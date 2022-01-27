Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, - ГБР
Срочнику Артемию Рябчуку, расстрелявшему сегодня сослуживцев, сообщили о подозрении.
Об этом сообщили сегодня на совместном брифинге представителей ГБР и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян, Рябчуку было сообщено о подозрении в соответствии со статьями: 115 (преднамеренное убийство), 408 (дезертирство) и 410 (похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов).
По ее словам, следователи сообщили Рябчуку о подозрении несколько минут назад.
"Только что сообщили, какая мера будет избираться – содержание под стражей без альтернативы залога", - добавила Сапьян.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
следствие все увидели -но узнаем ли мы истиную причину-вот вопрос.
Они отметили, что Артемий - не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.
Не просто так Антон Г., до суду почав винуватити...
накуя оно пошло шмалять по безоружным своим сослуживцам и обычной женщине????
есть его объяснения этой бойни???
а узнать хочу... понять не смогу, но узнать хочу - зачем он убил 5 людей?
если из-за ненависти - ему стало легче? ненависть прошла? душа спокойна...
Влада Челаха зробили великим бігшутером та повісили на нього усіх собак...показало як прогнила вся казахська правова система (слідча, дізнавальна, прокурорська, адвокадська і судова)...це також стосується і української. Не потрібно ніякого трілера, а лише почитати те, що залишилося в мережі від цієї справи...про підтасовані факти...."мотиви" злочину...і сакраментального, а был ли мальчик?! Тоді інтернет-форум прикордонників колишнього союзу, обговорював ті події...і відразу, слідчі виправляли свої помилки...як назарбаєв, спочатку назвав це терористичним актом, а потім перевзувся і щоб не псувати "дружні" стосунки з сусідами з півдня і півночі та своїм оточенням, притягнули за вуха та вибрали найпримітивнішу версію-звалити все на одну людину...
А щодо Артемія, коли прочитав новину на цн о 8.12 відразу подумав про нестатутні відносини...те що забив жінок, просто під руку попались...для рідних трагедія... хтось вже зробив піар на костях...дадуть нагороди...питання за що? Звичайно тут не Норвегія, але і не Чорний беркут, і у малюсчиний приватний заклад Артемій не попаде, проте про нього "подбають"....
Як кажуть який ворог страшний:правильно-хатній. Так от у 86-му найбільш гнобили не чурки, а "чудові" хлопці-земляки з Рівного і Тернополя...маю щиру надію, що і з ними на гражданці хтось поквитався...
До речі у нас також є приватні мисливські угіддя на кордоні?! І не відомо хто вже стільки років приховується під маскою Челаха?