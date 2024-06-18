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До $10 тыс. за попытку переплыть через Тису: в Закарпатье задержаны 5 мужчин с резиновой лодкой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники Мукачевского отряда задержали группу мужчин, которые планировали переплыть Тису на надувной лодке. Стоимость "услуги" стоила от 7 до 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что 5 мужчин, сломав пограничный забор, направлялись к Тисе с резиновой лодкой. Они планировали добраться до Венгрии, однако их поймали в 150 метрах от реки.

"Чтобы остановить злоумышленников, которые попытались проигнорировать законные требования пограничников, наряд совершил несколько предупредительных выстрелов", - говорится в сообщении.

Група чоловіків хотіли переплисти Тису на надувному човні
Група чоловіків хотіли переплисти Тису на надувному човні

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Задержанными оказались трое жителей Винницкой области, один житель Харьковщины и один житель Волыни. За организацию своего путешествия мужчины должны были заплатить переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов.

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к попытке переправки этой группы мужчин через границу.

Група чоловіків хотіли переплисти Тису на надувному човні
Група чоловіків хотіли переплисти Тису на надувному човні

В отношении нарушителей составлены протоколы

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 185.10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд.

Кроме того, о повреждении заградительного забора и выявления в действиях мужчин признаков преступления, предусмотренного ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции.

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Автор: 

Госпогранслужба (6485) граница (5275) уклонисты (866) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+7
За що 10.000$? Щоб їм річку показали?
Та вже якщо вирішив, то купи собі дорогого спорядження, навігатор супутниковий, потренуйся та пістуй сам. Ще й на компас залишиться
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18.06.2024 13:48
+7
Молодого офіцерчика з військової династії як відправили в перший день війни на кордон з Польщею - так там і сидить на гарній платні, з пільгами. Ні дня не воював, але є квартира від держави, вже під час війни купив жінці позашляховик з салону - у нього все чудово. І там таких повно, які ще в мирний час платили як за вступ в Хмельницьку академію прикордонних військ, так і за розподіл і досі нічого не змінилося. Про розцінки за службу в тилу теж не важко дізнатися, а як "воюють" тилові офіцери чутно по гулянках з котеджного містечка, де вони свого часу накупили житла.
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18.06.2024 14:51
+4
Цікаво, а скільки заплатили/відраховують з платні "мужні захисники" західних кордонів за ухилення від служби на передовій? Там теж фігурують доволі пристойні суми, якщо їх перевели туди не по-блату в перші дні війни.
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18.06.2024 13:47
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Самий дорогий атракціон в Україні.
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18.06.2024 13:44 Ответить
Бідна Тиса. Черговий шлак хотів її забруднити.
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18.06.2024 13:45 Ответить
а куди це зелені бугаї тікають від свого кумира?

від 7 до 10 тисяч долларів зараз коштує їхнє бажання 2019 року хотьпаржать?
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18.06.2024 13:47 Ответить
Цікаво, а скільки заплатили/відраховують з платні "мужні захисники" західних кордонів за ухилення від служби на передовій? Там теж фігурують доволі пристойні суми, якщо їх перевели туди не по-блату в перші дні війни.
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18.06.2024 13:47 Ответить
Вони міняються.
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18.06.2024 14:25 Ответить
Молодого офіцерчика з військової династії як відправили в перший день війни на кордон з Польщею - так там і сидить на гарній платні, з пільгами. Ні дня не воював, але є квартира від держави, вже під час війни купив жінці позашляховик з салону - у нього все чудово. І там таких повно, які ще в мирний час платили як за вступ в Хмельницьку академію прикордонних військ, так і за розподіл і досі нічого не змінилося. Про розцінки за службу в тилу теж не важко дізнатися, а як "воюють" тилові офіцери чутно по гулянках з котеджного містечка, де вони свого часу накупили житла.
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18.06.2024 14:51 Ответить
За що 10.000$? Щоб їм річку показали?
Та вже якщо вирішив, то купи собі дорогого спорядження, навігатор супутниковий, потренуйся та пістуй сам. Ще й на компас залишиться
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18.06.2024 13:48 Ответить
Ну не ходят чужие сами по берегу Тисы.
Сам через Тису, то же самое что в 90-х на рынке наперсточный станок сам поставил.
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18.06.2024 15:17 Ответить
Там, згоден. Я маю на увазі, що по горах та по лісах. А всіх саме туди тягне. А Тиса "не рєзиновая"
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18.06.2024 17:25 Ответить
Без лоха и жизнь плоха.
Генофонд нации.
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18.06.2024 13:52 Ответить
Цікаво, а якими шляхами тікатиме свого часу нинішня влада?
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18.06.2024 13:52 Ответить
Повітряним на приватних літаках.
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18.06.2024 13:54 Ответить
Точно, цивілізовано розлетиться по світу чартерними рейсами. Вони ж не ухилянти якісь, а слуги народу
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18.06.2024 14:03 Ответить
Хм... дивна поведінка, яка вимагає спостереження зі сторони психіатрів та психологів. Від 7$ до 10$ у.о. коштує 3 група інвалідності (в залежності від регіону та наглості лікарів). За 10$ в тцк знімуть з обліку та документи білим бусом до хати привезуть. А тут хлопцям човник за 50К продали.
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18.06.2024 14:46 Ответить
Надо немного над мотивацией поработать, и почти готовые Морские котики.
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18.06.2024 18:21 Ответить
 
 