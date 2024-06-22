Почти 25 раз оккупанты атаковали Никопольщину в течение дня: повреждены дома, агрофирма и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 22 июня россияне совершили на Никопольский район Днепропетровской области почти 25 атак с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОвА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, россияне били по самому Никополю, Мировской, Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской громадах.



В результате обстрелов повреждены агрофирма, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто.

Глава ОВА отметил, что последствия вечерних ударов еще уточняются, однако известно, что погибших и пострадавших нет.





