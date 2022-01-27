Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, - ДБР

Строковику Артемію Рябчуку, який сьогодні розстріляв товаришів по службі, повідомили про підозру.

Про це повідомили сьогодні на спільному брифінгу представників ДБР та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян, Рябчуку було повідомлено про підозру відповідно до статей: 115 (умисне вбивство), 408 (дезертирство) та 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовим зброї та боєприпасів).

За її словами, слідчі повідомили Рябчуку про підозру кілька хвилин тому.

"Щойно повідомили, який запобіжний захід буде обиратися – тримання під вартою без альтернативи застави", - додала Сапьян.

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

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