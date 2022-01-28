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Стрілець Рябчук визнав свою провину в суді

Стрілець Рябчук визнав свою провину в суді

Кіровський суд у м. Дніпро пішов у нарадчу кімнату, аби обрати запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який 27 січня убив п’ятьох осіб на заводі "Південмаш".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу із зали суду.

Прокуратура вимагає 60 діб тримання під вартою без можливості визначення застави, оскільки вважає, що підозрюваний може впливати на свідків. Позицію прокурора підтримав слідчий.

Під час судового засідання Рябчук визнав свою провину. "Мені щиро жаль тих людей, яким я причинив біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину", – сказав він.

Рябчук зазначив, що йому важко згадувати ту ніч, і додав, що під час допиту розповів, як все було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час стрілянини в Дніпрі один з поранених здійняв тривогу, - МВС

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

Також читайте: Стрілянина у Дніпрі: Говорити про мотиви поки рано, - Єнін

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3297) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+22
Я можу зрозуміти, коли вбивають кривдників.

Я не можу зрозуміти, коли вбивають абсолютно непричетних людей!
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28.01.2022 21:13
+19
Питання в мотивації. Що примусило його це зробити? Просто так людей не вбивають.
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28.01.2022 21:10
+16
Дедовщина погубила парня.
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28.01.2022 21:18
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Він з'ясовував відносини з кривдниками,на дуелі, чивбивав беззахисних,хто трапиться, або несподобається?? Що, в/ч потрібно розформировувати,що командирів гратувати, то інша мова.
Ця,істота, не своє життя й в грош нецінує. Воно патологічне.
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28.01.2022 23:30 Відповісти
при сильному прeсiнгу ти можeш гарантувати що самe за твоiм виданим cцeнaрiмє ти сам послiдуєш?
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29.01.2022 03:28 Відповісти
Шо,ти верзеш? Тобі незнати,к чавили,нас в шкоі молодших спеціалістів Лайно,пополивло, з усіх подібних до тебе. З 40 ,майже,всі стучали одне на одне. Лише,кілька неоскотинилося. Що,тобі знати,матусенькіна дитинка. Й наш полк був на постійому б.чергуванні. Базікало,що вважає себе чоловіком. Нащо,ви здатні. Ні працювати,ні воювати
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29.01.2022 04:24 Відповісти
як чудово що ти то розумєш! як совоково-тупорило що ти тодi язика в сраку затягував i гнувся!
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31.01.2022 12:00 Відповісти
Чахоточный . у тебя глюки. Как был нулевым чурбаном так и остался, дебил прикукуреный
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29.01.2022 05:53 Відповісти
висєр школярика в тeбe вийшов! алe так усe бидло тиловe в пагонах сeбe вeдe! ви ублюдки бiльшe нiчго в своєму убогому життi нe бачити. тому що вам щe захищати як нe своє ублюдочнe болото.
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31.01.2022 12:02 Відповісти
Какая дедовщина на заводе? На заводе! Он конченный психопат, который стрелял в женщин на проходной, добивал в голову, а потом со смехом об этом рассказывал. Вы думайте, прежде чем что-то сказать.
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29.01.2022 02:27 Відповісти
який завод придурок ти? нeуставнi вiдносии в усiх частинах є. так при чому тут завод?
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29.01.2022 03:29 Відповісти
Без каменів і тапок
Не можу зрозуміти:Він сам сказав одному пораненому вдалось втікти..Потім поліція сказала що вибігли двоє і подзвонили в поліцію і в швидку.
Він же вбивши жінку почав розстрілювати замок аби його вибити і не зміг,сприбав десь через паркан..
Виходить жінка спочатку відкрила тим двом,а потім закрила двері?
Чи вона взагалі не чула вистріли
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28.01.2022 22:01 Відповісти
Этого ублюдка расстрелять бы и 5 членов его самых близких родственников , а дом снести нахрен где вырос этотмальчик-скот.
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28.01.2022 22:01 Відповісти
Не мелочись Фріц. Роддом, школу, и ВЧ снести ...
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28.01.2022 22:10 Відповісти
Все так, тільки тебе ще одного довбня додати треба на шибенецю
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28.01.2022 22:27 Відповісти
Считаю его поступок не самым умным, но обвинить его мне не в чем, конечно пострадали не только те, кто прямо виноват, но мы все помогли отдать мвд в руки Валуева и его корещей
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29.01.2022 10:22 Відповісти
Чехи и немцы. Классика.
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28.01.2022 23:54 Відповісти
розстрiляти трeба начальство як поощряє дiдовщину!
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31.01.2022 12:04 Відповісти
через місяць ви навіть не згадаєте хто такий той Рябчук
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28.01.2022 22:02 Відповісти
Или под наркотой был, или по жизни долбанутый.
Сказки про дедовщину и состояние аффекта оставьте солдатам РФ, сидящим на чеченских бутылках и торгующих собой на панели.
Во-первых, в Украине нет той межнациональной и религиозной розни, которая принимает есть в РФ и была в СССР, которые принимают жестокие и извращенные формы.
Допускаю, максимум, вероятность легкого булинга, который существует в школах, техникумах, ВУЗах, и трудовых коллективах, но это не повод ДВА месяца ЖДАТЬ, и ПЛАНИРОВАТЬ расстрел.
Во-вторых, судя по видео, человек действовал, четко, осознанно и совершенно спокойно - выждал момент, добивал, несколько раз перезаряжался, упаковывался, убил телефонистку "что бы не сообщила", тягал вахтершу за волосы, и застрелил ее...
Это не действия "верующего человека" или "стукачка-новобранца", которого недолюбливают в коллективе.
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28.01.2022 22:04 Відповісти
Більше схоже на виховання справжнім кацапом на скрєпах Руцкого міра.
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28.01.2022 22:06 Відповісти
Я б сказав, що у нас дідівщина не просто відмерла, а вже навіть пішла в якомусь зворотньому напрямку. Я минулої весни потрапив на 30-денні збори резервістів, до того строкової не проходив через відстрочку на навчання. Нас там декілька таких було без знання уставу та іншої армійщини. Якщо хтось із офіцерів за щось чіплявся, одразу ж вписувались більш досвідчені із резервістів, мовляв чого чіплятися, він строкову службу не проходив. Це одразу ж розряджало будь-яку ситуацію. Місцями аж не зручно бувало, бо інколи ледь не як до дітей ставились, котрих треба захищати.
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28.01.2022 22:43 Відповісти
тыж терпила.я думаю если тебе каждый день сцать на лицо то ты никак не отреагируешь.
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28.01.2022 23:24 Відповісти
Дело Сакалаускаса погуглите. Один в один все: растрелял сослуживцев, убил гражданского проводника, добил раненых, забрал оружие, продукты, свою форму уничтожил, переоделся в форму начкара и скрылся. Тоже во время убийства и после действовал четко,осознанно и совершенно спокойно.
Причина убийства по результатам следствия - издевательства и дедовщина.
В итоге 8 убитых и один псих.
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28.01.2022 23:24 Відповісти
мстя - блюдо холодоi подачi.
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29.01.2022 03:32 Відповісти
Яка на х.. дідовщина?
Як що на то пішло той хай би тварина собі вєни перерізав, ніж вбивати 5 людей і стріляти в жінок.Чи це тепер геройство стріляти в жінок у формі Нацгвардії.
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29.01.2022 21:37 Відповісти
Просто нормальный парень попал в мусарскую среду, жаль парня, дадут пыжик, жаль его мать, но это наша вина, мы выбрали Гогилашвили президентом Украины, мы выбрали Януковича, Кучму итп....
Парень присягал Народу Украины, не думаю,
что Народ нуждается в мусорских порядках в войсках,
так что когда будете увлекаться лёгким буллингом подумайте, чем он лучше лёгкой педофилии
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29.01.2022 10:29 Відповісти
Просто твій "нормальний парєнь" це нормальний ******** з кацапським уклоном, хай би краще сам застрелився ніж вбивати 5 людей краще себе.
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29.01.2022 21:38 Відповісти
ЩОСЬ СХОЖЕ ВЖЕ БУЛО -

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28.01.2022 22:05 Відповісти
У меня складывается впечатление, что все что случилось, было ради отставки Балана, и все эти миллионы компенсаций, тоже не спроста. Муть какая то. Этот уже раскаялся, взял. Если с горяча прихлопнуть людишек пачку, даже не вижу смысла потом оправдание искать.
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28.01.2022 22:22 Відповісти
Просто виродок який вбив 5 людей краще себе.
Краще би цей виродок Рябчук вскрив собі вени.
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29.01.2022 21:40 Відповісти
Кировский суд? Совдепия?
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28.01.2022 23:21 Відповісти
В Харькове есть Ленинский райсуд.
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28.01.2022 23:52 Відповісти
Он назвал причину, тот триггер, который послужил толчком к этой трагедии? Потому что абсолютно не так себя ведут те, кто в состоянии аффекта, начинает в караулке стрелять. Они никогда не добивают хладнокровно в голову. Они скорее себя убьют, чем убили бы невиновную женщину на проходной. Они не захватывают оружие и не убегают. Они сразу сдаются или сами стреляются после этого. У меня в армии были такие случаи в конце 80-х когда я служил. И у друзей, когда служили - было из-за дедовщины, из-за того, что девушка бросила тоже было. Но не валил тогда обиженный человек всех направо и налево. Не улыбался, когда рассказывал ментам. Это какой-то странный случай. Вроде и буллинг, но чувак вёл себя как социопат какой-то. Типо начали буллить социопата и два в одном сработало?
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29.01.2022 01:59 Відповісти
Может даже 3 в одном псих+фанат религиозный+ фсб. Появилось много похожих случаев. Наверно методика какая- то. Стрелки: казанский, пензенский, керченский, вот ещё новосельского вспомнили. Странные случаи. И удивляет уровень владения оружием. И скорость. Скорость убийств. Тут психолог считает, что это компьютерные симуляции. Но вот у днепровского даже телевизора не было. Или все же был компьютер, но он скрывает?
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29.01.2022 06:58 Відповісти
Он поступил так, как посчитал нужным, жить в скотстве или быть свободным выбор каждого, его поступок заслуживает понимания, а то, что убиты не только обидчики, то зато офицеры организовывавшие буллинг остались живы, это компенсация...
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29.01.2022 10:35 Відповісти
На флоте дедовщины меньше: там за борт можно выкинуть и ответственности никакой
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29.01.2022 08:56 Відповісти
На подлодке проще
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29.01.2022 10:30 Відповісти
главное окна не бить
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30.01.2022 18:34 Відповісти
Женщину на проходной за что убил?!? Достаточно было автомат показать, шугануть, пульнуть пару раз в воздух,она то тебе что сделала? Вот представьте, что вашу мама, сестру, дочку вот так убили. Кому сейчас нужны эти раскаяния? Неуставные отношения? Есть военная прокуратура, есть Интернет на телефоне, есть номера горячих линий, звони, жалуйся не хочу. Да хоть бутусову напиши в личку, пусть статью опубликует.
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29.01.2022 11:34 Відповісти
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30.01.2022 18:31 Відповісти
бутусову в личку
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30.01.2022 18:32 Відповісти
Убил своих врагов, альтернативы ему не предложили , молодец, но лучше застрелиться после сделанного , а то что шлепнул ублюдков , молодец.
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29.01.2022 12:12 Відповісти
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