Стрельба в Днепре: Говорить о мотивах пока рано, - Енин

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин считает, что на сегодня рано говорить о мотивах нацгвардейца Артемия Рябчука, который расстрелял военных в Днепре. Следствию еще предстоит их установить.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Днепре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодняшний момент, наверное, рано говорить о мотивах, как бы нам всем не хотелось их понять. Я уверен, как только это позволит следствие, (мотивы, - ред.) будут известны", - заявил он.

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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.