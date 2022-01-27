Стрілянина в Дніпрі: Сім'я Рябчуків дуже віруюча. Артемій ріс спокійним, ні з ким не дружив, - односельці

Односельці батьків нацгвардійця Артемія Рябчука, який у ніч на 27 січня розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, розповіли, що знають про їхню родину. Сусіди не уявляють, що могло штовхнути хлопця на такий вчинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За словами жителів села Броска Ізмаїльського району Одеської області, сім'я – віруюча. Батько стрільця помер після тривалої хвороби 5-6 років тому.

"Сім'я Рябчук – дуже віруюча, якщо не помиляюся – щось на кшталт п'ятдесятників. З односельцями вони не спілкувалися тісно, ні з ким не дружили, свята не відзначали разом. У них вдома немає ні телевізора, ні радіо – їм вірою це заборонено", – розповіли сусіди.

Вони відзначили, що Артемій – не єдина дитина в сім'ї, має ще старшу 28-річну сестру Юлю, яка живе в Росії. Матері хлопця 54 роки.

"Де працює мама Артемія і чи працює взагалі, ми не знаємо. Бачимо лише, що вона їздить на велосипеді", – повідомили односельці.

За їхніми словами, Артемій завжди був дуже спокійним, друзів у нього не було.

"Чому він розстріляв товаришів по службі – важко уявити. Може його довели, образили. Адже він ріс один, не знав компанії", – припустили сусіди.

Співрозмовники видання додали, що навпроти будинку Рябчуків є пагорб, де взимку на гірку щодня діти збиралися, щоб покататися. Однак Артемій ніколи не виходив до однолітків.

"Його іноді кривляли – мовляв, нас віряни не визнають", – розповіли сусіди.

"Як Артемія призвали – не розуміємо. Він, по суті, єдиний син та годувальник. Може, сам захотів піти служити?" – додали вони.

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Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.