Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, - ДБР
Строковику Артемію Рябчуку, який сьогодні розстріляв товаришів по службі, повідомили про підозру.
Про це повідомили сьогодні на спільному брифінгу представників ДБР та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян, Рябчуку було повідомлено про підозру відповідно до статей: 115 (умисне вбивство), 408 (дезертирство) та 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовим зброї та боєприпасів).
За її словами, слідчі повідомили Рябчуку про підозру кілька хвилин тому.
"Щойно повідомили, який запобіжний захід буде обиратися – тримання під вартою без альтернативи застави", - додала Сапьян.
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.
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следствие все увидели -но узнаем ли мы истиную причину-вот вопрос.
Они отметили, что Артемий - не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.
Не просто так Антон Г., до суду почав винуватити...
накуя оно пошло шмалять по безоружным своим сослуживцам и обычной женщине????
есть его объяснения этой бойни???
а узнать хочу... понять не смогу, но узнать хочу - зачем он убил 5 людей?
если из-за ненависти - ему стало легче? ненависть прошла? душа спокойна...
Влада Челаха зробили великим бігшутером та повісили на нього усіх собак...показало як прогнила вся казахська правова система (слідча, дізнавальна, прокурорська, адвокадська і судова)...це також стосується і української. Не потрібно ніякого трілера, а лише почитати те, що залишилося в мережі від цієї справи...про підтасовані факти...."мотиви" злочину...і сакраментального, а был ли мальчик?! Тоді інтернет-форум прикордонників колишнього союзу, обговорював ті події...і відразу, слідчі виправляли свої помилки...як назарбаєв, спочатку назвав це терористичним актом, а потім перевзувся і щоб не псувати "дружні" стосунки з сусідами з півдня і півночі та своїм оточенням, притягнули за вуха та вибрали найпримітивнішу версію-звалити все на одну людину...
А щодо Артемія, коли прочитав новину на цн о 8.12 відразу подумав про нестатутні відносини...те що забив жінок, просто під руку попались...для рідних трагедія... хтось вже зробив піар на костях...дадуть нагороди...питання за що? Звичайно тут не Норвегія, але і не Чорний беркут, і у малюсчиний приватний заклад Артемій не попаде, проте про нього "подбають"....
Як кажуть який ворог страшний:правильно-хатній. Так от у 86-му найбільш гнобили не чурки, а "чудові" хлопці-земляки з Рівного і Тернополя...маю щиру надію, що і з ними на гражданці хтось поквитався...
До речі у нас також є приватні мисливські угіддя на кордоні?! І не відомо хто вже стільки років приховується під маскою Челаха?