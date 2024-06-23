УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10664 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
917 2

Окупанти вдарили дронами по Нікополю: цілили по інфраструктурі. ФОТО

Напередодні пізно ввечері окупанти вгатили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місто атакували також з самого ранку. Застосували дрони-камікадзе.

Цілили по інфраструктурі міста. Пошкоджено 2 вантажівки та легковик.

"Минулося без загиблих і постраждалих", - додає Лисак.

Читайте також: Майже 25 разів окупанти атакували Нікопольщину протягом дня: Пошкоджено будинки, агрофірму та авто. ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Нікополю

Автор: 

обстріл (30409) Нікополь (1325)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То дронами (як в заголовку) чи з артилерії (як в тексті)? Ірина Дашкевська пісатєль.
показати весь коментар
23.06.2024 08:01 Відповісти
попали в собственный газик.....
показати весь коментар
23.06.2024 09:14 Відповісти
 
 