украины, мы выбрали Януковича, Кучму итп....
Парень присягал Народу Украины, не думаю,
что Народ нуждается в мусорских порядках в войсках,
так что когда будете увлекаться лёгким буллингом подумайте, чем он лучше лёгкой педофилии
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29.01.2022 10:29 Ответить
Просто твій "нормальний парєнь" це нормальний ******** з кацапським уклоном, хай би краще сам застрелився ніж вбивати 5 людей краще себе.
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29.01.2022 21:38 Ответить
ЩОСЬ СХОЖЕ ВЖЕ БУЛО -

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28.01.2022 22:05 Ответить
У меня складывается впечатление, что все что случилось, было ради отставки Балана, и все эти миллионы компенсаций, тоже не спроста. Муть какая то. Этот уже раскаялся, взял. Если с горяча прихлопнуть людишек пачку, даже не вижу смысла потом оправдание искать.
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28.01.2022 22:22 Ответить
Просто виродок який вбив 5 людей краще себе.
Краще би цей виродок Рябчук вскрив собі вени.
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29.01.2022 21:40 Ответить
Кировский суд? Совдепия?
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28.01.2022 23:21 Ответить
В Харькове есть Ленинский райсуд.
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28.01.2022 23:52 Ответить
Он назвал причину, тот триггер, который послужил толчком к этой трагедии? Потому что абсолютно не так себя ведут те, кто в состоянии аффекта, начинает в караулке стрелять. Они никогда не добивают хладнокровно в голову. Они скорее себя убьют, чем убили бы невиновную женщину на проходной. Они не захватывают оружие и не убегают. Они сразу сдаются или сами стреляются после этого. У меня в армии были такие случаи в конце 80-х когда я служил. И у друзей, когда служили - было из-за дедовщины, из-за того, что девушка бросила тоже было. Но не валил тогда обиженный человек всех направо и налево. Не улыбался, когда рассказывал ментам. Это какой-то странный случай. Вроде и буллинг, но чувак вёл себя как социопат какой-то. Типо начали буллить социопата и два в одном сработало?
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29.01.2022 01:59 Ответить
Может даже 3 в одном псих+фанат религиозный+ фсб. Появилось много похожих случаев. Наверно методика какая- то. Стрелки: казанский, пензенский, керченский, вот ещё новосельского вспомнили. Странные случаи. И удивляет уровень владения оружием. И скорость. Скорость убийств. Тут психолог считает, что это компьютерные симуляции. Но вот у днепровского даже телевизора не было. Или все же был компьютер, но он скрывает?
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29.01.2022 06:58 Ответить
Он поступил так, как посчитал нужным, жить в скотстве или быть свободным выбор каждого, его поступок заслуживает понимания, а то, что убиты не только обидчики, то зато офицеры организовывавшие буллинг остались живы, это компенсация...
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29.01.2022 10:35 Ответить
На флоте дедовщины меньше: там за борт можно выкинуть и ответственности никакой
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29.01.2022 08:56 Ответить
На подлодке проще
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29.01.2022 10:30 Ответить
главное окна не бить
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30.01.2022 18:34 Ответить
Женщину на проходной за что убил?!? Достаточно было автомат показать, шугануть, пульнуть пару раз в воздух,она то тебе что сделала? Вот представьте, что вашу мама, сестру, дочку вот так убили. Кому сейчас нужны эти раскаяния? Неуставные отношения? Есть военная прокуратура, есть Интернет на телефоне, есть номера горячих линий, звони, жалуйся не хочу. Да хоть бутусову напиши в личку, пусть статью опубликует.
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29.01.2022 11:34 Ответить
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30.01.2022 18:31 Ответить
бутусову в личку
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30.01.2022 18:32 Ответить
Убил своих врагов, альтернативы ему не предложили , молодец, но лучше застрелиться после сделанного , а то что шлепнул ублюдков , молодец.
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29.01.2022 12:12 Ответить
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