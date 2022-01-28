Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави
Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який 27 січня застрелив п’ятьох осіб на заводі "Південмаш".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Пізно ввечері 28 січня Кіровський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Рябчуку - 60 днів тримання під вартою в слідчому ізоляторі №4 без права внесення застави.
Як раніше заявляла радник з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, для Рябчука у суді просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
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Це їх вина на 100%.
Знаю про, що говорю, бо ще служив рядовим в радянській армії, в/ч 10205.
В любій в/ч частини все залежить від офіцерів, від командира частини, від начальника штабу частини.
А тут, ми бачимо, що в цій частині вже загинули 3 солдати раніше, при сумнівних обставинах.
Значить там бардак. І тільки питання часу було, що будуть масові смерті (розстріли).
Командирів суворо покарати, щоб іншим було не повадно.
Командиров воинской части в Днепре, где вчера произошло массовое убийство, разоблачили в ряде преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общественной организации Международный центр помощи Сергей Косяк.
По его словам, с ним связались военные этой части. Рассказали, командиры доводили срочников до самоубийства, принудительно закрывали в психушке, подделывали документы, незаконно увольняли и психологически давили. Свидетели готовы обо всем рассказать.
Теперь стал понятен мотив действий Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре.
Рябчук на днях доложил руководству об избиении погибшими другого солдата. После чего его за это тупо затравили...Действия Рябчука вы знаете...
Нашей армии просто не нужны психологи, нужны деньги толстым жопам на высоких постах. Ведь мы хотим не то, что мы говорим, мы хотим то, что мы делаем...
От куратори його так ,,поздоровили,, через свою агентуру в різних сєктах, що спонсоруються ФСБ...
Не дарма вони своїх Свідків Ієгових всіх терористами вважають, мабуть є підстави...
А при монастирях РПЦ-ФСБ є табори терористів. Так вони Крим віджимали. ,,паломники,, збираються з різних кацапських їбєнєй, а зброю їм швидко з вч перекидають.
Зараз в цьому плані дуже небезпечно в Одеській області -ГлавПоп їхній, монастирі з приднєстровсьми бойовиками, зброя з Придністровья- як це вже було в 2014...
А цей військовий-тіпу ,,вєруючій,, сам пішов служити...
Недаремно він так тупо протягує на посади агента ГРУ Дєрьмака...
Справжні навички виявляються в бойовій обстановці. І невідомо ше як цей виродок поводився б там. Міг би елементарно вср@тися.
https://tsn.ua/********/dovodili-do-samogubstv-prihovuvali-fakti-kalichili-zhittya-viyskovosluzhbovci-chastini-ngu-u-dnipri-rozpovili-shokuvalni-podrobici-pro-sluzhbu-1963894.html?fbclid=IwAR1-OJI4RQHi1nXks-WUEFhdGhXcG8VX8sLcpsB-a-lGGn8AES1Wb8BNtng
Объясняю:в г Мелитополе охранная фирма Гризли выиграла тендер на охрану больницы по цене 28 грн в час,охраннику платят из расчета :20 грн в час.
На Южмаше стоимость охранника в час с автоматом 130 грн.,а сколько получал солдат?да ничего не получал,был на довольствии,а задача командиров это обналичить деньги и отвезти в Киев руководству...Этого бы не случилось если бы фирму Гризли привлекли к охране и какая экономич