Майже 25 разів окупанти атакували Нікопольщину протягом дня: Пошкоджено будинки, агрофірму та авто. ФОТОрепортаж

Упродовж 22 червня росіяни здійснили на Нікопольський район Дніпропетровської області майже 25 атак із використанням артилерії та дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, росіяни били по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.



Унаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму, 3 приватні будинки, господарську споруду, авто.

Дивіться також: Три людини постраждали під час атаки РФ на Дніпропетровщину: У Кривому Розі влучання по продовольчому складу, на Нікопольщині пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Голова ОВА зауважив, що наслідки вечірніх ударів ще уточнюються, однак відомо, що загиблих і постраждалих немає.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помер рятувальник Микола Нечипоренко, поранений під час повторного ворожого удару по Нікопольщині на початку червня. ФОТО