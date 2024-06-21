В России мужчину зарубили топором и оставили надпись "Спасибо за СВО". ВИДЕО+ФОТО

В российском Питере возле гаражей нашли тело неизвестного мужчины с топором в спине. Возле него оставили надпись о войне РФ против Украины - "Спасибо за СВО".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что ФИО убитого россиянина неизвестно, как и то, участвовал ли он в "СВО".

Ранее российские СМИ писали о похожем убийстве в московском подъезде: в прошлый раз труп мужчины был оставлен с ножом в спине. Тогда надпись "Спасибо за СВО" была в виде записки в кармане.

Официальные источники РФ эту информацию не комментировали.

