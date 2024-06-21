В России мужчину зарубили топором и оставили надпись "Спасибо за СВО". ВИДЕО+ФОТО
В российском Питере возле гаражей нашли тело неизвестного мужчины с топором в спине. Возле него оставили надпись о войне РФ против Украины - "Спасибо за СВО".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что ФИО убитого россиянина неизвестно, как и то, участвовал ли он в "СВО".
Ранее российские СМИ писали о похожем убийстве в московском подъезде: в прошлый раз труп мужчины был оставлен с ножом в спине. Тогда надпись "Спасибо за СВО" была в виде записки в кармане.
Официальные источники РФ эту информацию не комментировали.
Топ комментарии
+52 Яр Холодний
показать весь комментарий21.06.2024 10:15 Ответить Ссылка
+46 Ігор Вазіанський
показать весь комментарий21.06.2024 10:10 Ответить Ссылка
+45 Олексій Капуттскій
показать весь комментарий21.06.2024 10:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... ах как это скрепно похоче на 90-е и чикотило
"Рассеяне! Если вы "па пьянаму делу" забьёте до смерти своего друга - не теряйтесь! Сразу рисуйте рядом с телом украинский "тризуб" или пишите "Слава УКраине!" Этим Вы отвлечёте от себя подозрение в убийстве, направите следствие по ложному пути и избежите ответственности за содеянное А нам просто будет приятно!
Украинцы"
Треба масово поширювати її на просторах кацапетівки.
Приєднуйтесь!
а істоти , яким захотілося украінськоі землі 😡
"Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить, обязательно перекрестятся".
С тех пор,на расеюшке ничего не изменилось.Все те же топоры,все те же православные длб...
Думаю, мусульманський фактор скоро своє скаже. Тому таких ваньок з сокирами у спині буде багато.
Повоював - заробив - насолодився життям.
Кувалда - это робоче-интелигентное - гуманнее - аха-ха.
Врач спрашивает:
- Больно?
- Только когда смеюсь, доктор.
Шикарно.
НЕОФІЦІЙНА НАЗВА ПІТЕРБУРГА В РОСІЇ - РАСЧЛЄНГРАД, просто факт.
Річка Нєва переповнена розчленованими тілами які туди скидають кожного місяця, інформація про битовий канібалізм в росії під контролем спецслужб і широко не афішується,тим паче у світі.