Стрелок Рябчук признал свою вину в суде
Кировский суд в г. Днепр пошел в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который 27 января убил пятерых человек на заводе "Южмаш".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа из зала суда.
Прокуратура требует 60 суток заключения без возможности определения залога, поскольку считает, что подозреваемый может влиять на свидетелей. Позицию прокурора поддержал следователь.
Во время судебного заседания Рябчук признал свою вину. "Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину", – сказал он.
Рябчук отметил, что ему тяжело вспоминать ту ночь, и добавил, что во время допроса рассказал, как все было.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Ця,істота, не своє життя й в грош нецінує. Воно патологічне.
Не можу зрозуміти:Він сам сказав одному пораненому вдалось втікти..Потім поліція сказала що вибігли двоє і подзвонили в поліцію і в швидку.
Він же вбивши жінку почав розстрілювати замок аби його вибити і не зміг,сприбав десь через паркан..
Виходить жінка спочатку відкрила тим двом,а потім закрила двері?
Чи вона взагалі не чула вистріли
Сказки про дедовщину и состояние аффекта оставьте солдатам РФ, сидящим на чеченских бутылках и торгующих собой на панели.
Во-первых, в Украине нет той межнациональной и религиозной розни, которая принимает есть в РФ и была в СССР, которые принимают жестокие и извращенные формы.
Допускаю, максимум, вероятность легкого булинга, который существует в школах, техникумах, ВУЗах, и трудовых коллективах, но это не повод ДВА месяца ЖДАТЬ, и ПЛАНИРОВАТЬ расстрел.
Во-вторых, судя по видео, человек действовал, четко, осознанно и совершенно спокойно - выждал момент, добивал, несколько раз перезаряжался, упаковывался, убил телефонистку "что бы не сообщила", тягал вахтершу за волосы, и застрелил ее...
Это не действия "верующего человека" или "стукачка-новобранца", которого недолюбливают в коллективе.
Причина убийства по результатам следствия - издевательства и дедовщина.
В итоге 8 убитых и один псих.
Як що на то пішло той хай би тварина собі вєни перерізав, ніж вбивати 5 людей і стріляти в жінок.Чи це тепер геройство стріляти в жінок у формі Нацгвардії.
Парень присягал Народу Украины, не думаю,
что Народ нуждается в мусорских порядках в войсках,
так что когда будете увлекаться лёгким буллингом подумайте, чем он лучше лёгкой педофилии
Краще би цей виродок Рябчук вскрив собі вени.