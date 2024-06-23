В Черкасской области задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки, - полиция. ВИДЕО+ФОТО
Злоумышленник совершил насильственные действия, в результате которых 10-летняя девочка умерла. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
21 июня в полицию поступило сообщение от жительницы города Шпола Звенигородского района о том, что ее 10-летняя дочь ушла в местный магазин и долгое время не возвращается домой.
Для поиска малолетней привлекли территориальное подразделение Звенигородского райотдела полиции, а также силы ГУНП в Черкасской области.
Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел незнакомый мужчина и предложил ей пойти вместе в местный дом культуры. В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых - она умерла. Чтобы скрыть преступление мужчина пытался скрыть тело убитого ребенка.
По результатам проведенных следственных действий и розыскных мер правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого в порядке статьи 208 УПК Украины.
Сейчас следователи Главного следственного управления ГУНП в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка по п. 2. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
За это преступление подозреваемому грозит максимальная ответственность - пожизненное лишение свободы.
