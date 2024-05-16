На Закарпатті чоловік під час перевірки документів стріляв та поранив поліцейського. ФОТОрепортаж

У селищі Кольчино Мукачівського району поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль, водій якого під час перевірки документів через вікно декілька разів вистрілив у бік поліцейських і поранив одного з інспекторів. Чоловіка затримано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

Як зазначається, 15 травня о 23:51 інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їхній екіпаж. Подія трапилася у селищі Кольчино Мукачівського району. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Seat Ibiza".

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За кермом транспортного засобу перебував 29-річний мукачівець, який раніше вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння.

У поліції повідомили, що під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, а на законні вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі. Потім через вікно автівки фігурант здійснив декілька пострілів у бік співробітників поліції, унаслідок чого поранив одного з інспекторів поліції.

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Чоловіка затримали одразу на місці події, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Повідомляється, що життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу.

Крім того, з місця злочину слідчі вилучили пакет із канабісом та травматичну зброю, з якої порушник стріляв у правоохоронців. Працівники поліції встановлюють походження зброї.

Так, за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідство триває.

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