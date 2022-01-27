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Стрельба в Днепре: Говорить о мотивах пока рано, - Енин

Стрельба в Днепре: Говорить о мотивах пока рано, - Енин

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин считает, что на сегодня рано говорить о мотивах нацгвардейца Артемия Рябчука, который расстрелял военных в Днепре. Следствию еще предстоит их установить.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Днепре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодняшний момент, наверное, рано говорить о мотивах, как бы нам всем не хотелось их понять. Я уверен, как только это позволит следствие, (мотивы, - ред.) будут известны", - заявил он.

Читайте также: Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, - ГБР

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4439) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+9
Телефонистка и вахтерша его тоже избивали? Надеюсь эта тварь покончит с собой, сев в камере на кол.
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27.01.2022 17:28
+8
У этого казла вся родня на рассее.а теперь возьмите общую картину... Минировании школ торговых центров, демобилизация. Что-то подсказывает след ФСБ.
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27.01.2022 17:27
+8
Если девушка правда не выпускала его в город, то ей должны вручить героя Украины посмертно, так как далеко не каждый, тем более девушка решится противостоять дебилу с АК понимая, что в городе он может перебить ещё кого-то. Она буквально герой государства.
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27.01.2022 17:55
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Правила форума Совет форумчан
.. енин оhuenen.. шкиряка давайте..
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27.01.2022 17:10 Ответить
Спросите у него, какого икса он перешел мост через Днепр, где легко могут поймать и пошел в донецком направлении.
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27.01.2022 17:14 Ответить
он не "перешел", он переехал на попутке, словленной у проходной (за рулем женщина, которая и довезла его до Подгороднего)...(вроде бы так)
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27.01.2022 17:27 Ответить
У него были грешные мысли,он оступился. Но потом прозрел и стал на путь истинный.
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27.01.2022 17:28 Ответить
відповідь очевидна. Але потім, зваживши, що зможе і не прорватись до своїх, вирішив здатись. Тепер через рік-два його, як і інших терористів обміняють на таксистів з луганди
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27.01.2022 17:34 Ответить
Да да да..конечно..только вот намного проще было придти в боевую бригаду, вместо срочки, перестрелять весь пост и рвануть к сепарам, которые метрах в 200..
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27.01.2022 18:41 Ответить
Ти в темі ? він моста не переходив, його жінка підвезла на авто яке він зупинив, довезла аж до підгороднего, і то не донецьке направлення
йди дивись Племя, укр кіно. може щось та зрозумієш
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27.01.2022 19:04 Ответить
А какое это направление, болезный? Женщина подвезла? За целый день такой информации не видел. Может это ты его подвезла?
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27.01.2022 21:00 Ответить
Ударся об стену с разгона, может поумнеешь, харьковское то направление даунитохромосомо
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27.01.2022 23:52 Ответить
Ахаха, чучело ты дебилоидное)) Он по твоему должен был идти прямо по донецкому шоссе?))
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28.01.2022 07:14 Ответить
Думал (наверное), что там в иностранный легион записывают
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27.01.2022 19:12 Ответить
що ж ти брешеш, колиця падаль ще при затриманні все розповіла
а ви (силовики) обрізали відео
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27.01.2022 17:17 Ответить
Це логічніше і поміркованіше, ніж заяви Антона Г.
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27.01.2022 17:18 Ответить
он же сказал его били по меньшей степени, он доложил. его заложили. У него было несколько вариантов: покончить собой, терпеть или отомстить. Каждый выбирает сам.
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27.01.2022 17:21 Ответить
Телефонистка и вахтерша его тоже избивали? Надеюсь эта тварь покончит с собой, сев в камере на кол.
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27.01.2022 17:28 Ответить
цієї тварі після перших вбитих знесло дах.
так буває
не оправдовую, це факт.
через деякий час знову прийшов в себе.
а вбивав пкрших, зовсім свідомо.
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27.01.2022 17:40 Ответить
в первом варианте (озвученном "служанкой"-депутаткой было - он вроде бы раборонил дерущихся сослуживцев и доложил командиру, за что стали его обзывать "стукачём" даже командиры )
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27.01.2022 17:29 Ответить
То есть ****** водит всех за нос и скрывает реальные мотивы?! Вы конченые?! Или таковыми считаете остальных?!
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27.01.2022 17:22 Ответить
Занадто впевнене обличчя і погляд не забитого хлопака, а того що має вишкіл щоби так стріляти і внутрішню дисциплінованість. За його словами він два місяці чекав на помсту
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27.01.2022 18:42 Ответить
Вже другий чи третій раз розповідає, розуміє що дещо з нього стосовно цього знущаються, тому й викупив що на камеру знімають - бо навіщо питати одне й теж, бо щойно розповів, але зверніть увагу коли говорить про ту жінку, наше згадує і зльози на очах … шкода всих і шкода що таке сталося, але винно керівництво на сам перед, керівник НГ правильно поступив, що пішов у відставку, але що чути саме про керманичів вбивці?
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28.01.2022 00:00 Ответить
У этого казла вся родня на рассее.а теперь возьмите общую картину... Минировании школ торговых центров, демобилизация. Что-то подсказывает след ФСБ.
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27.01.2022 17:27 Ответить
Может его шантажировали? Например жизнью родственников.
Лицо у него какое-то отрешённое. Ко всему готов.
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27.01.2022 18:06 Ответить
Це не выправдання.краще б собі кулю в лоб пустив
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27.01.2022 18:15 Ответить
Да разведчик он! Покушение на Алексееча готовил.
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27.01.2022 18:26 Ответить
Все выше отписавшиеся - гении-дознаватели. Не тем делом вы занимаетесь, господа. Идите в полицию следователями работать.
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27.01.2022 17:28 Ответить
Нам после Геращенко там делать нечего
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27.01.2022 17:32 Ответить
Таки так! Куди нам! Далеко не кожний зможе порізати на метал і тупо пробухати дитячий майданчик з каруселями в парку...
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27.01.2022 18:10 Ответить
Все в говне, один ты такой в белом пальто. Тщеславие никуда тебя не долбит?
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27.01.2022 17:36 Ответить
Ну кто тебе виноват, что ты в говно залез? Не лезь в говно. Это же элементарно.
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27.01.2022 17:42 Ответить
Я ж не виноват, что ты под ногами путаешься, вот и вступил в тебя. Это же элементарно.
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27.01.2022 18:18 Ответить
над срочником издевались вот и все мотивы командиру пох.уже в стукачи опредилили не зря генерал нацгвардии уже свинтил
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27.01.2022 17:29 Ответить
но вот именно мотив т причина и интересуют всех больше всего (а не рос без отца... богомолец... страдалец)
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27.01.2022 17:30 Ответить
я думаю ми мотив дізнаємося через пару років, коли його обміняють на наших заручників в кацапів
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27.01.2022 17:37 Ответить
Та я думаю якщо його відправити на фронт, так би мовити кровью змити позор, то він би краще за тебе впорався, і взагалі нац гвардійців не дуже поважають в суспільстві, бо це по сюті ппс- імхо, сторожеві пси влади, яку у нас в народі завжди зневажають, бу ухі пинають а не ділом займаються, по типу геращенка
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28.01.2022 00:52 Ответить
А как же не убий
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27.01.2022 18:17 Ответить
Ну прикинь як довели, віруючий, нема телефона ( нема смартфона, вже лошара, така **********) він мабуть і про обстановку не вкурсі навколо краіни, бо замість інформування про політ обставини виконував обовьязки контракників, особиста думка звістно, його лише за релігійних вподобань не потрібно було брати до лав НГ, чий про.об? Кого з керівників, хто ганяв підлеглих на антимайдан зняли в Дніпрі? Нікого- ось вам і совок … висновків не зроблять, руснч нас всіх так же сьрілчти буде …
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28.01.2022 01:01 Ответить
Ненависть к обидчикам.
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27.01.2022 18:27 Ответить
обидчикам словами или делами?
словами (обзывали) - значит псих, копивший ненависть,
делами (избивали) - значит жертва, но действия не похожи на в аффекте...
не знаю....
все таки жду каких-то объяснений от убийцы 5 людей...
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27.01.2022 18:38 Ответить
Слово-это тоже оружие. Улыбался он именно поэтому,что месть свершилась и теперь он спокоен.
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27.01.2022 18:43 Ответить
слово - оружие (почему он им не воспользовался? а схватился за настоящее??)
улыбался скорее не оттого что был спокоен и выполнил задуманное, а от стресса, холода и возможно безысходности (ибо почему-то ж сдался, а не захватил авто и попер дальше)
месть свершилась - жизнь закончилась (ну почти...ибо то что впереди нормальной жизнью не назвать)
дискутировать можно бесконечно (но не оттого что я с Вами не согласен...а потому-то дома, в относительном тепле))) и нет желания искать малейшее оправдание этой бойне....)
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27.01.2022 18:50 Ответить
Истинную причину знает только он.
С последним абсолютно согласен.
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27.01.2022 18:54 Ответить
Согласен, там видно по лицу что улибка психическая, не настоящая, я не профи канечно и изгачально бил уверен что диверсия, пока не увидел вот то видео с признанием, и ногой он нервно рисует … и слезу чуть не пустил как говорил про вистрел в голову женщине. Жалко немного парня, так всю жизнь себе испортить, но видать там что то уж больно жесткое происходило, что прямь два месяца винашивал, надеюсь нам хоть чуть правди скажут … всех жаль конечно, особенно невинних и случайних …
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28.01.2022 01:07 Ответить
Женщину он убил из-ненависти ко всему .
Самоутверждение личности. Личность лучше не задевать. Есть короткометражка https://youtu.be/lh2b9eCiziI
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27.01.2022 18:45 Ответить
а добивал полуживых, не дав им шанса, очень хладнокровно, уже без ненависти?
и говорят женщине вахтеру он выстрелили не просто в голову...а в лицо...наверное глядя в глаза...
(ой все! хватит!!!)
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27.01.2022 18:53 Ответить
Вспомните мужика в Житомирской обл. положившего семь человек.
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27.01.2022 18:55 Ответить
АТОшников..
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27.01.2022 19:00 Ответить
повну версію відео з озвучкою по всіх підрозділах і негайно.
"діди" блатні, "опущені" і командування мають переглянути це десятки разів.
всі повинні освідомити наслідки. і діди і пригнічені і командири
одним смерть другим в,язниця і не інакше.
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27.01.2022 17:35 Ответить
Во. А власть хочет пропихнуть в ВР дать полномочия Национальной гвардии шмонать людей и машины. Если они "валят" своих, то как с простыми гражданами они поступят?
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27.01.2022 17:37 Ответить
Примерно так. Человек просто так, от нечего делать, не расстреляет пятерых, сломав себе жизнь.
За жопу брать надо комбата и проч руководство допустивших подобное
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27.01.2022 18:15 Ответить
таке скрізь
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27.01.2022 18:32 Ответить
Конечно не просто так..его заставляли, беднягу, например, учить Устав или обязанности караульной службы..не смог военослужащий терпеть таких издевательств и перестрелял всех, кто под руку подвернулся..посадить комбата за такие нечеловеческие издевательства над духом свободного человека..Я правильно понял вашу мысль?
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27.01.2022 18:48 Ответить
Ну, якщо фігуранта звинувачували у стукацтві, то це багато що пояснює. В усякому разі те, що мені довелося бачити при совдепі, стукач в казармі - парія. Навіть при переводі з однієї частини до іншої, солдати знаходили можливість передати цю інформацію у нову частину.
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27.01.2022 17:40 Ответить
Кто его довел? Свои или чужие?
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27.01.2022 17:42 Ответить
Рушник і багато багато води..зроблять свою справу!!! От тоді і дізнаємось про мотиви
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27.01.2022 17:50 Ответить
Я теж помітив таку незвичну вправність звичайного солдата у поводженні зі зброєю
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27.01.2022 17:56 Ответить
И мне его отмороз напомнило каравановского стрелка.
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27.01.2022 18:48 Ответить
вспомнил, то вообще была постанова от яников, что бы ЧОП легализировать как в параше
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27.01.2022 18:50 Ответить
Взагалі все виглядає як дуже гарно спланована операція. І стрілець дійсно гарно підготовлений. Єдине що мені не зрозуміло, чому він здався так швидко. Він же зміг повністью відірватися та сховатися.
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27.01.2022 18:44 Ответить
психічно хворий, скоріше
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27.01.2022 23:24 Ответить
придністровський анклав і 40 армія рф поряд
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27.01.2022 18:44 Ответить
ну мне изначально тоже так показалось, но мля, чувак терпел издевательства два месяца, и четко знал на что идет, и не так уж и управно он той зброей распоряжался, меня наооборот удивило что он их добивал, но после того как услышал версию - булинг и т.д., и самое главное услышал его, я ему поверил

нас школьников, мужики взрослые с вдв на день вдв несколько лет избивали, сначала заманивали за стол типа у нас праздник уваж а потом в один момент как спецназ, давай всех .башить, пока однажды они не получили по заслугам ...
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27.01.2022 18:54 Ответить
На мій погляд фігурант був не готовим до позауставних відносин. Не було кому розповісти. Батько помер, друзів до армії не мав, жив у сім"ї членів якоїсь релігійної секти без ТВ та ін. Напевно, вважав, що усе по Уставу та заповідям Божим. Ну, і тут розрив шаблона
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27.01.2022 17:52 Ответить
А виявилося що армія це щось на манер кічі,де злодії вирішують як жити? Так?
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27.01.2022 18:28 Ответить
Ви не праві. Хоч спільного між тюрмою і казармою багато. Коли чоловіки живуть у замкненому просторі, то там згодом само по собі встановлюються певні правила поведінки. Соціум на них має обмежений вплив. Тому так і виходить: зовні одні правила, всередені інші, близькі до первісних, особливо для неповністю сформованих молодиків. Природа, проти неї не попреш. Єдине, що не завжди це вилазить у таких жахливих формах.
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27.01.2022 21:00 Ответить
Ну інколи ім крутять про місця підготовки бойовиків (наприклад в европі ( приклад білорусь)), котрі хочут зробити гос переворот, згадайте 2014, коли ВВ взагалі не мали доступу до нету та не мали уяви що робиться в краіні і яких як биків випускали на майданівців
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28.01.2022 01:13 Ответить
Если девушка правда не выпускала его в город, то ей должны вручить героя Украины посмертно, так как далеко не каждый, тем более девушка решится противостоять дебилу с АК понимая, что в городе он может перебить ещё кого-то. Она буквально герой государства.
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27.01.2022 17:55 Ответить
И на проходных садить не девушек а опытных дедушек.
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27.01.2022 18:05 Ответить
может она не могла, не било возможности, ключей он в итоге не нашел и видимо не искал, и там не девушка а женщина а девушка это та которая сообщала обстановку каждые 30 минут, учи матч прежде чем комментировать
и посмотри укр фильм Племя, может что то откроешь для себя об этой ситуации-имхо
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27.01.2022 18:49 Ответить
Ты то откуда знаешь?
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27.01.2022 20:11 Ответить
Интересуюсь темой, читаю инфо прежде чем комментировуать )))
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28.01.2022 01:16 Ответить
Говорять що він стукач,цей військовий.Що це означає?Це Армія чи злочинна організація? Може малина злодійська? Коли військовий звертається до командування по команді -це настукати? Звиняйте,не розумію,при чому тут Устав? Така собі злочинна організація з замовчуванням неподобств і порушень.Цікаво,а навіщо віддавати дітей у банду?
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27.01.2022 18:26 Ответить
Як говорила одна розумна жінка:" мені б його напоїти, так аби зрозуміти, що закладено у нього до мене". От у чому справа
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27.01.2022 18:35 Ответить
Про пожизненное как говорить мчо геращенко тоже говорить рано, пусть мчо геращенко для начали расследует слив видео убийства на такой ресурс как страна юа, его ж крысы слили
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27.01.2022 18:47 Ответить
Ця паскуда не жертва знущань - надто життєрадісна в нього морда.
Надіюсь, що в процесі слідчих дій йому проясниться, що жив він дуже добре і щасливо.
І цей час не повернути.
Версія з підготовленим заздалегіть диверсантом теж слабка.
Він не продумав свої дії після вбивств наперед - де сховатись, як відійти.
Залишається одне - божевільна паскуда.
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27.01.2022 18:54 Ответить
Це ти про себе? То вже психічне, подивись, він ледь не плаче коли говорить про жінку який вистрелив в голову - ймовірно вже не розумів що коїть, паскуди ті хто його цькував, і яких тепер будуть ховати не як шакалів а як героїв, дуже прикро що не говорять про мотиви, їм же вони віддому, мутять вже сцуки щось, мабуть там якийсь синок з керівництва того, якому він доповідав і які нічого не зробили, загинув, сто відсотково так і є
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27.01.2022 19:01 Ответить
конченний в нас нарід ... печалька
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27.01.2022 19:02 Ответить
Почитав ваш комент і не можу не погодитись - виродки серед нас є.
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27.01.2022 20:27 Ответить
Не точно висловився.
Тільки виродки можуть намагатись виправдати виродка.
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28.01.2022 08:35 Ответить
Блть, і окрема журбина у цій ситуації - незалежно від того, божевільний цей жовнір, жертва цькування чи холоднокровний вбивця, він у будь-якому разі зробив просто картину-подарунок для кацапського ТВ.
Там ще ************ не відчинила зливний клапан на цю тему? "Вот оно, звериное лицо наци-гвардии на Украине! Теперь представьте, что они творят на Донбассе!!!111!1"
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27.01.2022 19:17 Ответить
Вибачайте , але маю до вас прохання...
Запам'ятайте "форумчанина " та при нагоді, скористайтесь вмінням та талантом., що я намагаюсь мавпувати.
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27.01.2022 19:29 Ответить
Ну судячі з відповідей односельчан, в його домі навіть радіо не було, не тощо там телевізора, пк, та й телефону при собі навіть не було тай думаю взагалі не було, мля що робило його керівництво? За що вони платню отримують? Але якщо підтвердится, що контрактники богували над срочниками, то це сором тим контрактникам і шакалів не шкода, шкода що ховатимуть іх як героів … особиста думка, всіх шкода, керівництво як завжди винно - бо в них салч хата з краю - нічого не знаю, один лічильник НГ, який звільнився, норм себе повів, але як таке допустив …
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28.01.2022 00:44 Ответить
Достали парнягу, уверен. Мне хорошо известно что такое буллинг, унижение. Иногда обидчиков можно только кончить. И человек имеет на это право! Потому что помощи от этих сук мвдшных, не дождешься. По сему считаю, что правильно сделал. В 21 год, еще нет мотивов, только злость и ненависть. Особенно поражают уроды, которые сразу рубят с плеча, вас какое дело до этого? Абы вякнуть?
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27.01.2022 19:20 Ответить
Шакалів які до сього часу міркують совком, мабуть тільки таким чином і можна викорінити з контрактноі служби … нажаль … бо президенти міняються а система та очільники які лижуть дупу керівникам а до пороха ганчли підлеглих на антимайдан, досі на свовх посадах; це факт
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28.01.2022 00:37 Ответить
Такое впечатление, что все комментирующие были на месте очевидцами.
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27.01.2022 20:07 Ответить
Ну ти певно точно був )))
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28.01.2022 00:34 Ответить
хвора людина, схоже на окультну залежність
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27.01.2022 23:19 Ответить
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28.01.2022 08:37 Ответить
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28.01.2022 08:38 Ответить
 
 