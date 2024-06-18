До $10 тыс. за попытку переплыть через Тису: в Закарпатье задержаны 5 мужчин с резиновой лодкой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники Мукачевского отряда задержали группу мужчин, которые планировали переплыть Тису на надувной лодке. Стоимость "услуги" стоила от 7 до 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что 5 мужчин, сломав пограничный забор, направлялись к Тисе с резиновой лодкой. Они планировали добраться до Венгрии, однако их поймали в 150 метрах от реки.

"Чтобы остановить злоумышленников, которые попытались проигнорировать законные требования пограничников, наряд совершил несколько предупредительных выстрелов", - говорится в сообщении.





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Задержанными оказались трое жителей Винницкой области, один житель Харьковщины и один житель Волыни. За организацию своего путешествия мужчины должны были заплатить переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов.

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к попытке переправки этой группы мужчин через границу.





В отношении нарушителей составлены протоколы

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 185.10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд.

Кроме того, о повреждении заградительного забора и выявления в действиях мужчин признаков преступления, предусмотренного ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции.

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