Стрілянина у Дніпрі: Говорити про мотиви поки рано, - Єнін

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін вважає, що на сьогодні рано говорити про мотиви нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв військових у Дніпрі. Слідству ще належить їх встановити.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Дніпрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогоднішній момент, напевно, рано говорити про мотиви, як би нам усім не хотілося їх зрозуміти. Я впевнений, як тільки це дозволить слідство, (мотиви. - Ред.) будуть відомі", - заявив він.

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Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.