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Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, - ДБР

Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, - ДБР

Строковику Артемію Рябчуку, який сьогодні розстріляв товаришів по службі, повідомили про підозру.

Про це повідомили сьогодні на спільному брифінгу представників ДБР та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян, Рябчуку було повідомлено про підозру відповідно до статей: 115 (умисне вбивство),  408 (дезертирство) та 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовим зброї та боєприпасів).

За її словами, слідчі повідомили Рябчуку про підозру кілька хвилин тому. 

"Щойно повідомили, який запобіжний захід буде обиратися – тримання під вартою без альтернативи застави", - додала Сапьян.

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Читайте також: Стрілянина на "Південмаші": одна з версій слідства - нестатутні відносини

Автор: 

Дніпро (3297) Нацполіція (15262) стрілянина (1793) ДБР (3545)


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Топ коментарі
+11
мне интересно.почему постоянно подчеркивается прямо, что он вырос без отца. Со мной служил паренёк круглый сирота,так что он вообще маньяк
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27.01.2022 16:55
+6
У нього зріст 1м 94см і вага біля 90 кг -- не дуже його "пообижаешь".
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27.01.2022 17:11
+5
Що виріс без батька, тепер це, як кажуть, не дивина. Але стати холоднокровним масовим убивцею -- таким треба родитися. Це просто нелюд і вилупок.
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27.01.2022 17:06
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мне интересно.почему постоянно подчеркивается прямо, что он вырос без отца. Со мной служил паренёк круглый сирота,так что он вообще маньяк
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27.01.2022 16:55 Відповісти
отец у него умер, когда *брейвик* был уже подростком, лет в 15 как минимум
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27.01.2022 16:57 Відповісти
может быть,но сейчас я не совсем про это
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27.01.2022 16:59 Відповісти
Как он умер?
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27.01.2022 17:23 Відповісти
Из неполной семьи, при Совке, считалось солдат как-бы не совсем полноценный и таких не брали в престижные войска,что кстати не мешало и там всякой дичи происходить регулярно. Хотя у нас сейчас хватает и мамаш с папашами чёкнутых на всю голову и детишки такие же, пример харьковского ездуна, задавившего людей и что-то затихли, как там суд над ним. Поэтому с этим делом надо серьёзно разбираться компетентному следствию с привлечением независимых специалистов и экспертов и принимать дальнейшие кадровые и организационные решения, а не как сейчас у нас слушать мега Игспэрдов в Сети
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27.01.2022 17:21 Відповісти
В нулевых в войсках запрещали ставить в караул из неполных семей...только на тумбочку...и они сильно обижались...и правильно..как будто они ущербные и хуже чем маменькины сынки из полных семей
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27.01.2022 17:51 Відповісти
всегда есть причина и следствие
следствие все увидели -но узнаем ли мы истиную причину-вот вопрос.
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27.01.2022 16:57 Відповісти
Семья у него какая-то странная:"У них в доме нет ни телевизора, ни радио - им по вере это запрещено", - рассказали соседи.

Они отметили, что Артемий - не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.
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27.01.2022 17:38 Відповісти
Не "в расіі, а нарассіі"
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28.01.2022 17:29 Відповісти
Та всё ясно ,если даже били и унижали то один хрен заедет на пожизненное...на дурку свалит навряд-ли ..
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27.01.2022 16:59 Відповісти
У нього зріст 1м 94см і вага біля 90 кг -- не дуже його "пообижаешь".
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27.01.2022 17:11 Відповісти
как раз таких чмырить самое удовольствие. ты - маленький, он - большой и ты его чмыришь.
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27.01.2022 17:25 Відповісти
Геращенко то же самое говорит, это свидетельствуют что он маменькин сынок и ни хрена не видел в жизни, кроме работы на Авакова. В армии, и особенно в заключении, размеры почти не играют роли, дух и характер гораздо важней. А если оно было и в селе нелюдимым, то в армии падлу такую конечно защемят, там ты обязан считаться с коллективом.
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27.01.2022 17:45 Відповісти
Так їх багато ,а він один.
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27.01.2022 19:36 Відповісти
А деваха тоже била его, ее за что изрешетил, ****.
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27.01.2022 17:14 Відповісти
Що виріс без батька, тепер це, як кажуть, не дивина. Але стати холоднокровним масовим убивцею -- таким треба родитися. Це просто нелюд і вилупок.
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27.01.2022 17:06 Відповісти
Читайте историю, аналитики хреновы! Когда в РФ солдат расстрелял 8-ых, то потом выяснилось, что за трое суток ему дали поспать только 5 часов и сослуживцы грозили ему изнасилованием. В доказательство этой версии обратите внимание на финал первой истории и этой. Шамсутдинов , который расстрелял 8-ых и Рябчук сдались БЕЗ сопротивления. Скажите спасибо, что вас не поставили перед таким выбором.
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27.01.2022 17:28 Відповісти
Непонятно зачем издеваться "дедам" над новенькими. Они что не понимали, что может прийти мщение.
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27.01.2022 20:36 Відповісти
Командир частини і той, хто відповідає за роботу з бійцями, поза підозр?
Не просто так Антон Г., до суду почав винуватити...
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27.01.2022 17:16 Відповісти
А то что он добил как минимум одного живого, не тянет на - с особой жестокостью или как там, даже по законам войны это преступление.
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27.01.2022 17:17 Відповісти
Нихрена себе пути отхода не продуманы. Он фактчиески ушел от преследования полностью. Если бы не сдался, то искали бы его еще очень долго.
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27.01.2022 18:22 Відповісти
Грамотный адвокат все разрулит. Преднамеренное убийство в - убийство в состоянии аффекта . Дезиртирство - самоволка. Присвоения оружия - взял в аренду.
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27.01.2022 17:20 Відповісти
Ты уже этого ублюдка оправдываешь?
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27.01.2022 17:24 Відповісти
Та Боже упаси....Я просто говорю как можно выкрутить дышло за хорошие бабки.Но в данном случая не получится. Слишком пристальное внимание.
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27.01.2022 17:46 Відповісти
какой аффект если перед убийством его никто и пальцем не трогал и он сам говорил, чт опару недель назад это было и всё это время он ждал пока откроют оружейку! плюс по действиям видно продуманность и четкую координацию, потому грамотный адвокат пойдет нахуабей.
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27.01.2022 17:27 Відповісти
с мажорами так и происходит
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27.01.2022 17:29 Відповісти
Не было аффекта. Он вынашивал план "мести" 2 месяца. Ждал, когда получит доступ к оружию. Это не аффект.
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27.01.2022 17:50 Відповісти
Это он изначально так сказал. Но он может изменить показания.
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27.01.2022 18:01 Відповісти
ну и ? почему не озвучена его личная причина этого преступления?
накуя оно пошло шмалять по безоружным своим сослуживцам и обычной женщине????
есть его объяснения этой бойни???
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27.01.2022 17:23 Відповісти
Попробуйте, узнаете...
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27.01.2022 18:33 Відповісти
что попробовать?
а узнать хочу... понять не смогу, но узнать хочу - зачем он убил 5 людей?
если из-за ненависти - ему стало легче? ненависть прошла? душа спокойна...
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27.01.2022 18:43 Відповісти
Это преднамеренное массовое убийство с особой жестокостью (женщину одну в голову убил, второй три патрона влепил, мужчин лежащих добивал). Не юрист, но думаю кроме пожизненного, причем в одиночной камере, ему ничего не светит.
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27.01.2022 17:27 Відповісти
Зеленський його подасть наобмін, помилує, та обміня на якогось таксиста
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27.01.2022 17:58 Відповісти
Жаль его мать. Сама растила, душу вкладывала и "получила" в 19 лет.... Пожизненное, да и то думаю, что он не жилец. Жизнь потеряна....
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27.01.2022 17:44 Відповісти
Совкофіли маячню пишуть і згадують,як вони бігали в совці,по пустирях.
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27.01.2022 18:14 Відповісти
Ще велике питання хто саме тут пише маячню)
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27.01.2022 19:57 Відповісти
Совкофіли і інші несповна розуму.
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27.01.2022 20:02 Відповісти
Ох сколько тут «судей» задрыпаных... не удивляюсь, что у нас судебная система дырявая, каждый себя мнит палачем и судьей. Мда
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27.01.2022 19:34 Відповісти
Ти ж перший може не суддя, але кат ти точно відомий.
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27.01.2022 19:40 Відповісти
Слейся, я твоего мнения не спрашивал.
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27.01.2022 20:49 Відповісти
Це не думка, це констатація факту.
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27.01.2022 21:03 Відповісти
Какими ты фактами обладаешь, когда даже человека не знаешь? Уймись и не позорься, факт мен.
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27.01.2022 21:08 Відповісти
ти вже разів 20 73% перестріляв. Добре хоч язиком.
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27.01.2022 22:57 Відповісти
Да как же, скорее патроны закончатся, чем дураки. Вы дураки, величина на планете постоянная, как раз по соотношению к здравомыслящим людям 70 к 30. Даже в 10те лучших, в топе будет 30%.
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27.01.2022 23:04 Відповісти
Але факт що ти ще той кат. Але не так страшні ті 70 як ти порахував, як дурень який увірував в те що він геній та йому все можна. А ще якщо йому надати коштів.
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27.01.2022 23:34 Відповісти
Друже, еще раз говорю, не путай факты со своими фантазиями. Палачи, обычно люди "мелкие" без чувство достоинства. Я выше этого. Живи и дай жить другим. Но хапугам же вечно мало.
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28.01.2022 02:41 Відповісти
А вы сочувствуете Рябчуку, что вас так задевают оценочные суждения о личности убийцы 5 человек?
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27.01.2022 20:00 Відповісти
Следствие покажет. Однако, да, я ему сочувствую. Есть 1000предствителей биомусора, которому не место на планете, и такой био мусор, угнетает других, а прикрывается потом моральными понятиями. Убил на войне, герой! Убил защищая свою жизнь, убийца. Вот такие стандарты у нас.
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27.01.2022 20:45 Відповісти
А ты здесь кто? Все должны молчать после убийства?
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27.01.2022 20:41 Відповісти
Человек с объективным мнением. Но читать чужие имхо, которые пишут какие то абапелы ,просто отвратительно. Оголтелое стадо всегда затопчет все и вся
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27.01.2022 20:48 Відповісти
Сорри но до обьективного мненияя вас далеко. Ваши рассуждения о биомусоре и про массовое убийство выродком людей, глупы и инфантильны.
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28.01.2022 09:04 Відповісти
Меня мало волнует ваше мнение. Я не собираюсь не с кем соглашаться. Биомусором, я считаю многих, которые кроме как жрут и срут, больше ничего не делают. И я еще раз повторяю, для глупых. На войне герой, а при защите личных интересов убийца. Вы либо это понимаете, либо нет.
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28.01.2022 15:23 Відповісти
Продолжайте демонстрировать свою глупость и эмоциональную неразвитость, в сочетании с ником это весьма комично)
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28.01.2022 15:25 Відповісти
Я же сказал, мне не интересно ваше инфантильное мнение. Вы не были в ситуациях, которые требуют радикального решения. Вы просто пустой хейтер, который обгадит любого с ним не согласного. По сему, мнение биомассы не интересует. Умных людей на планете мало, вы этого не поймете и не осознаете, так как не относитесь к дальновидным и умным людям. Вы голубь форумный.
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28.01.2022 15:45 Відповісти
Если бы было неитересно не отвечал бы ума даже на это не хватило. Все пока, надоел
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28.01.2022 17:09 Відповісти
Тебя никто не держит, зря только воздух расходуешь.
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28.01.2022 18:06 Відповісти
І як після такого віддавати свою дитину служити,щоб над нею знущались і випробовували скільки витримає.От цей не витримав,зірвався і все життя втрачене .
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27.01.2022 19:41 Відповісти
Ти довбойоб! Причому сформований! Шкода що не тебе це одорлбло не зустріло!
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28.01.2022 04:59 Відповісти
Ти хворе.Напевно саме загадала,як знущалося над молодими і нажаль не знайшлося пацана з характнером на тебе,світ би був чистіше.
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28.01.2022 11:16 Відповісти
Це *** я хворе??? Це я розстріляв беззбройних людей задля крадіжки автомата!!!! Ти довбойоба кусок, дивись ґандон відео, а вже потім починайте скуліти про знущання. І як обдовбиш тобі подібний не витримав знущання. Ось *** всі витримують а дилда 1.9 м не витримала! Може причина в крадіжці??? Скулятори хренові!
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28.01.2022 11:54 Відповісти
Ти не просто хворе,ти кончене.ПНХ
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29.01.2022 05:29 Відповісти
Хто чув щось про Арканкерген і те, що там трапилось в 2012 му наприкінці травня, про те як
Влада Челаха зробили великим бігшутером та повісили на нього усіх собак...показало як прогнила вся казахська правова система (слідча, дізнавальна, прокурорська, адвокадська і судова)...це також стосується і української. Не потрібно ніякого трілера, а лише почитати те, що залишилося в мережі від цієї справи...про підтасовані факти...."мотиви" злочину...і сакраментального, а был ли мальчик?! Тоді інтернет-форум прикордонників колишнього союзу, обговорював ті події...і відразу, слідчі виправляли свої помилки...як назарбаєв, спочатку назвав це терористичним актом, а потім перевзувся і щоб не псувати "дружні" стосунки з сусідами з півдня і півночі та своїм оточенням, притягнули за вуха та вибрали найпримітивнішу версію-звалити все на одну людину...
А щодо Артемія, коли прочитав новину на цн о 8.12 відразу подумав про нестатутні відносини...те що забив жінок, просто під руку попались...для рідних трагедія... хтось вже зробив піар на костях...дадуть нагороди...питання за що? Звичайно тут не Норвегія, але і не Чорний беркут, і у малюсчиний приватний заклад Артемій не попаде, проте про нього "подбають"....
Як кажуть який ворог страшний:правильно-хатній. Так от у 86-му найбільш гнобили не чурки, а "чудові" хлопці-земляки з Рівного і Тернополя...маю щиру надію, що і з ними на гражданці хтось поквитався...
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27.01.2022 21:23 Відповісти
Ну ок, а тоді хто вбив 14 прикордонників на посту Арканкерген, якщо не Челах?
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28.01.2022 17:52 Відповісти
Одна із версій була про конвой з елітних джипів, 10 авто, потім цікаво, що робив інший джип на мисливському господарстві, де навіть простим конем не можна було дібратися, козячі стежки... тільки гелікоптери. цілком можливо, що хтось з близького оточення першого зі своєю гоп-компанією відпочивав у віп-будиночку, конфлікт між погранцями...а потім зачистили заставу...як хлопець після апендициту міг мертвих вложити на другий ярус ліжок, подивитися як він небрежно тримає пістолет, або навскідку стріляє з калаша.... як підказують що говорити але цап-відбувайло є, по крайній мірі, зручний, навіть журналістів недопускають у ЧБ....зачистка форумів....зміна обличчя тобто підміна (як в пнх)....це вважаю, як і вбивство 35-го в 63-му є одним загадковіших у світі так і ця прикордонна застава...
До речі у нас також є приватні мисливські угіддя на кордоні?! І не відомо хто вже стільки років приховується під маскою Челаха?
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28.01.2022 18:19 Відповісти
 
 