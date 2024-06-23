Окупанти вдарили дронами по Нікополю: цілили по інфраструктурі. ФОТО

Напередодні пізно ввечері окупанти вгатили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місто атакували також з самого ранку. Застосували дрони-камікадзе.

Цілили по інфраструктурі міста. Пошкоджено 2 вантажівки та легковик.

"Минулося без загиблих і постраждалих", - додає Лисак.

