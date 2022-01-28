Стрілець Рябчук визнав свою провину в суді

Кіровський суд у м. Дніпро пішов у нарадчу кімнату, аби обрати запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який 27 січня убив п’ятьох осіб на заводі "Південмаш".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу із зали суду.

Прокуратура вимагає 60 діб тримання під вартою без можливості визначення застави, оскільки вважає, що підозрюваний може впливати на свідків. Позицію прокурора підтримав слідчий.

Під час судового засідання Рябчук визнав свою провину. "Мені щиро жаль тих людей, яким я причинив біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину", – сказав він.

Рябчук зазначив, що йому важко згадувати ту ніч, і додав, що під час допиту розповів, як все було.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

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У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.