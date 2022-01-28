Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави

Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який 27 січня застрелив п’ятьох осіб на заводі "Південмаш".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Пізно ввечері 28 січня Кіровський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Рябчуку - 60 днів тримання під вартою в слідчому ізоляторі №4 без права внесення застави.

Як раніше заявляла радник з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, для Рябчука у суді просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

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У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.