У Черкаській області затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисник вчинив насильницькі дії, внаслідок яких 10-річна дівчинка померла. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому.

Для пошуку малолітньої залучили територіальний підрозділ Звенигородського райвідділу поліції, а також сили ГУНП в Черкаській області.

Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому, підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких — вона померла. Щоб приховати злочин чоловік намагався сховати тіло вбитої дитини.

За результатами проведених слідчих дій та розшукових заходів правоохоронці затримали 33-річного підозрюваного в порядку статті 208 КПК України.

Наразі слідчі Головного слідчого управління ГУНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини за п. 2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За цей злочин підозрюваному загрожує максимальна відповідальність — довічне позбавлення волі.