РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11425 посетителей онлайн
Новости Фото
32 680 48

В России мужчину зарубили топором и оставили надпись "Спасибо за СВО". ВИДЕО+ФОТО

В российском Питере возле гаражей нашли тело неизвестного мужчины с топором в спине. Возле него оставили надпись о войне РФ против Украины - "Спасибо за СВО".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что ФИО убитого россиянина неизвестно, как и то, участвовал ли он в "СВО".

Ранее российские СМИ писали о похожем убийстве в московском подъезде: в прошлый раз труп мужчины был оставлен с ножом в спине. Тогда надпись "Спасибо за СВО" была в виде записки в кармане.

Официальные источники РФ эту информацию не комментировали.

Чоловіка в Пітері зарубали сокирою біля гаражів і залишили напис про СВО

Также смотрите: Россияне убили ингуша за отказ идти на штурм: оккупанты инсценировали попытку самоубийства и ограбили его

Автор: 

россия (96910) убийство (6550)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
Написав кілька років тому анекдот:

"Рассеяне! Если вы "па пьянаму делу" забьёте до смерти своего друга - не теряйтесь! Сразу рисуйте рядом с телом украинский "тризуб" или пишите "Слава УКраине!" Этим Вы отвлечёте от себя подозрение в убийстве, направите следствие по ложному пути и избежите ответственности за содеянное А нам просто будет приятно!
Украинцы"
показать весь комментарий
21.06.2024 10:15 Ответить
+46
Така новина НЕ МОЖЕ не подобатись!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:10 Ответить
+45
Фанати Достоєвського розважаються
показать весь комментарий
21.06.2024 10:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Така новина НЕ МОЖЕ не подобатись!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:10 Ответить
сво-сексуальный-маньяк убивает молодых мужчин очень похожих на своего командира...
... ах как это скрепно похоче на 90-е и чикотило
показать весь комментарий
21.06.2024 12:55 Ответить
Мы говорим Ху...ло, а подразумевает Чикатило, мы говорим читатило, а подразумеваем всех москалей
показать весь комментарий
21.06.2024 13:31 Ответить
orginaļno , stavļu podobaiku !
показать весь комментарий
21.06.2024 10:11 Ответить
Фанати Достоєвського розважаються
показать весь комментарий
21.06.2024 10:14 Ответить
Креативненько
показать весь комментарий
21.06.2024 10:14 Ответить
фсьо ідьот по плану!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:15 Ответить
Написав кілька років тому анекдот:

"Рассеяне! Если вы "па пьянаму делу" забьёте до смерти своего друга - не теряйтесь! Сразу рисуйте рядом с телом украинский "тризуб" или пишите "Слава УКраине!" Этим Вы отвлечёте от себя подозрение в убийстве, направите следствие по ложному пути и избежите ответственности за содеянное А нам просто будет приятно!
Украинцы"
показать весь комментарий
21.06.2024 10:15 Ответить
Так це вже не анекдот, а чітка інструкція!
Треба масово поширювати її на просторах кацапетівки.
показать весь комментарий
21.06.2024 10:43 Ответить
тут прекрасно все.
показать весь комментарий
21.06.2024 10:15 Ответить
Все, крім того що мало ))
показать весь комментарий
21.06.2024 10:29 Ответить
Це тільки початок!))
показать весь комментарий
21.06.2024 10:33 Ответить
Скоро по всій рабсії...
показать весь комментарий
21.06.2024 12:44 Ответить
Ну попершу - це красиво!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:15 Ответить
Клас! Побільше б такого!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:16 Ответить
Як говорив Членін " Не треба боятися людину з сокирою".
показать весь комментарий
21.06.2024 10:19 Ответить
не оцінили подвіг,спасібо дєду за пабєду..СВО ,сокира всраці окупанта
показать весь комментарий
21.06.2024 10:20 Ответить
работайтє братья(с)...
показать весь комментарий
21.06.2024 10:20 Ответить
"Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка"
показать весь комментарий
21.06.2024 10:28 Ответить
У Кацапії флешмоб "Спасиба за СВО" почався! Кацапи!
Приєднуйтесь!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:32 Ответить
Судя по предсмертной надписи - самоубийство.
показать весь комментарий
21.06.2024 10:39 Ответить
Ушел сам, прихвати товарысця
показать весь комментарий
21.06.2024 10:43 Ответить
Не благодарные москали, так редко благодарят своих ублютков
показать весь комментарий
21.06.2024 10:41 Ответить
З одного боку для Пітера це нормально, а з другого якийсь флешбек к кінам про Чингачгука...
показать весь комментарий
21.06.2024 10:52 Ответить
Потрібно рубати всіх кацапів без розбору , бо вони не люди ,
а істоти , яким захотілося украінськоі землі 😡
показать весь комментарий
21.06.2024 10:52 Ответить
прекрасно коли люди виховані і не забувають дякувати
показать весь комментарий
21.06.2024 10:54 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 10:57 Ответить
Ooo , bilo -spasibo dedu za pobedu , stalos - spasiba za svo .....progress , iopta 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
21.06.2024 11:03 Ответить
Русиш партизанен?
показать весь комментарий
21.06.2024 11:13 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 11:21 Ответить
Надеюсь перекрестились,прежде чем Достоевский писал в своем "Дневник Писателя" еще в далеком 1877г-

"Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить, обязательно перекрестятся".

С тех пор,на расеюшке ничего не изменилось.Все те же топоры,все те же православные длб...
показать весь комментарий
21.06.2024 11:23 Ответить
Змінилося. Одних тільки ночхі у мацкві тисяч двісті, і ця кількість зростає дуже солідними темпами.

Думаю, мусульманський фактор скоро своє скаже. Тому таких ваньок з сокирами у спині буде багато.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:04 Ответить
Если б это мусульмане,они б его просто зарезали,или горло перерезали.Тем более,думаю никогда бы не оставили нож в теле.А топор-так это сугубо "русская забава" спокон веку
показать весь комментарий
21.06.2024 13:14 Ответить
Яке "СВО" така й "подяка".
показать весь комментарий
21.06.2024 11:33 Ответить
Цікавий челенж...))
показать весь комментарий
21.06.2024 11:49 Ответить

Повоював - заробив - насолодився життям.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:14 Ответить
Тю! Сокира - зброя багаторазового використання! Для чого викидати?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:33 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 12:41 Ответить
Топор - это как-то по колхозному
Кувалда - это робоче-интелигентное - гуманнее - аха-ха.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:01 Ответить
Цікаво було б дізнатись, ким за "життя" був подохлий.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:02 Ответить
Скрепненько.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:19 Ответить
В реанимацию привозят раненого с ножом в спине.
Врач спрашивает:
- Больно?
- Только когда смеюсь, доктор.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:31 Ответить
"Спасібо за СВО"! - це модний флешмоб.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:15 Ответить
В этом случае, СВО это- "Свободное Владение Оружием"
показать весь комментарий
21.06.2024 19:37 Ответить
Новости из зверинца
показать весь комментарий
22.06.2024 00:02 Ответить
🤣
Шикарно.
показать весь комментарий
22.06.2024 02:20 Ответить
РОСІЯ ЗАЙМАЄ ПЕРЩІ МІСЦЯ У СВІТІ ПО БИТОВОМУ КАНІБАЛІЗМУ, просто факт.
НЕОФІЦІЙНА НАЗВА ПІТЕРБУРГА В РОСІЇ - РАСЧЛЄНГРАД, просто факт.
Річка Нєва переповнена розчленованими тілами які туди скидають кожного місяця, інформація про битовий канібалізм в росії під контролем спецслужб і широко не афішується,тим паче у світі.
показать весь комментарий
22.06.2024 02:18 Ответить
 
 