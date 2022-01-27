Стрельба в Днепре: Говорить о мотивах пока рано, - Енин
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин считает, что на сегодня рано говорить о мотивах нацгвардейца Артемия Рябчука, который расстрелял военных в Днепре. Следствию еще предстоит их установить.
Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Днепре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На сегодняшний момент, наверное, рано говорить о мотивах, как бы нам всем не хотелось их понять. Я уверен, как только это позволит следствие, (мотивы, - ред.) будут известны", - заявил он.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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йди дивись Племя, укр кіно. може щось та зрозумієш
а ви (силовики) обрізали відео
так буває
не оправдовую, це факт.
через деякий час знову прийшов в себе.
а вбивав пкрших, зовсім свідомо.
Лицо у него какое-то отрешённое. Ко всему готов.
словами (обзывали) - значит псих, копивший ненависть,
делами (избивали) - значит жертва, но действия не похожи на в аффекте...
не знаю....
все таки жду каких-то объяснений от убийцы 5 людей...
улыбался скорее не оттого что был спокоен и выполнил задуманное, а от стресса, холода и возможно безысходности (ибо почему-то ж сдался, а не захватил авто и попер дальше)
месть свершилась - жизнь закончилась (ну почти...ибо то что впереди нормальной жизнью не назвать)
дискутировать можно бесконечно (но не оттого что я с Вами не согласен...а потому-то дома, в относительном тепле))) и нет желания искать малейшее оправдание этой бойне....)
С последним абсолютно согласен.
Самоутверждение личности. Личность лучше не задевать. Есть короткометражка https://youtu.be/lh2b9eCiziI
и говорят женщине вахтеру он выстрелили не просто в голову...а в лицо...наверное глядя в глаза...
(ой все! хватит!!!)
"діди" блатні, "опущені" і командування мають переглянути це десятки разів.
всі повинні освідомити наслідки. і діди і пригнічені і командири
одним смерть другим в,язниця і не інакше.
За жопу брать надо комбата и проч руководство допустивших подобное
нас школьников, мужики взрослые с вдв на день вдв несколько лет избивали, сначала заманивали за стол типа у нас праздник уваж а потом в один момент как спецназ, давай всех .башить, пока однажды они не получили по заслугам ...
и посмотри укр фильм Племя, может что то откроешь для себя об этой ситуации-имхо
Надіюсь, що в процесі слідчих дій йому проясниться, що жив він дуже добре і щасливо.
І цей час не повернути.
Версія з підготовленим заздалегіть диверсантом теж слабка.
Він не продумав свої дії після вбивств наперед - де сховатись, як відійти.
Залишається одне - божевільна паскуда.
Тільки виродки можуть намагатись виправдати виродка.
Там ще ************ не відчинила зливний клапан на цю тему? "Вот оно, звериное лицо наци-гвардии на Украине! Теперь представьте, что они творят на Донбассе!!!111!1"
Запам'ятайте "форумчанина " та при нагоді, скористайтесь вмінням та талантом., що я намагаюсь мавпувати.