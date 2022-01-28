Стрелок Рябчук признал свою вину в суде

Кировский суд в г. Днепр пошел в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который 27 января убил пятерых человек на заводе "Южмаш".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа из зала суда.

Прокуратура требует 60 суток заключения без возможности определения залога, поскольку считает, что подозреваемый может влиять на свидетелей. Позицию прокурора поддержал следователь.

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Во время судебного заседания Рябчук признал свою вину. "Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину", – сказал он.

Рябчук отметил, что ему тяжело вспоминать ту ночь, и добавил, что во время допроса рассказал, как все было.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.