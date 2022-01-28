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Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави

Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави

Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який 27 січня застрелив п’ятьох осіб на заводі "Південмаш".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Пізно ввечері 28 січня Кіровський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Рябчуку - 60 днів тримання під вартою в слідчому ізоляторі №4 без права внесення застави.

Як раніше заявляла радник з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, для Рябчука у суді просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілець Рябчук визнав свою провину в суді

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

Також читайте: Стрілянина у Дніпрі: Говорити про мотиви поки рано, - Єнін

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3297) Рябчук (33) запобіжний захід (496)


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Топ коментарі
+16
Вина в загибелі цих 5 солдатів Нацгвардії повністю лежить на командуванні цієї військовою частини.
Це їх вина на 100%.
Знаю про, що говорю, бо ще служив рядовим в радянській армії, в/ч 10205.
В любій в/ч частини все залежить від офіцерів, від командира частини, від начальника штабу частини.
А тут, ми бачимо, що в цій частині вже загинули 3 солдати раніше, при сумнівних обставинах.
Значить там бардак. І тільки питання часу було, що будуть масові смерті (розстріли).
Командирів суворо покарати, щоб іншим було не повадно.
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28.01.2022 23:49
+11
Чому не заарештовані його командири? Все якось неправильно.Памятаю ублюдок генерал 70 десантників загробив з літаком і ходить - гуляє. Що то за армія така?
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28.01.2022 23:48
+11
Не все так просто в этой трагедии ..
Командиров воинской части в Днепре, где вчера произошло массовое убийство, разоблачили в ряде преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общественной организации Международный центр помощи Сергей Косяк.
По его словам, с ним связались военные этой части. Рассказали, командиры доводили срочников до самоубийства, принудительно закрывали в психушке, подделывали документы, незаконно увольняли и психологически давили. Свидетели готовы обо всем рассказать.
Теперь стал понятен мотив действий Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре.
Рябчук на днях доложил руководству об избиении погибшими другого солдата. После чего его за это тупо затравили...Действия Рябчука вы знаете...
Нашей армии просто не нужны психологи, нужны деньги толстым жопам на высоких постах. Ведь мы хотим не то, что мы говорим, мы хотим то, что мы делаем...
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29.01.2022 00:07
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Щось Мазурок згадався...
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28.01.2022 23:35 Відповісти
Тут геть все по іншому. Тоді на відео розстріляв охоронців молодий високий чоловік. А мєнти назвали вбивцею невисокого, значно старшого чоловіка, якого потім, нібито при затриманні, убили і закрили справу.
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28.01.2022 23:47 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2012 года тело человека, похожего на Ярослава Мазурка, было найдено в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Сырецком парке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киева . Предварительная причина смерти - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийство , рядом с трупом был найден https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0 револьвер Нагана ЯТ 165 П с одной стреляной гильзой в барабане. Согласно результатам первичного исследования, этот револьвер переделан в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 нарезное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 огнестрельное оружие и пригоден для стрельбы. В кармане брюк погибшего правоохранители обнаружили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B паспорт гражданина Украины на имя Ярослава Мазурка, https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 13 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1974 года рождения, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F свидетельство о регистрации на мотоцикл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB) «Ява» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 водительское удостоверение на имя Я. Мазурка, справку об https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0 идентификационном коде на имя Я. Мазурка. Экспертиза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 ДНК подтвердила, что погибший - Ярослав Мазурок.
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29.01.2022 00:05 Відповісти
Тоді багато хто виправдовував його.
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29.01.2022 00:16 Відповісти
Как будто у этого дебила застава есть
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28.01.2022 23:38 Відповісти
Экспертизу на вменяемость делали? Здесь на лицо неадекват!
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28.01.2022 23:42 Відповісти
Вина в загибелі цих 5 солдатів Нацгвардії повністю лежить на командуванні цієї військовою частини.
Це їх вина на 100%.
Знаю про, що говорю, бо ще служив рядовим в радянській армії, в/ч 10205.
В любій в/ч частини все залежить від офіцерів, від командира частини, від начальника штабу частини.
А тут, ми бачимо, що в цій частині вже загинули 3 солдати раніше, при сумнівних обставинах.
Значить там бардак. І тільки питання часу було, що будуть масові смерті (розстріли).
Командирів суворо покарати, щоб іншим було не повадно.
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28.01.2022 23:49 Відповісти
Ну у нас був мутак старлей и кончаний мамлей які змішували з гівном всю роту. І це в київському гарнізоні внутр військ. Деякі солдати відкрито слали їх нах хоча потім ригала вся рота. Але ніхто нікого не стріляв. Треба розуміти що армія то не пансіонат і ніколи їм не буде. Так склалося що про-ли психопата на відборі. А що там було поміж особовим складом хз. Чутки від представниць СН та ображених бувших військовослужбовців-жінок з трохи неадекватним виглядом на каналі ахмєтова сприймаються крізь товстий прошарок скептицизму
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29.01.2022 01:47 Відповісти
Треба було випустити під особисте зобов'язання, а то одним можна, і іншим ні. Осіб без почуття гумору прохання не коментувати.
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29.01.2022 11:56 Відповісти
Вистав своє фото. Пообсуждаем.
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28.01.2022 23:49 Відповісти
Але дуже професійно усе зробив.
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29.01.2022 00:19 Відповісти
И быстро
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29.01.2022 07:46 Відповісти
Ну так с укуренными глазами когда рожу с пола подняли.
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29.01.2022 01:42 Відповісти
Чомусь відразу вспомнив Усіка та Ломачєнка, коли їх попи РПЦ-ФСБ обробили...
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29.01.2022 08:19 Відповісти
Чому не заарештовані його командири? Все якось неправильно.Памятаю ублюдок генерал 70 десантників загробив з літаком і ходить - гуляє. Що то за армія така?
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28.01.2022 23:48 Відповісти
В феодальной стране законы только для рабов.
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29.01.2022 01:09 Відповісти
Давай сразу Зеленского арештуем. Чего уж мелочиться. И расследовать не надо и так все ясно диванным экспертам.
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29.01.2022 07:49 Відповісти
Зеленского надо было еще в 2019 перед выборами арестовать. Иногда демократия - зло, чилийцы не дадут соврать.
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29.01.2022 09:15 Відповісти
Спізнилися на 3 роки.
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29.01.2022 17:32 Відповісти
Ви точно вважаєте, що побратимів вбили,не Ху#ло,не бородай ПТУРом,а саме Український генерал який наказав відбити луганський аеропорт.З таким підходом в нас ніхто не хоче приймати ніяких рішень,бо якщо виявиться хибним то його з'їдять.А геніями військової науки не родяться а стають і через помилки теж.Війна вона така,там убивають.По іншому не буває.
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29.01.2022 09:08 Відповісти
частково з вами погоджуюсь. Де той баланс між злочином та дурістю? А буває банальне невезіння.
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29.01.2022 18:33 Відповісти
Якшо був би нардепом, то відпустили б під" Особисте зобов'язання".
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28.01.2022 23:52 Відповісти
Припустімо Якщо над ним морально знущались ,били та принижували старші колеги та командири чому те падло жінок застрелило ,а не кривдників? У чому вони винні? Як такому психу зброю до рук дали?
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29.01.2022 00:03 Відповісти
Оказывается он служил всего 3 месяца(!!!). В ноябре пришел. Сам попросился. Хотя по религиозным мотивам мог идти на альтернативную службу. И из этих3 месяцев 2 месяца уже строил планы убийства. Оружие получается только- только в руки взял. (!!!) ... Как бы...
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29.01.2022 08:01 Відповісти
голову сєкти куди він ходив -в ГУР швидко, поки воно нп паРашу не сібалось!
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29.01.2022 08:11 Відповісти
Не все так просто в этой трагедии ..
Командиров воинской части в Днепре, где вчера произошло массовое убийство, разоблачили в ряде преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общественной организации Международный центр помощи Сергей Косяк.
По его словам, с ним связались военные этой части. Рассказали, командиры доводили срочников до самоубийства, принудительно закрывали в психушке, подделывали документы, незаконно увольняли и психологически давили. Свидетели готовы обо всем рассказать.
Теперь стал понятен мотив действий Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре.
Рябчук на днях доложил руководству об избиении погибшими другого солдата. После чего его за это тупо затравили...Действия Рябчука вы знаете...
Нашей армии просто не нужны психологи, нужны деньги толстым жопам на высоких постах. Ведь мы хотим не то, что мы говорим, мы хотим то, что мы делаем...
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29.01.2022 00:07 Відповісти
если брать за мотив месть зарвавшемуся начальству, то как-то не укладывается хладнокровный расстрел связистки и гражданской работницы на проходной в голову, лучше бы этому мальчику сделали допрос под полиграфом, а еще лучше "сывороткой правды"
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29.01.2022 00:30 Відповісти
я его не оправдываю.. тут следователям работать и работать... но увы - следователей нет...всем пох.
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29.01.2022 00:34 Відповісти
Следствие обязательно. Учитывая, что они охраняют очень интересный объект.
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29.01.2022 08:10 Відповісти
Чому ніхто не вспомне, що як раз цей день- День народження Зе резидента ФСБ...

От куратори його так ,,поздоровили,, через свою агентуру в різних сєктах, що спонсоруються ФСБ...
Не дарма вони своїх Свідків Ієгових всіх терористами вважають, мабуть є підстави...
А при монастирях РПЦ-ФСБ є табори терористів. Так вони Крим віджимали. ,,паломники,, збираються з різних кацапських їбєнєй, а зброю їм швидко з вч перекидають.
Зараз в цьому плані дуже небезпечно в Одеській області -ГлавПоп їхній, монастирі з приднєстровсьми бойовиками, зброя з Придністровья- як це вже було в 2014...
А цей військовий-тіпу ,,вєруючій,, сам пішов служити...
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29.01.2022 08:07 Відповісти
Всего 3 месяца служит. И командиры тоже интересные. Если правда то, что про них рассказали. Дискредитация Нацгвардии налицо.
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29.01.2022 08:14 Відповісти
Скоріш за все, тут було залякування Зе резидента - тіпу ,,у нас руки довгі, якщо не зробишь так...,,
Недаремно він так тупо протягує на посади агента ГРУ Дєрьмака...
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29.01.2022 08:33 Відповісти
Зараз укольчик зроблять. Потерпіть.
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29.01.2022 17:35 Відповісти
" командиры доводили срочников до самоубийства, принудительно закрывали в психушке," Теперь стал понятен мотив действий Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев" *** щось ніхеря не сходиться? Кому понятєн матів? А чого він своїх родичів не постріляв?
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29.01.2022 00:11 Відповісти
А родичі його "доводили до самоубийства, принудительно закрывали в психушке, подделывали документы, незаконно увольняли и психологически давили"? Хоч трохи думайте, що пишете.
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29.01.2022 12:01 Відповісти
Артемий Рябчук - жертва бездарного управления силовыми структурами. Он оказался беззащитным перед дедовщиной, поощряемой офицерским составом. Видимо, офицеры сочли "дедов" удобными надзирателями над молодыми призывниками в целях воспитания и удержания их в подчинении. А подчинение дедов офицерам обеспечивается развязыванием им рук над первогодками. Эта не писанная в Уставе практика преступна уже потому, что позволяет унижать человеческое достоинство новобранцев морально и физически. Действия офицеров, приведшее к кровопролитию личного состава, должна быть подвергнута трибуналу по нескольким обвинениям, включая способствование убийству. Офицерами было предоставлено рядовому Артёму Рябчуку право самостоятельного выбора ответа на унижение достоинства вплоть до предоставления ему в руки орудия мести, орудия убийства - автомата.
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29.01.2022 07:07 Відповісти
Йшов би ти до дупи.
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29.01.2022 10:44 Відповісти
Хороший аргумент
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29.01.2022 13:17 Відповісти
Не знаю, что послужило мотивом: дедовщина, совало крышу или просто маньяк этот Рябчук. Да это, собственно, и не важно. Важно другое, что если хотя бы половина нацгадов имеет такую огневую потготовку как этот чел, то кацапам тут ловить нечего. Их всех постреляют
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29.01.2022 07:20 Відповісти
Вроде бы все по делу, но беда в том что НГ это мусора , ВВ в прошлом а еще раньше отряды НКВД. Их дело борьба с внутренним врагом,то есть с нами а не с кацапами!
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29.01.2022 08:01 Відповісти
В каком ты роде войск служил, человек.
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29.01.2022 12:14 Відповісти
Сухопутные войска,разведывательный батальон. Только не пойму к чему вопрос?
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29.01.2022 19:16 Відповісти
К тому же он только- только оружие в руки получил.
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29.01.2022 08:15 Відповісти
Вот и я в шоке, откуда у него такие скилы по обращению с оружием. Это или так учат там, в чем я сомневаюсь, или молодой человек еще в школе начал ходить на курсы молодого бойца, но как писали он верующий, и хотя добро должно быть с кулаками, но как-то в это слабо верится. Знач не все так плохо в наших силовых структурах. Ну начальство нюхает кокс и чпокает секретарш по саунам, а рядовые бойцы, все-таки делают свою работу, наверное!!!
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29.01.2022 09:03 Відповісти
Якщо ви постійно маєте справу зі зброєю, навіть без щоденної практики вогню, то звикаєте. Вона стає для вас рідною. А далі лише справа техніки. Тим більше, що він розстрілював беззбройних.
Справжні навички виявляються в бойовій обстановці. І невідомо ше як цей виродок поводився б там. Міг би елементарно вср@тися.
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29.01.2022 10:48 Відповісти
Ну этого мы уже не узнаем, так что давайте не будем вешать ярлыки...
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29.01.2022 10:49 Відповісти
Я лише про Ваші слова, мовляв, добра підготовка. В фільмах також все просто. Бо актор знає, що ніхто по ньому не стрілятиме. Я бачив мисливців, які взагалі мало не перший раз рушницю тримали. Але поводилися дуже впевнено.
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29.01.2022 11:07 Відповісти
Згоден, Болдуїн також нещодавно застрелив українку операторку, шалена куля...
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29.01.2022 11:13 Відповісти
Цинично-но. А что там такого сверхестественного? Обычный расстрел. Видимо, все продумано было.
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29.01.2022 17:38 Відповісти
Доводили до самогубств, приховували факти, калічили життя": військовослужбовці частини НГУ у Дніпрі розповіли шокувальні подробиці про службу

https://tsn.ua/********/dovodili-do-samogubstv-prihovuvali-fakti-kalichili-zhittya-viyskovosluzhbovci-chastini-ngu-u-dnipri-rozpovili-shokuvalni-podrobici-pro-sluzhbu-1963894.html?fbclid=IwAR1-OJI4RQHi1nXks-WUEFhdGhXcG8VX8sLcpsB-a-lGGn8AES1Wb8BNtng

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29.01.2022 08:11 Відповісти
Чем занимались командиры?
Объясняю:в г Мелитополе охранная фирма Гризли выиграла тендер на охрану больницы по цене 28 грн в час,охраннику платят из расчета :20 грн в час.
На Южмаше стоимость охранника в час с автоматом 130 грн.,а сколько получал солдат?да ничего не получал,был на довольствии,а задача командиров это обналичить деньги и отвезти в Киев руководству...Этого бы не случилось если бы фирму Гризли привлекли к охране и какая экономич
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29.01.2022 08:45 Відповісти
Это что прикол? Реклама на крови?
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29.01.2022 12:17 Відповісти
А ніхто не думав що ця мерзота могла бути жертвою "русского мира" матір і сестра якого зараз в рф, до того віруючі рос. церкви, куда він зібрався з двома авттоматами часом не днр ?
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29.01.2022 08:57 Відповісти
А ви не думали, може він за Альфи Центаври?
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29.01.2022 12:04 Відповісти
 
 