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Новини
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Стрілянина на "Південмаші": Нацгвардійця Рябчука засудили до довічного ув’язнення

рябчук

Нацгвардійця Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі в січні 2022 року, вбивши 4 особи, засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора..

"Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" у Дніпрі. Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю. Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

У суді засуджений свою провину визнав повністю. На вирок суду він очікував під вартою.

Читайте: ДБР про підозру причетним до нападу на поліцейських: перевіряється інформація щодо викрадення вибухівки та зброї

Його визнано винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня 2022 року близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Читайте: Рябчук не скаржився на приниження і нестатутні відносини у військовій частині, - в.о.командувача НГУ Лебідь

Автор: 

Дніпро (3250) стрілянина (1777) довічне ув’язнення (48) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+20
Памʼятаю як форумчани драли один одному чуби, зʼясовуючи нафіга він це зробив. Версії були від нещасної любові через дідовщину прямо до секретного шпіона кацапів. Два роки пройшло, чувака засудили, але відповіді на питання "нафіга він це зробив" як не було так і нема.
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23.04.2024 13:18
+15
..как обычно, все сделали по-тихому.. и заседания, наверняка, были в закрытом режиме.. Я сам служил в армии, еще советской и приблизительно понимаю, что происходило, но системе правда не нужна, ни тогда, ни, тем более, сейчас..
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23.04.2024 13:31
+14
Це було начеб то у іншому житті. Січень 22- гого
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23.04.2024 13:17
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Тіпа торжество правосуддя. Ну ОК. А скількох високопосадовців-корупціонерів засудили до довічного ув'язнення? Відповідь: нуль. А на сьогодні корупція є найтяжчим злочином, який загрожує нацбезпеці країни.
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23.04.2024 13:13 Відповісти
Так...пожиттєве. І вийде, через 25 років подасть клопотання, врахують болячки поведінку, онкохворих і...вуаля в 43 на свободі, а життя людей не вернеш.Отака фуйня....
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23.04.2024 13:13 Відповісти
Умисне вбивство П'ятьох людей. Скоріш за все не вийде
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23.04.2024 14:22 Відповісти
Це було начеб то у іншому житті. Січень 22- гого
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23.04.2024 13:17 Відповісти
Памʼятаю як форумчани драли один одному чуби, зʼясовуючи нафіга він це зробив. Версії були від нещасної любові через дідовщину прямо до секретного шпіона кацапів. Два роки пройшло, чувака засудили, але відповіді на питання "нафіга він це зробив" як не було так і нема.
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23.04.2024 13:18 Відповісти
А ти сам особисто як думаєш?
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23.04.2024 13:26 Відповісти
Гадки не маю. Шо завгодно може бути.
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23.04.2024 15:50 Відповісти
..как обычно, все сделали по-тихому.. и заседания, наверняка, были в закрытом режиме.. Я сам служил в армии, еще советской и приблизительно понимаю, что происходило, но системе правда не нужна, ни тогда, ни, тем более, сейчас..
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23.04.2024 13:31 Відповісти
Та так,скоріше так звана *дідовщина*яка в караулі неприйнятна ну зовсім,також з досвіду рік *через день на ремень*при тому начкаром в званні ст. сержанта.
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23.04.2024 13:46 Відповісти
Пусть люди смотрят фильм "Делай раз" и примерно поймут,почему он расстрелял своих однослуживцев.
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23.04.2024 16:34 Відповісти
Що слідство розслідувало більше ніж два роки?
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23.04.2024 13:50 Відповісти
Думали, як відмазати Шура та інших підарасів із керівництва військової частини
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24.04.2024 05:14 Відповісти
а яка ПРИЧИНА скоєного?
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23.04.2024 14:21 Відповісти
Олена Липовенко все розповіла у Шустера. Але кого із придурків у коментарях це цікавить?
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24.04.2024 05:13 Відповісти
дідівщина
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23.04.2024 16:26 Відповісти
мотиви 99% совок і як викурить його з людей , от пацана і приклинило але ж всі вже забули а тут і війна все спише
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23.04.2024 16:28 Відповісти
Він психічно збочений сектант з такої же сім"ї. Село Броска Ізмаїльського району Одеської обл. Перш ніж ******* і котити бочку на Армію і Гвардію вчіть матчасть, *********.
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23.04.2024 18:58 Відповісти
Ти сам психічно збочений сектант. Якщо ти вважаєш нормальним те, як сьогодні порушуються права українців-чоловіків. Стули пельку, негідник
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24.04.2024 05:21 Відповісти
Ви усі придурки. Рябчук молодець! Привернув увагу до діяльності військової мафії. Пожиттєво треба посадити того мєнтовського підараса, який керував цією військовою частиною
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24.04.2024 05:12 Відповісти
 
 