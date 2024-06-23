РУС
В Черкасской области задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Злоумышленник совершил насильственные действия, в результате которых 10-летняя девочка умерла. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

21 июня в полицию поступило сообщение от жительницы города Шпола Звенигородского района о том, что ее 10-летняя дочь ушла в местный магазин и долгое время не возвращается домой.

Для поиска малолетней привлекли территориальное подразделение Звенигородского райотдела полиции, а также силы ГУНП в Черкасской области.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел незнакомый мужчина и предложил ей пойти вместе в местный дом культуры. В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых - она умерла. Чтобы скрыть преступление мужчина пытался скрыть тело убитого ребенка.

По результатам проведенных следственных действий и розыскных мер правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас следователи Главного следственного управления ГУНП в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка по п. 2. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

За это преступление подозреваемому грозит максимальная ответственность - пожизненное лишение свободы.

Топ комментарии
Тварь
22.06.2024 23:55 Ответить
Надіюсь, що проти того, хто таке наробив, будуть вчиняти "насильницькі дії" у всі отвори на його мерзенному тілі аж до його смерті.
22.06.2024 23:57 Ответить
підор-мразота-гнида... інших слів немає, або таких навіть не вигадали ще...
23.06.2024 00:07 Ответить
Тварь
22.06.2024 23:55 Ответить
Надіюсь, що проти того, хто таке наробив, будуть вчиняти "насильницькі дії" у всі отвори на його мерзенному тілі аж до його смерті.
22.06.2024 23:57 Ответить
дівчинку це не поверне
23.06.2024 01:56 Ответить
Щось у Вас якісь "очєнь странниє поползновєнія"
23.06.2024 09:05 Ответить
підор-мразота-гнида... інших слів немає, або таких навіть не вигадали ще...
23.06.2024 00:07 Ответить
на хєра такому жити? Та його в тюрмі вб'ють.
23.06.2024 00:08 Ответить
От і дадуть довічне, щоб не вбили.
23.06.2024 09:06 Ответить
То таки поліція потрібна, принаймні карний розшук і слідчі
23.06.2024 00:11 Ответить
Головне, щоб оце до НГУ не взяли.

Тварюк такого плану - на розмінування, до фермерів. Вижили - тоді до уранових копалень.
23.06.2024 00:19 Ответить
а НГУ тут до чого?
23.06.2024 00:30 Ответить
Ви новини не читаєте? З нацгвардії хочуть зробити щось на кшталт пригожинської армії. Ув'язнених набирають.
23.06.2024 01:02 Ответить
Аби не "аваківське" Торнадо"...
23.06.2024 02:11 Ответить
підофілів-вбивць теж набирають? чи Вам аби щось белькнути?
23.06.2024 13:42 Ответить
То Вам аби бовкнути, не треба белькотіти - що зелені не такі, не будуть уподобуватись мокшам.

І доречі, то не я. То НГУ інфу подавало.
23.06.2024 14:09 Ответить
ще раз, "НГУ інфу подавало" що буде набирати підофілів-вбивць?
23.06.2024 14:23 Ответить
Руки маєте фігню друкувати? То відгугліть.

Не доходить??
23.06.2024 14:57 Ответить
все до мене доходить, я Вас конкретно питаю, де і коли в НГУ казали що будуть брати до своїх лав "педофілів-вбивць"? надайте посилання, не я повинен гуглити, це Ваше ствердження що можуть й узяти, тобто саме Ви повинні аргументувати своє висловлювання...
23.06.2024 15:06 Ответить
А я не повинна ссилі вам надавати.
23.06.2024 15:08 Ответить
повинні, або тоді не стверджуйте те, що не можете довести! це так працює
23.06.2024 15:20 Ответить
🤣я просто з телефона тут й ссилі не можу надати з фізичних причин.

Бо від ковіду лікували ж такі ж самі дятли з купленими дипломами, як Ваш зелідент.
23.06.2024 15:29 Ответить
схєра воно мій? я ще з тих "Порохоботів/Порохоскотів" як вони нас називають!
23.06.2024 17:08 Ответить
Ну то й відваліть від мене. Вчіться користуватись засобами пошуку інформації.
23.06.2024 17:20 Ответить
злив зараховую! але вам треба вчитися нормально вести дискусію, якщо щось стверджуєте, то саме ви повинні надати аргументацію, а не я повинен гуглити! зараз зі мною друг, який служить у НГУ з початку березня 2022 року, йому було дуже цікаво ознайомитись з вашою дурістю, але він не здивований, вас намаханих багато
23.06.2024 17:27 Ответить
Йому підфартило. Він ознайомився з вашою дурістю. Таких, як ви що не вміють гуглити, а тільки волають - пруф, багато.

Крім того, ще свято вірують, що влада не підчищає інфу, яку вважає невигідною.

Все, бб.
23.06.2024 17:33 Ответить
"Він ознайомився з вашою дурістю" - та не дзеркальте так, як дитина мала ви стверджуєте, ви й надавайте посилання на те що у НГУ набирають "педофілів вбивць"
23.06.2024 17:52 Ответить
Ну то не проецируйте на мене свій ідіотизм!

Для особообдарованих, шукайте самі, вчіться. Неможу надати фізично. В мене проблеми з кінцівками після лікарів-дебілів.
23.06.2024 18:33 Ответить
серйозно? ви будете давати поради програмісту як користуватися пошуковими системами?
23.06.2024 18:39 Ответить
На одну ногу стати , за другу смикнути. Не мать право такі тварі на життя.
23.06.2024 00:46 Ответить
Так й робили раніше..або між двох дерев, або кіньмами рвали..
23.06.2024 01:03 Ответить
Ну от навіщо таку потвору довічно годувати? Гуманісти хренови... Для таких випадків повинна існувати вища міра.
23.06.2024 12:38 Ответить
 
 