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Стрілянина у Дніпрі: Говорити про мотиви поки рано, - Єнін

Стрілянина у Дніпрі: Говорити про мотиви поки рано, - Єнін

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін вважає, що на сьогодні рано говорити про мотиви нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв військових у Дніпрі. Слідству ще належить їх встановити.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Дніпрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогоднішній момент, напевно, рано говорити про мотиви, як би нам усім не хотілося їх зрозуміти. Я впевнений, як тільки це дозволить слідство, (мотиви. - Ред.) будуть відомі", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями, - ДБР

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Автор: 

Дніпро (3297) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+9
Телефонистка и вахтерша его тоже избивали? Надеюсь эта тварь покончит с собой, сев в камере на кол.
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27.01.2022 17:28
+8
У этого казла вся родня на рассее.а теперь возьмите общую картину... Минировании школ торговых центров, демобилизация. Что-то подсказывает след ФСБ.
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27.01.2022 17:27
+8
Если девушка правда не выпускала его в город, то ей должны вручить героя Украины посмертно, так как далеко не каждый, тем более девушка решится противостоять дебилу с АК понимая, что в городе он может перебить ещё кого-то. Она буквально герой государства.
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27.01.2022 17:55
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.. енин оhuenen.. шкиряка давайте..
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27.01.2022 17:10 Відповісти
Спросите у него, какого икса он перешел мост через Днепр, где легко могут поймать и пошел в донецком направлении.
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27.01.2022 17:14 Відповісти
он не "перешел", он переехал на попутке, словленной у проходной (за рулем женщина, которая и довезла его до Подгороднего)...(вроде бы так)
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27.01.2022 17:27 Відповісти
У него были грешные мысли,он оступился. Но потом прозрел и стал на путь истинный.
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27.01.2022 17:28 Відповісти
відповідь очевидна. Але потім, зваживши, що зможе і не прорватись до своїх, вирішив здатись. Тепер через рік-два його, як і інших терористів обміняють на таксистів з луганди
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27.01.2022 17:34 Відповісти
Да да да..конечно..только вот намного проще было придти в боевую бригаду, вместо срочки, перестрелять весь пост и рвануть к сепарам, которые метрах в 200..
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27.01.2022 18:41 Відповісти
Ти в темі ? він моста не переходив, його жінка підвезла на авто яке він зупинив, довезла аж до підгороднего, і то не донецьке направлення
йди дивись Племя, укр кіно. може щось та зрозумієш
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27.01.2022 19:04 Відповісти
А какое это направление, болезный? Женщина подвезла? За целый день такой информации не видел. Может это ты его подвезла?
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27.01.2022 21:00 Відповісти
Ударся об стену с разгона, может поумнеешь, харьковское то направление даунитохромосомо
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27.01.2022 23:52 Відповісти
Ахаха, чучело ты дебилоидное)) Он по твоему должен был идти прямо по донецкому шоссе?))
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28.01.2022 07:14 Відповісти
Думал (наверное), что там в иностранный легион записывают
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27.01.2022 19:12 Відповісти
що ж ти брешеш, колиця падаль ще при затриманні все розповіла
а ви (силовики) обрізали відео
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27.01.2022 17:17 Відповісти
Це логічніше і поміркованіше, ніж заяви Антона Г.
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27.01.2022 17:18 Відповісти
он же сказал его били по меньшей степени, он доложил. его заложили. У него было несколько вариантов: покончить собой, терпеть или отомстить. Каждый выбирает сам.
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27.01.2022 17:21 Відповісти
Телефонистка и вахтерша его тоже избивали? Надеюсь эта тварь покончит с собой, сев в камере на кол.
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27.01.2022 17:28 Відповісти
цієї тварі після перших вбитих знесло дах.
так буває
не оправдовую, це факт.
через деякий час знову прийшов в себе.
а вбивав пкрших, зовсім свідомо.
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27.01.2022 17:40 Відповісти
в первом варианте (озвученном "служанкой"-депутаткой было - он вроде бы раборонил дерущихся сослуживцев и доложил командиру, за что стали его обзывать "стукачём" даже командиры )
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27.01.2022 17:29 Відповісти
То есть ****** водит всех за нос и скрывает реальные мотивы?! Вы конченые?! Или таковыми считаете остальных?!
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27.01.2022 17:22 Відповісти
Занадто впевнене обличчя і погляд не забитого хлопака, а того що має вишкіл щоби так стріляти і внутрішню дисциплінованість. За його словами він два місяці чекав на помсту
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27.01.2022 18:42 Відповісти
Вже другий чи третій раз розповідає, розуміє що дещо з нього стосовно цього знущаються, тому й викупив що на камеру знімають - бо навіщо питати одне й теж, бо щойно розповів, але зверніть увагу коли говорить про ту жінку, наше згадує і зльози на очах … шкода всих і шкода що таке сталося, але винно керівництво на сам перед, керівник НГ правильно поступив, що пішов у відставку, але що чути саме про керманичів вбивці?
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28.01.2022 00:00 Відповісти
У этого казла вся родня на рассее.а теперь возьмите общую картину... Минировании школ торговых центров, демобилизация. Что-то подсказывает след ФСБ.
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27.01.2022 17:27 Відповісти
Может его шантажировали? Например жизнью родственников.
Лицо у него какое-то отрешённое. Ко всему готов.
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27.01.2022 18:06 Відповісти
Це не выправдання.краще б собі кулю в лоб пустив
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27.01.2022 18:15 Відповісти
Да разведчик он! Покушение на Алексееча готовил.
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27.01.2022 18:26 Відповісти
Все выше отписавшиеся - гении-дознаватели. Не тем делом вы занимаетесь, господа. Идите в полицию следователями работать.
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27.01.2022 17:28 Відповісти
Нам после Геращенко там делать нечего
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27.01.2022 17:32 Відповісти
Таки так! Куди нам! Далеко не кожний зможе порізати на метал і тупо пробухати дитячий майданчик з каруселями в парку...
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27.01.2022 18:10 Відповісти
Все в говне, один ты такой в белом пальто. Тщеславие никуда тебя не долбит?
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27.01.2022 17:36 Відповісти
Ну кто тебе виноват, что ты в говно залез? Не лезь в говно. Это же элементарно.
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27.01.2022 17:42 Відповісти
Я ж не виноват, что ты под ногами путаешься, вот и вступил в тебя. Это же элементарно.
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27.01.2022 18:18 Відповісти
над срочником издевались вот и все мотивы командиру пох.уже в стукачи опредилили не зря генерал нацгвардии уже свинтил
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27.01.2022 17:29 Відповісти
но вот именно мотив т причина и интересуют всех больше всего (а не рос без отца... богомолец... страдалец)
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27.01.2022 17:30 Відповісти
я думаю ми мотив дізнаємося через пару років, коли його обміняють на наших заручників в кацапів
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27.01.2022 17:37 Відповісти
Та я думаю якщо його відправити на фронт, так би мовити кровью змити позор, то він би краще за тебе впорався, і взагалі нац гвардійців не дуже поважають в суспільстві, бо це по сюті ппс- імхо, сторожеві пси влади, яку у нас в народі завжди зневажають, бу ухі пинають а не ділом займаються, по типу геращенка
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28.01.2022 00:52 Відповісти
А как же не убий
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27.01.2022 18:17 Відповісти
Ну прикинь як довели, віруючий, нема телефона ( нема смартфона, вже лошара, така **********) він мабуть і про обстановку не вкурсі навколо краіни, бо замість інформування про політ обставини виконував обовьязки контракників, особиста думка звістно, його лише за релігійних вподобань не потрібно було брати до лав НГ, чий про.об? Кого з керівників, хто ганяв підлеглих на антимайдан зняли в Дніпрі? Нікого- ось вам і совок … висновків не зроблять, руснч нас всіх так же сьрілчти буде …
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28.01.2022 01:01 Відповісти
Ненависть к обидчикам.
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27.01.2022 18:27 Відповісти
обидчикам словами или делами?
словами (обзывали) - значит псих, копивший ненависть,
делами (избивали) - значит жертва, но действия не похожи на в аффекте...
не знаю....
все таки жду каких-то объяснений от убийцы 5 людей...
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27.01.2022 18:38 Відповісти
Слово-это тоже оружие. Улыбался он именно поэтому,что месть свершилась и теперь он спокоен.
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27.01.2022 18:43 Відповісти
слово - оружие (почему он им не воспользовался? а схватился за настоящее??)
улыбался скорее не оттого что был спокоен и выполнил задуманное, а от стресса, холода и возможно безысходности (ибо почему-то ж сдался, а не захватил авто и попер дальше)
месть свершилась - жизнь закончилась (ну почти...ибо то что впереди нормальной жизнью не назвать)
дискутировать можно бесконечно (но не оттого что я с Вами не согласен...а потому-то дома, в относительном тепле))) и нет желания искать малейшее оправдание этой бойне....)
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27.01.2022 18:50 Відповісти
Истинную причину знает только он.
С последним абсолютно согласен.
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27.01.2022 18:54 Відповісти
Согласен, там видно по лицу что улибка психическая, не настоящая, я не профи канечно и изгачально бил уверен что диверсия, пока не увидел вот то видео с признанием, и ногой он нервно рисует … и слезу чуть не пустил как говорил про вистрел в голову женщине. Жалко немного парня, так всю жизнь себе испортить, но видать там что то уж больно жесткое происходило, что прямь два месяца винашивал, надеюсь нам хоть чуть правди скажут … всех жаль конечно, особенно невинних и случайних …
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28.01.2022 01:07 Відповісти
Женщину он убил из-ненависти ко всему .
Самоутверждение личности. Личность лучше не задевать. Есть короткометражка https://youtu.be/lh2b9eCiziI
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27.01.2022 18:45 Відповісти
а добивал полуживых, не дав им шанса, очень хладнокровно, уже без ненависти?
и говорят женщине вахтеру он выстрелили не просто в голову...а в лицо...наверное глядя в глаза...
(ой все! хватит!!!)
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27.01.2022 18:53 Відповісти
Вспомните мужика в Житомирской обл. положившего семь человек.
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27.01.2022 18:55 Відповісти
АТОшников..
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27.01.2022 19:00 Відповісти
повну версію відео з озвучкою по всіх підрозділах і негайно.
"діди" блатні, "опущені" і командування мають переглянути це десятки разів.
всі повинні освідомити наслідки. і діди і пригнічені і командири
одним смерть другим в,язниця і не інакше.
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27.01.2022 17:35 Відповісти
Во. А власть хочет пропихнуть в ВР дать полномочия Национальной гвардии шмонать людей и машины. Если они "валят" своих, то как с простыми гражданами они поступят?
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27.01.2022 17:37 Відповісти
Примерно так. Человек просто так, от нечего делать, не расстреляет пятерых, сломав себе жизнь.
За жопу брать надо комбата и проч руководство допустивших подобное
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27.01.2022 18:15 Відповісти
таке скрізь
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27.01.2022 18:32 Відповісти
Конечно не просто так..его заставляли, беднягу, например, учить Устав или обязанности караульной службы..не смог военослужащий терпеть таких издевательств и перестрелял всех, кто под руку подвернулся..посадить комбата за такие нечеловеческие издевательства над духом свободного человека..Я правильно понял вашу мысль?
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27.01.2022 18:48 Відповісти
Ну, якщо фігуранта звинувачували у стукацтві, то це багато що пояснює. В усякому разі те, що мені довелося бачити при совдепі, стукач в казармі - парія. Навіть при переводі з однієї частини до іншої, солдати знаходили можливість передати цю інформацію у нову частину.
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27.01.2022 17:40 Відповісти
Кто его довел? Свои или чужие?
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27.01.2022 17:42 Відповісти
Рушник і багато багато води..зроблять свою справу!!! От тоді і дізнаємось про мотиви
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27.01.2022 17:50 Відповісти
Я теж помітив таку незвичну вправність звичайного солдата у поводженні зі зброєю
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27.01.2022 17:56 Відповісти
И мне его отмороз напомнило каравановского стрелка.
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27.01.2022 18:48 Відповісти
вспомнил, то вообще была постанова от яников, что бы ЧОП легализировать как в параше
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27.01.2022 18:50 Відповісти
Взагалі все виглядає як дуже гарно спланована операція. І стрілець дійсно гарно підготовлений. Єдине що мені не зрозуміло, чому він здався так швидко. Він же зміг повністью відірватися та сховатися.
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27.01.2022 18:44 Відповісти
психічно хворий, скоріше
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27.01.2022 23:24 Відповісти
придністровський анклав і 40 армія рф поряд
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27.01.2022 18:44 Відповісти
ну мне изначально тоже так показалось, но мля, чувак терпел издевательства два месяца, и четко знал на что идет, и не так уж и управно он той зброей распоряжался, меня наооборот удивило что он их добивал, но после того как услышал версию - булинг и т.д., и самое главное услышал его, я ему поверил

нас школьников, мужики взрослые с вдв на день вдв несколько лет избивали, сначала заманивали за стол типа у нас праздник уваж а потом в один момент как спецназ, давай всех .башить, пока однажды они не получили по заслугам ...
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27.01.2022 18:54 Відповісти
На мій погляд фігурант був не готовим до позауставних відносин. Не було кому розповісти. Батько помер, друзів до армії не мав, жив у сім"ї членів якоїсь релігійної секти без ТВ та ін. Напевно, вважав, що усе по Уставу та заповідям Божим. Ну, і тут розрив шаблона
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27.01.2022 17:52 Відповісти
А виявилося що армія це щось на манер кічі,де злодії вирішують як жити? Так?
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27.01.2022 18:28 Відповісти
Ви не праві. Хоч спільного між тюрмою і казармою багато. Коли чоловіки живуть у замкненому просторі, то там згодом само по собі встановлюються певні правила поведінки. Соціум на них має обмежений вплив. Тому так і виходить: зовні одні правила, всередені інші, близькі до первісних, особливо для неповністю сформованих молодиків. Природа, проти неї не попреш. Єдине, що не завжди це вилазить у таких жахливих формах.
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27.01.2022 21:00 Відповісти
Ну інколи ім крутять про місця підготовки бойовиків (наприклад в европі ( приклад білорусь)), котрі хочут зробити гос переворот, згадайте 2014, коли ВВ взагалі не мали доступу до нету та не мали уяви що робиться в краіні і яких як биків випускали на майданівців
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28.01.2022 01:13 Відповісти
Если девушка правда не выпускала его в город, то ей должны вручить героя Украины посмертно, так как далеко не каждый, тем более девушка решится противостоять дебилу с АК понимая, что в городе он может перебить ещё кого-то. Она буквально герой государства.
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27.01.2022 17:55 Відповісти
И на проходных садить не девушек а опытных дедушек.
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27.01.2022 18:05 Відповісти
может она не могла, не било возможности, ключей он в итоге не нашел и видимо не искал, и там не девушка а женщина а девушка это та которая сообщала обстановку каждые 30 минут, учи матч прежде чем комментировать
и посмотри укр фильм Племя, может что то откроешь для себя об этой ситуации-имхо
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27.01.2022 18:49 Відповісти
Ты то откуда знаешь?
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27.01.2022 20:11 Відповісти
Интересуюсь темой, читаю инфо прежде чем комментировуать )))
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28.01.2022 01:16 Відповісти
Говорять що він стукач,цей військовий.Що це означає?Це Армія чи злочинна організація? Може малина злодійська? Коли військовий звертається до командування по команді -це настукати? Звиняйте,не розумію,при чому тут Устав? Така собі злочинна організація з замовчуванням неподобств і порушень.Цікаво,а навіщо віддавати дітей у банду?
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27.01.2022 18:26 Відповісти
Як говорила одна розумна жінка:" мені б його напоїти, так аби зрозуміти, що закладено у нього до мене". От у чому справа
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27.01.2022 18:35 Відповісти
Про пожизненное как говорить мчо геращенко тоже говорить рано, пусть мчо геращенко для начали расследует слив видео убийства на такой ресурс как страна юа, его ж крысы слили
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27.01.2022 18:47 Відповісти
Ця паскуда не жертва знущань - надто життєрадісна в нього морда.
Надіюсь, що в процесі слідчих дій йому проясниться, що жив він дуже добре і щасливо.
І цей час не повернути.
Версія з підготовленим заздалегіть диверсантом теж слабка.
Він не продумав свої дії після вбивств наперед - де сховатись, як відійти.
Залишається одне - божевільна паскуда.
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27.01.2022 18:54 Відповісти
Це ти про себе? То вже психічне, подивись, він ледь не плаче коли говорить про жінку який вистрелив в голову - ймовірно вже не розумів що коїть, паскуди ті хто його цькував, і яких тепер будуть ховати не як шакалів а як героїв, дуже прикро що не говорять про мотиви, їм же вони віддому, мутять вже сцуки щось, мабуть там якийсь синок з керівництва того, якому він доповідав і які нічого не зробили, загинув, сто відсотково так і є
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27.01.2022 19:01 Відповісти
конченний в нас нарід ... печалька
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27.01.2022 19:02 Відповісти
Почитав ваш комент і не можу не погодитись - виродки серед нас є.
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27.01.2022 20:27 Відповісти
Не точно висловився.
Тільки виродки можуть намагатись виправдати виродка.
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28.01.2022 08:35 Відповісти
Блть, і окрема журбина у цій ситуації - незалежно від того, божевільний цей жовнір, жертва цькування чи холоднокровний вбивця, він у будь-якому разі зробив просто картину-подарунок для кацапського ТВ.
Там ще ************ не відчинила зливний клапан на цю тему? "Вот оно, звериное лицо наци-гвардии на Украине! Теперь представьте, что они творят на Донбассе!!!111!1"
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27.01.2022 19:17 Відповісти
Вибачайте , але маю до вас прохання...
Запам'ятайте "форумчанина " та при нагоді, скористайтесь вмінням та талантом., що я намагаюсь мавпувати.
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27.01.2022 19:29 Відповісти
Ну судячі з відповідей односельчан, в його домі навіть радіо не було, не тощо там телевізора, пк, та й телефону при собі навіть не було тай думаю взагалі не було, мля що робило його керівництво? За що вони платню отримують? Але якщо підтвердится, що контрактники богували над срочниками, то це сором тим контрактникам і шакалів не шкода, шкода що ховатимуть іх як героів … особиста думка, всіх шкода, керівництво як завжди винно - бо в них салч хата з краю - нічого не знаю, один лічильник НГ, який звільнився, норм себе повів, але як таке допустив …
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28.01.2022 00:44 Відповісти
Достали парнягу, уверен. Мне хорошо известно что такое буллинг, унижение. Иногда обидчиков можно только кончить. И человек имеет на это право! Потому что помощи от этих сук мвдшных, не дождешься. По сему считаю, что правильно сделал. В 21 год, еще нет мотивов, только злость и ненависть. Особенно поражают уроды, которые сразу рубят с плеча, вас какое дело до этого? Абы вякнуть?
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27.01.2022 19:20 Відповісти
Шакалів які до сього часу міркують совком, мабуть тільки таким чином і можна викорінити з контрактноі служби … нажаль … бо президенти міняються а система та очільники які лижуть дупу керівникам а до пороха ганчли підлеглих на антимайдан, досі на свовх посадах; це факт
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28.01.2022 00:37 Відповісти
Такое впечатление, что все комментирующие были на месте очевидцами.
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27.01.2022 20:07 Відповісти
Ну ти певно точно був )))
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28.01.2022 00:34 Відповісти
хвора людина, схоже на окультну залежність
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27.01.2022 23:19 Відповісти
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28.01.2022 08:37 Відповісти
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28.01.2022 08:38 Відповісти
 
 