До $10 тыс. за попытку переплыть через Тису: в Закарпатье задержаны 5 мужчин с резиновой лодкой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники Мукачевского отряда задержали группу мужчин, которые планировали переплыть Тису на надувной лодке. Стоимость "услуги" стоила от 7 до 10 тысяч долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Отмечается, что 5 мужчин, сломав пограничный забор, направлялись к Тисе с резиновой лодкой. Они планировали добраться до Венгрии, однако их поймали в 150 метрах от реки.
"Чтобы остановить злоумышленников, которые попытались проигнорировать законные требования пограничников, наряд совершил несколько предупредительных выстрелов", - говорится в сообщении.
Задержанными оказались трое жителей Винницкой области, один житель Харьковщины и один житель Волыни. За организацию своего путешествия мужчины должны были заплатить переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов.
Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к попытке переправки этой группы мужчин через границу.
В отношении нарушителей составлены протоколы
В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 185.10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд.
Кроме того, о повреждении заградительного забора и выявления в действиях мужчин признаков преступления, предусмотренного ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции.
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від 7 до 10 тисяч долларів зараз коштує їхнє бажання 2019 року хотьпаржать?
Та вже якщо вирішив, то купи собі дорогого спорядження, навігатор супутниковий, потренуйся та пістуй сам. Ще й на компас залишиться
Сам через Тису, то же самое что в 90-х на рынке наперсточный станок сам поставил.
Генофонд нации.