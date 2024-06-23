Оккупанты ударили дронами по Никополю: целили по инфраструктуре. ФОТО

Накануне поздно вечером оккупанты ударили по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, город атаковали также с самого утра. Применили дроны-камикадзе.

Целили по инфраструктуре города. Повреждены 2 грузовика и легковушка.

"Прошло без погибших и пострадавших", - добавляет Лысак.

Смотрите также: Почти 25 раз оккупанты атаковали Никопольщину в течение дня: повреждены дома, агрофирма и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ