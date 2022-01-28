Стрілець Рябчук визнав свою провину в суді
Кіровський суд у м. Дніпро пішов у нарадчу кімнату, аби обрати запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який 27 січня убив п’ятьох осіб на заводі "Південмаш".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу із зали суду.
Прокуратура вимагає 60 діб тримання під вартою без можливості визначення застави, оскільки вважає, що підозрюваний може впливати на свідків. Позицію прокурора підтримав слідчий.
Під час судового засідання Рябчук визнав свою провину. "Мені щиро жаль тих людей, яким я причинив біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину", – сказав він.
Рябчук зазначив, що йому важко згадувати ту ніч, і додав, що під час допиту розповів, як все було.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
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Ця,істота, не своє життя й в грош нецінує. Воно патологічне.
Не можу зрозуміти:Він сам сказав одному пораненому вдалось втікти..Потім поліція сказала що вибігли двоє і подзвонили в поліцію і в швидку.
Він же вбивши жінку почав розстрілювати замок аби його вибити і не зміг,сприбав десь через паркан..
Виходить жінка спочатку відкрила тим двом,а потім закрила двері?
Чи вона взагалі не чула вистріли
Сказки про дедовщину и состояние аффекта оставьте солдатам РФ, сидящим на чеченских бутылках и торгующих собой на панели.
Во-первых, в Украине нет той межнациональной и религиозной розни, которая принимает есть в РФ и была в СССР, которые принимают жестокие и извращенные формы.
Допускаю, максимум, вероятность легкого булинга, который существует в школах, техникумах, ВУЗах, и трудовых коллективах, но это не повод ДВА месяца ЖДАТЬ, и ПЛАНИРОВАТЬ расстрел.
Во-вторых, судя по видео, человек действовал, четко, осознанно и совершенно спокойно - выждал момент, добивал, несколько раз перезаряжался, упаковывался, убил телефонистку "что бы не сообщила", тягал вахтершу за волосы, и застрелил ее...
Это не действия "верующего человека" или "стукачка-новобранца", которого недолюбливают в коллективе.
Причина убийства по результатам следствия - издевательства и дедовщина.
В итоге 8 убитых и один псих.
Як що на то пішло той хай би тварина собі вєни перерізав, ніж вбивати 5 людей і стріляти в жінок.Чи це тепер геройство стріляти в жінок у формі Нацгвардії.
Парень присягал Народу Украины, не думаю,
что Народ нуждается в мусорских порядках в войсках,
так что когда будете увлекаться лёгким буллингом подумайте, чем он лучше лёгкой педофилии
Краще би цей виродок Рябчук вскрив собі вени.