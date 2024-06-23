Оккупанты ударили дронами по Никополю: целили по инфраструктуре. ФОТО
Накануне поздно вечером оккупанты ударили по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, город атаковали также с самого утра. Применили дроны-камикадзе.
Целили по инфраструктуре города. Повреждены 2 грузовика и легковушка.
"Прошло без погибших и пострадавших", - добавляет Лысак.
