В Черкасской области задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Злоумышленник совершил насильственные действия, в результате которых 10-летняя девочка умерла. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черкасской области.

21 июня в полицию поступило сообщение от жительницы города Шпола Звенигородского района о том, что ее 10-летняя дочь ушла в местный магазин и долгое время не возвращается домой.

Для поиска малолетней привлекли территориальное подразделение Звенигородского райотдела полиции, а также силы ГУНП в Черкасской области.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел незнакомый мужчина и предложил ей пойти вместе в местный дом культуры. В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых - она умерла. Чтобы скрыть преступление мужчина пытался скрыть тело убитого ребенка.

По результатам проведенных следственных действий и розыскных мер правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас следователи Главного следственного управления ГУНП в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка по п. 2. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

За это преступление подозреваемому грозит максимальная ответственность - пожизненное лишение свободы.