8 571 30

У Черкаській області затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисник вчинив насильницькі дії, внаслідок яких 10-річна дівчинка померла. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому.

Для пошуку малолітньої залучили територіальний підрозділ Звенигородського райвідділу поліції, а також сили ГУНП в Черкаській області.

Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому, підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких — вона померла. Щоб приховати злочин чоловік намагався сховати тіло вбитої дитини.

За результатами проведених слідчих дій та розшукових заходів правоохоронці затримали 33-річного підозрюваного в порядку статті 208 КПК України.

Наразі слідчі Головного слідчого управління ГУНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини за п. 2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За цей злочин підозрюваному загрожує максимальна відповідальність — довічне позбавлення волі.

діти (5265) Нацполіція (15429) вбивство (3154) Чернігівська область (1004)
Топ коментарі
+9
Тварь
показати весь коментар
22.06.2024 23:55 Відповісти
+9
Надіюсь, що проти того, хто таке наробив, будуть вчиняти "насильницькі дії" у всі отвори на його мерзенному тілі аж до його смерті.
показати весь коментар
22.06.2024 23:57 Відповісти
+8
підор-мразота-гнида... інших слів немає, або таких навіть не вигадали ще...
показати весь коментар
23.06.2024 00:07 Відповісти
дівчинку це не поверне
показати весь коментар
23.06.2024 01:56 Відповісти
Щось у Вас якісь "очєнь странниє поползновєнія"
показати весь коментар
23.06.2024 09:05 Відповісти
підор-мразота-гнида... інших слів немає, або таких навіть не вигадали ще...
показати весь коментар
23.06.2024 00:07 Відповісти
на хєра такому жити? Та його в тюрмі вб'ють.
показати весь коментар
23.06.2024 00:08 Відповісти
От і дадуть довічне, щоб не вбили.
показати весь коментар
23.06.2024 09:06 Відповісти
То таки поліція потрібна, принаймні карний розшук і слідчі
показати весь коментар
23.06.2024 00:11 Відповісти
Головне, щоб оце до НГУ не взяли.

Тварюк такого плану - на розмінування, до фермерів. Вижили - тоді до уранових копалень.
показати весь коментар
23.06.2024 00:19 Відповісти
а НГУ тут до чого?
показати весь коментар
23.06.2024 00:30 Відповісти
Ви новини не читаєте? З нацгвардії хочуть зробити щось на кшталт пригожинської армії. Ув'язнених набирають.
показати весь коментар
23.06.2024 01:02 Відповісти
Аби не "аваківське" Торнадо"...
показати весь коментар
23.06.2024 02:11 Відповісти
підофілів-вбивць теж набирають? чи Вам аби щось белькнути?
показати весь коментар
23.06.2024 13:42 Відповісти
То Вам аби бовкнути, не треба белькотіти - що зелені не такі, не будуть уподобуватись мокшам.

І доречі, то не я. То НГУ інфу подавало.
показати весь коментар
23.06.2024 14:09 Відповісти
ще раз, "НГУ інфу подавало" що буде набирати підофілів-вбивць?
показати весь коментар
23.06.2024 14:23 Відповісти
Руки маєте фігню друкувати? То відгугліть.

Не доходить??
показати весь коментар
23.06.2024 14:57 Відповісти
все до мене доходить, я Вас конкретно питаю, де і коли в НГУ казали що будуть брати до своїх лав "педофілів-вбивць"? надайте посилання, не я повинен гуглити, це Ваше ствердження що можуть й узяти, тобто саме Ви повинні аргументувати своє висловлювання...
показати весь коментар
23.06.2024 15:06 Відповісти
А я не повинна ссилі вам надавати.
показати весь коментар
23.06.2024 15:08 Відповісти
повинні, або тоді не стверджуйте те, що не можете довести! це так працює
показати весь коментар
23.06.2024 15:20 Відповісти
🤣я просто з телефона тут й ссилі не можу надати з фізичних причин.

Бо від ковіду лікували ж такі ж самі дятли з купленими дипломами, як Ваш зелідент.
показати весь коментар
23.06.2024 15:29 Відповісти
схєра воно мій? я ще з тих "Порохоботів/Порохоскотів" як вони нас називають!
показати весь коментар
23.06.2024 17:08 Відповісти
Ну то й відваліть від мене. Вчіться користуватись засобами пошуку інформації.
показати весь коментар
23.06.2024 17:20 Відповісти
злив зараховую! але вам треба вчитися нормально вести дискусію, якщо щось стверджуєте, то саме ви повинні надати аргументацію, а не я повинен гуглити! зараз зі мною друг, який служить у НГУ з початку березня 2022 року, йому було дуже цікаво ознайомитись з вашою дурістю, але він не здивований, вас намаханих багато
показати весь коментар
23.06.2024 17:27 Відповісти
Йому підфартило. Він ознайомився з вашою дурістю. Таких, як ви що не вміють гуглити, а тільки волають - пруф, багато.

Крім того, ще свято вірують, що влада не підчищає інфу, яку вважає невигідною.

Все, бб.
показати весь коментар
23.06.2024 17:33 Відповісти
"Він ознайомився з вашою дурістю" - та не дзеркальте так, як дитина мала ви стверджуєте, ви й надавайте посилання на те що у НГУ набирають "педофілів вбивць"
показати весь коментар
23.06.2024 17:52 Відповісти
Ну то не проецируйте на мене свій ідіотизм!

Для особообдарованих, шукайте самі, вчіться. Неможу надати фізично. В мене проблеми з кінцівками після лікарів-дебілів.
показати весь коментар
23.06.2024 18:33 Відповісти
серйозно? ви будете давати поради програмісту як користуватися пошуковими системами?
показати весь коментар
23.06.2024 18:39 Відповісти
На одну ногу стати , за другу смикнути. Не мать право такі тварі на життя.
показати весь коментар
23.06.2024 00:46 Відповісти
Так й робили раніше..або між двох дерев, або кіньмами рвали..
показати весь коментар
23.06.2024 01:03 Відповісти
Ну от навіщо таку потвору довічно годувати? Гуманісти хренови... Для таких випадків повинна існувати вища міра.
показати весь коментар
23.06.2024 12:38 Відповісти
 
 