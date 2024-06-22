УКР
Майже 25 разів окупанти атакували Нікопольщину протягом дня: Пошкоджено будинки, агрофірму та авто. ФОТОрепортаж

Упродовж 22 червня росіяни здійснили на Нікопольський район Дніпропетровської області майже 25 атак із використанням артилерії та дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни били по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.

Унаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму, 3 приватні будинки, господарську споруду, авто.

Обстріл Нікопольського району 22 червня

Голова ОВА зауважив, що наслідки вечірніх ударів ще уточнюються, однак відомо, що загиблих і постраждалих немає.

Обстріл Нікопольського району 22 червня

Обстріл Нікопольського району 22 червня

