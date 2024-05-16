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На Закарпатті чоловік під час перевірки документів стріляв та поранив поліцейського. ФОТОрепортаж

У селищі Кольчино Мукачівського району поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль, водій якого під час перевірки документів через вікно декілька разів вистрілив у бік поліцейських і поранив одного з інспекторів. Чоловіка затримано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

Як зазначається, 15 травня о 23:51 інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їхній екіпаж. Подія трапилася у селищі Кольчино Мукачівського району. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Seat Ibiza".

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Напад на поліцейських

За кермом транспортного засобу перебував 29-річний мукачівець, який раніше вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння.

У поліції повідомили, що під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, а на законні вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі. Потім через вікно автівки фігурант здійснив декілька пострілів у бік співробітників поліції, унаслідок чого поранив одного з інспекторів поліції.

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Напад на поліцейських
Напад на поліцейських

Чоловіка затримали одразу на місці події, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Повідомляється, що життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу.

Крім того, з місця злочину слідчі вилучили пакет із канабісом та травматичну зброю, з якої порушник стріляв у правоохоронців. Працівники поліції встановлюють походження зброї.

Напад на поліцейських

Напад на поліцію

Так, за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідство триває.

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Автор: 

Нацполіція (15163) стрілянина (1778) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+9
А якщо поліція вбиває і не несе відповідальності тут тихо, а якщо в мусорів то резонанс....? Тут ще не озвучили дії того молодого мусорка якого вбили, чому мовчать? Чоому не кажуть правду?
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16.05.2024 15:14
+7
Дебіл якийсь, а могли ж просто пристрелити на місці, навіть якщо у нього там усе куплено.
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16.05.2024 15:01
+7
А почему его не застрелили?
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16.05.2024 15:05
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Та нічьо-"самиє чєсниє судьї в мірє"апять аправдают етого ублюдского ублюдка...
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16.05.2024 14:59 Відповісти
Дебіл якийсь, а могли ж просто пристрелити на місці, навіть якщо у нього там усе куплено.
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16.05.2024 15:01 Відповісти
випустять під заставу, як броварського журавеля. А поліціянти такі ж соплежуї, як і броварські.
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16.05.2024 15:09 Відповісти
Ну той, хоч тільки розмахував, а цей стріляв. І звідки кому відомо, що це тільки травмат? Завалили би на місці, тай усе.
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16.05.2024 15:12 Відповісти
от тому того випустили за 5 тисяч доларів застави, а цього випустять за десять. У нас таких Скрипок - як гівна у кацапа за банею. А з приводу "завалили" - так це не до нашої поліції. Як вони можуть зпахистити хоч когось, коли себе не в змозі.
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16.05.2024 15:20 Відповісти
Пане Урс,невже ви вже забули той срач,який був на форумі,після того як поліцейський застрелив "мачо" з Абхазії,який бив напарницю поліцейського?Скільки випорожнень було-про поліцейський "бєспрєдєл",про невинну жертву в "трусіках".про Авакова,реформу поліції і весь ОП.
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18.05.2024 18:08 Відповісти
я на таку ***** вже не звертаю уваги ще з того часу, як перший раз поліціянт нової реформованої поліції застрелив бухого довбойоба, який промчав вдень через пів Києва на швидкості 120 км на годину, і не хотів зупинятись на вимогу поліції, і потім того поліціянта засудили до ув'язнення.
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18.05.2024 18:15 Відповісти
А почему его не застрелили?
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16.05.2024 15:05 Відповісти
тому що у нас така "діюча модель поліції" у військовий час.
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16.05.2024 15:11 Відповісти
Спочатку потрібно дочекатись правди чого стриляв...як завжди .....я не довіряю поліції...
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16.05.2024 15:10 Відповісти
слава богу, есть еще разумные люди. Мусорам верить - себя обмануть.
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16.05.2024 21:42 Відповісти
А якщо поліція вбиває і не несе відповідальності тут тихо, а якщо в мусорів то резонанс....? Тут ще не озвучили дії того молодого мусорка якого вбили, чому мовчать? Чоому не кажуть правду?
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16.05.2024 15:14 Відповісти
я відразу писав, що новина одноденка - всі все забули
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16.05.2024 15:25 Відповісти
Добре, що тікаючи ще людей не позбивав.

Права є, зброя є, стріляти - вміє..можна під Харків відправляти.
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16.05.2024 15:15 Відповісти
наркомана? Його лише на риття окопів та десь на підхваті.
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16.05.2024 15:52 Відповісти
Не панькайиесь введіть стан війни усіх без привілеїв депутатів ментів пенсіонерів чинуш зечню вперед в з піснею не шкода наркоманів пияк і підарів цих взагалі з лопатами на передок її
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16.05.2024 15:25 Відповісти
нуу.. якщо поліція такє дозволяє то так їм і треба...застрелили б пару таких неадекватів і інші думали б
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16.05.2024 15:27 Відповісти
дебилов у нас достаточно и одна половина из них в полиции, вторая аплодирует последней за их бепридел.
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16.05.2024 21:37 Відповісти
Це ж золотий фонд влади. Типовий виборець Зеленского. Просто наслухався Шмарклемарафону, і наслідує Найвеличного уклоніста.
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16.05.2024 15:34 Відповісти
У поліції повідомили, що під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння , а в це я вже не завжди вірю... В них всі п'яні.
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16.05.2024 15:38 Відповісти
написали, що загрожує до 5 років. ну якраз і війна закінчиться.
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16.05.2024 15:54 Відповісти
Квіточки це тільки, може бути напередодні великого шухера
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16.05.2024 16:07 Відповісти
Такое ощущение, что готовиться охрененное урезание прав и свобод гражданина Украины под бурные аплодесметы последних. Кому нахер нужны эти мусора?
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16.05.2024 21:36 Відповісти
Ну алкаш є алкаш Ліки таким не допомагають--потрібно хірургічне лікування
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17.05.2024 13:50 Відповісти
мусорок?
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17.05.2024 18:03 Відповісти
Защищался от оборотней в погонах. Слепому видно.
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16.05.2024 21:39 Відповісти
Потрібно було пристрелити на місці На одного дебіла було б менше
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17.05.2024 13:49 Відповісти
він намагався, не получилося. Мета була позбавити світ від двох дебілі.
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17.05.2024 18:04 Відповісти
Та кому той поліцейський треба коли на передовій кожен день гинуть бійці ЗСУ
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19.05.2024 14:31 Відповісти
 
 