Майже 25 разів окупанти атакували Нікопольщину протягом дня: Пошкоджено будинки, агрофірму та авто. ФОТОрепортаж
Упродовж 22 червня росіяни здійснили на Нікопольський район Дніпропетровської області майже 25 атак із використанням артилерії та дронів-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни били по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.
Унаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму, 3 приватні будинки, господарську споруду, авто.
Голова ОВА зауважив, що наслідки вечірніх ударів ще уточнюються, однак відомо, що загиблих і постраждалих немає.
