Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, - ГБР

Срочнику Артемию Рябчуку, расстрелявшему сегодня сослуживцев, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили сегодня на совместном брифинге представителей ГБР и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян, Рябчуку было сообщено о подозрении в соответствии со статьями: 115 (преднамеренное убийство), 408 (дезертирство) и 410 (похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов).

По ее словам, следователи сообщили Рябчуку о подозрении несколько минут назад.

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"Только что сообщили, какая мера будет избираться – содержание под стражей без альтернативы залога", - добавила Сапьян.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.