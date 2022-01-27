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Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, - ГБР

Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, - ГБР

Срочнику Артемию Рябчуку, расстрелявшему сегодня сослуживцев, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили сегодня на совместном брифинге представителей ГБР и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян, Рябчуку было сообщено о подозрении в соответствии со статьями: 115 (преднамеренное убийство), 408 (дезертирство) и 410 (похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов).

По ее словам, следователи сообщили Рябчуку о подозрении несколько минут назад.

Читайте также: Рябчук с ростом 194 см и весом более 90 кг не тянет на жертву. Это "самовлюбленный убийца с психическими отклонениями", - Геращенко

"Только что сообщили, какая мера будет избираться – содержание под стражей без альтернативы залога", - добавила Сапьян.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4439) Нацполиция (16550) стрельба (3266) ГБР (3034)


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Топ комментарии
+11
мне интересно.почему постоянно подчеркивается прямо, что он вырос без отца. Со мной служил паренёк круглый сирота,так что он вообще маньяк
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27.01.2022 16:55
+6
У нього зріст 1м 94см і вага біля 90 кг -- не дуже його "пообижаешь".
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27.01.2022 17:11
+5
Що виріс без батька, тепер це, як кажуть, не дивина. Але стати холоднокровним масовим убивцею -- таким треба родитися. Це просто нелюд і вилупок.
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27.01.2022 17:06
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мне интересно.почему постоянно подчеркивается прямо, что он вырос без отца. Со мной служил паренёк круглый сирота,так что он вообще маньяк
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27.01.2022 16:55 Ответить
отец у него умер, когда *брейвик* был уже подростком, лет в 15 как минимум
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27.01.2022 16:57 Ответить
может быть,но сейчас я не совсем про это
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27.01.2022 16:59 Ответить
Как он умер?
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27.01.2022 17:23 Ответить
Из неполной семьи, при Совке, считалось солдат как-бы не совсем полноценный и таких не брали в престижные войска,что кстати не мешало и там всякой дичи происходить регулярно. Хотя у нас сейчас хватает и мамаш с папашами чёкнутых на всю голову и детишки такие же, пример харьковского ездуна, задавившего людей и что-то затихли, как там суд над ним. Поэтому с этим делом надо серьёзно разбираться компетентному следствию с привлечением независимых специалистов и экспертов и принимать дальнейшие кадровые и организационные решения, а не как сейчас у нас слушать мега Игспэрдов в Сети
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27.01.2022 17:21 Ответить
В нулевых в войсках запрещали ставить в караул из неполных семей...только на тумбочку...и они сильно обижались...и правильно..как будто они ущербные и хуже чем маменькины сынки из полных семей
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27.01.2022 17:51 Ответить
всегда есть причина и следствие
следствие все увидели -но узнаем ли мы истиную причину-вот вопрос.
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27.01.2022 16:57 Ответить
Семья у него какая-то странная:"У них в доме нет ни телевизора, ни радио - им по вере это запрещено", - рассказали соседи.

Они отметили, что Артемий - не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.
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27.01.2022 17:38 Ответить
Не "в расіі, а нарассіі"
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28.01.2022 17:29 Ответить
Та всё ясно ,если даже били и унижали то один хрен заедет на пожизненное...на дурку свалит навряд-ли ..
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27.01.2022 16:59 Ответить
У нього зріст 1м 94см і вага біля 90 кг -- не дуже його "пообижаешь".
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27.01.2022 17:11 Ответить
как раз таких чмырить самое удовольствие. ты - маленький, он - большой и ты его чмыришь.
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27.01.2022 17:25 Ответить
Геращенко то же самое говорит, это свидетельствуют что он маменькин сынок и ни хрена не видел в жизни, кроме работы на Авакова. В армии, и особенно в заключении, размеры почти не играют роли, дух и характер гораздо важней. А если оно было и в селе нелюдимым, то в армии падлу такую конечно защемят, там ты обязан считаться с коллективом.
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27.01.2022 17:45 Ответить
Так їх багато ,а він один.
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27.01.2022 19:36 Ответить
А деваха тоже била его, ее за что изрешетил, ****.
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27.01.2022 17:14 Ответить
Що виріс без батька, тепер це, як кажуть, не дивина. Але стати холоднокровним масовим убивцею -- таким треба родитися. Це просто нелюд і вилупок.
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27.01.2022 17:06 Ответить
Читайте историю, аналитики хреновы! Когда в РФ солдат расстрелял 8-ых, то потом выяснилось, что за трое суток ему дали поспать только 5 часов и сослуживцы грозили ему изнасилованием. В доказательство этой версии обратите внимание на финал первой истории и этой. Шамсутдинов , который расстрелял 8-ых и Рябчук сдались БЕЗ сопротивления. Скажите спасибо, что вас не поставили перед таким выбором.
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27.01.2022 17:28 Ответить
Непонятно зачем издеваться "дедам" над новенькими. Они что не понимали, что может прийти мщение.
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27.01.2022 20:36 Ответить
Командир частини і той, хто відповідає за роботу з бійцями, поза підозр?
Не просто так Антон Г., до суду почав винуватити...
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27.01.2022 17:16 Ответить
А то что он добил как минимум одного живого, не тянет на - с особой жестокостью или как там, даже по законам войны это преступление.
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27.01.2022 17:17 Ответить
Нихрена себе пути отхода не продуманы. Он фактчиески ушел от преследования полностью. Если бы не сдался, то искали бы его еще очень долго.
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27.01.2022 18:22 Ответить
Грамотный адвокат все разрулит. Преднамеренное убийство в - убийство в состоянии аффекта . Дезиртирство - самоволка. Присвоения оружия - взял в аренду.
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27.01.2022 17:20 Ответить
Ты уже этого ублюдка оправдываешь?
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27.01.2022 17:24 Ответить
Та Боже упаси....Я просто говорю как можно выкрутить дышло за хорошие бабки.Но в данном случая не получится. Слишком пристальное внимание.
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27.01.2022 17:46 Ответить
какой аффект если перед убийством его никто и пальцем не трогал и он сам говорил, чт опару недель назад это было и всё это время он ждал пока откроют оружейку! плюс по действиям видно продуманность и четкую координацию, потому грамотный адвокат пойдет нахуабей.
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27.01.2022 17:27 Ответить
с мажорами так и происходит
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27.01.2022 17:29 Ответить
Не было аффекта. Он вынашивал план "мести" 2 месяца. Ждал, когда получит доступ к оружию. Это не аффект.
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27.01.2022 17:50 Ответить
Это он изначально так сказал. Но он может изменить показания.
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27.01.2022 18:01 Ответить
ну и ? почему не озвучена его личная причина этого преступления?
накуя оно пошло шмалять по безоружным своим сослуживцам и обычной женщине????
есть его объяснения этой бойни???
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27.01.2022 17:23 Ответить
Попробуйте, узнаете...
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27.01.2022 18:33 Ответить
что попробовать?
а узнать хочу... понять не смогу, но узнать хочу - зачем он убил 5 людей?
если из-за ненависти - ему стало легче? ненависть прошла? душа спокойна...
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27.01.2022 18:43 Ответить
Это преднамеренное массовое убийство с особой жестокостью (женщину одну в голову убил, второй три патрона влепил, мужчин лежащих добивал). Не юрист, но думаю кроме пожизненного, причем в одиночной камере, ему ничего не светит.
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27.01.2022 17:27 Ответить
Зеленський його подасть наобмін, помилує, та обміня на якогось таксиста
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27.01.2022 17:58 Ответить
Жаль его мать. Сама растила, душу вкладывала и "получила" в 19 лет.... Пожизненное, да и то думаю, что он не жилец. Жизнь потеряна....
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27.01.2022 17:44 Ответить
Совкофіли маячню пишуть і згадують,як вони бігали в совці,по пустирях.
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27.01.2022 18:14 Ответить
Ще велике питання хто саме тут пише маячню)
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27.01.2022 19:57 Ответить
Совкофіли і інші несповна розуму.
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27.01.2022 20:02 Ответить
Ох сколько тут «судей» задрыпаных... не удивляюсь, что у нас судебная система дырявая, каждый себя мнит палачем и судьей. Мда
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27.01.2022 19:34 Ответить
Ти ж перший може не суддя, але кат ти точно відомий.
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27.01.2022 19:40 Ответить
Слейся, я твоего мнения не спрашивал.
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27.01.2022 20:49 Ответить
Це не думка, це констатація факту.
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27.01.2022 21:03 Ответить
Какими ты фактами обладаешь, когда даже человека не знаешь? Уймись и не позорься, факт мен.
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27.01.2022 21:08 Ответить
ти вже разів 20 73% перестріляв. Добре хоч язиком.
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27.01.2022 22:57 Ответить
Да как же, скорее патроны закончатся, чем дураки. Вы дураки, величина на планете постоянная, как раз по соотношению к здравомыслящим людям 70 к 30. Даже в 10те лучших, в топе будет 30%.
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27.01.2022 23:04 Ответить
Але факт що ти ще той кат. Але не так страшні ті 70 як ти порахував, як дурень який увірував в те що він геній та йому все можна. А ще якщо йому надати коштів.
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27.01.2022 23:34 Ответить
Друже, еще раз говорю, не путай факты со своими фантазиями. Палачи, обычно люди "мелкие" без чувство достоинства. Я выше этого. Живи и дай жить другим. Но хапугам же вечно мало.
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28.01.2022 02:41 Ответить
А вы сочувствуете Рябчуку, что вас так задевают оценочные суждения о личности убийцы 5 человек?
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27.01.2022 20:00 Ответить
Следствие покажет. Однако, да, я ему сочувствую. Есть 1000предствителей биомусора, которому не место на планете, и такой био мусор, угнетает других, а прикрывается потом моральными понятиями. Убил на войне, герой! Убил защищая свою жизнь, убийца. Вот такие стандарты у нас.
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27.01.2022 20:45 Ответить
А ты здесь кто? Все должны молчать после убийства?
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27.01.2022 20:41 Ответить
Человек с объективным мнением. Но читать чужие имхо, которые пишут какие то абапелы ,просто отвратительно. Оголтелое стадо всегда затопчет все и вся
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27.01.2022 20:48 Ответить
Сорри но до обьективного мненияя вас далеко. Ваши рассуждения о биомусоре и про массовое убийство выродком людей, глупы и инфантильны.
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28.01.2022 09:04 Ответить
Меня мало волнует ваше мнение. Я не собираюсь не с кем соглашаться. Биомусором, я считаю многих, которые кроме как жрут и срут, больше ничего не делают. И я еще раз повторяю, для глупых. На войне герой, а при защите личных интересов убийца. Вы либо это понимаете, либо нет.
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28.01.2022 15:23 Ответить
Продолжайте демонстрировать свою глупость и эмоциональную неразвитость, в сочетании с ником это весьма комично)
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28.01.2022 15:25 Ответить
Я же сказал, мне не интересно ваше инфантильное мнение. Вы не были в ситуациях, которые требуют радикального решения. Вы просто пустой хейтер, который обгадит любого с ним не согласного. По сему, мнение биомассы не интересует. Умных людей на планете мало, вы этого не поймете и не осознаете, так как не относитесь к дальновидным и умным людям. Вы голубь форумный.
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28.01.2022 15:45 Ответить
Если бы было неитересно не отвечал бы ума даже на это не хватило. Все пока, надоел
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28.01.2022 17:09 Ответить
Тебя никто не держит, зря только воздух расходуешь.
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28.01.2022 18:06 Ответить
І як після такого віддавати свою дитину служити,щоб над нею знущались і випробовували скільки витримає.От цей не витримав,зірвався і все життя втрачене .
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27.01.2022 19:41 Ответить
Ти довбойоб! Причому сформований! Шкода що не тебе це одорлбло не зустріло!
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28.01.2022 04:59 Ответить
Ти хворе.Напевно саме загадала,як знущалося над молодими і нажаль не знайшлося пацана з характнером на тебе,світ би був чистіше.
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28.01.2022 11:16 Ответить
Це *** я хворе??? Це я розстріляв беззбройних людей задля крадіжки автомата!!!! Ти довбойоба кусок, дивись ґандон відео, а вже потім починайте скуліти про знущання. І як обдовбиш тобі подібний не витримав знущання. Ось *** всі витримують а дилда 1.9 м не витримала! Може причина в крадіжці??? Скулятори хренові!
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28.01.2022 11:54 Ответить
Ти не просто хворе,ти кончене.ПНХ
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29.01.2022 05:29 Ответить
Хто чув щось про Арканкерген і те, що там трапилось в 2012 му наприкінці травня, про те як
Влада Челаха зробили великим бігшутером та повісили на нього усіх собак...показало як прогнила вся казахська правова система (слідча, дізнавальна, прокурорська, адвокадська і судова)...це також стосується і української. Не потрібно ніякого трілера, а лише почитати те, що залишилося в мережі від цієї справи...про підтасовані факти...."мотиви" злочину...і сакраментального, а был ли мальчик?! Тоді інтернет-форум прикордонників колишнього союзу, обговорював ті події...і відразу, слідчі виправляли свої помилки...як назарбаєв, спочатку назвав це терористичним актом, а потім перевзувся і щоб не псувати "дружні" стосунки з сусідами з півдня і півночі та своїм оточенням, притягнули за вуха та вибрали найпримітивнішу версію-звалити все на одну людину...
А щодо Артемія, коли прочитав новину на цн о 8.12 відразу подумав про нестатутні відносини...те що забив жінок, просто під руку попались...для рідних трагедія... хтось вже зробив піар на костях...дадуть нагороди...питання за що? Звичайно тут не Норвегія, але і не Чорний беркут, і у малюсчиний приватний заклад Артемій не попаде, проте про нього "подбають"....
Як кажуть який ворог страшний:правильно-хатній. Так от у 86-му найбільш гнобили не чурки, а "чудові" хлопці-земляки з Рівного і Тернополя...маю щиру надію, що і з ними на гражданці хтось поквитався...
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27.01.2022 21:23 Ответить
Ну ок, а тоді хто вбив 14 прикордонників на посту Арканкерген, якщо не Челах?
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28.01.2022 17:52 Ответить
Одна із версій була про конвой з елітних джипів, 10 авто, потім цікаво, що робив інший джип на мисливському господарстві, де навіть простим конем не можна було дібратися, козячі стежки... тільки гелікоптери. цілком можливо, що хтось з близького оточення першого зі своєю гоп-компанією відпочивав у віп-будиночку, конфлікт між погранцями...а потім зачистили заставу...як хлопець після апендициту міг мертвих вложити на другий ярус ліжок, подивитися як він небрежно тримає пістолет, або навскідку стріляє з калаша.... як підказують що говорити але цап-відбувайло є, по крайній мірі, зручний, навіть журналістів недопускають у ЧБ....зачистка форумів....зміна обличчя тобто підміна (як в пнх)....це вважаю, як і вбивство 35-го в 63-му є одним загадковіших у світі так і ця прикордонна застава...
До речі у нас також є приватні мисливські угіддя на кордоні?! І не відомо хто вже стільки років приховується під маскою Челаха?
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28.01.2022 18:19 Ответить
 
 