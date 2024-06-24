РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8634 посетителя онлайн
Новости Фото
11 661 32

За убийство 10-летней девочки в Кривом Роге полицейские задержали ее мать: тело ребенка положила в чемодан и залила бетоном на даче. ФОТОрепортаж

Правоохранители и волонтеры два дня разыскивали пропавшего без вести ребенка, но впоследствии следствие установило, что ее мать скрывает убийство. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Безрезультатные поиски ребенка

Как отмечается, полицейские раскрыли это циничное и жестокое преступление несмотря на то, что женщина пыталась запутать следствие. Мать девочки обратилась в полицию 20 июня и сообщила, что два часа назад ее дочь ушла из дома и не вернулась. Для поисков пропавшей была развернута поисковая операция, ориентирован весь личный состав полиции. Были привлечены более 50 правоохранителей, волонтеры, кинологи, спасатели и курсанты. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили родственников, соседей и возможных свидетелей, осмотрели местность с помощью дрона. Ориентировка с приметами пропавшей была размещена на остановках общественного транспорта, магазинах, в парках и в людных местах. К сожалению, ни одно из этих мероприятий не дало успешного результата - девочку разыскать не удалось. Параллельно полицейские ювенальной превенции установили и опросили знакомых и всех, с кем ребенок общался. Как оказалось, никто из них не видел и не разговаривал с ней после 15 июня.

Девочка стала жертвой преступления

В результате выяснения всех обстоятельств происшествия, полицейские установили, что девочка стала жертвой преступления, а к убийству ребенка причастна ее мать. 15 июня во время ссоры она жестоко убила собственную дочь. Для сокрытия следов преступления женщина положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном. 22 июня полицейские нашли тело девочки. Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия, изъяли всю необходимую следствию информацию и вещественные доказательства. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В этот же день 40-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 23 июня ей сообщили о подозрении за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также читайте: В Черкасской области задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

жінка вбила свою доньку
жінка вбила свою доньку
жінка вбила свою доньку
жінка вбила свою доньку
жінка вбила свою доньку
жінка вбила свою доньку

Автор: 

Днепр (4492) Нацполиция (16712) убийство (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
ідіот
показать весь комментарий
24.06.2024 10:29 Ответить
+6
звичайну битовуху, вбивство по необережності, розкрутили до рівня серійних маніяків з сотнями вбивств
показать весь комментарий
24.06.2024 09:55 Ответить
+5
Вся справа в тому хто буде вирішувати кого треба примусово в психушку, а кого ні. Під цей закон творили беззаконня.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слів нема
показать весь комментарий
24.06.2024 09:36 Ответить
б/сл...
показать весь комментарий
24.06.2024 09:37 Ответить
Колись давно у нас існувала примусова психіатрія. На росії й зараз є. Нам теж треба. Ну, серйозно ж треба. От що робити з тими буйними шизофреніками? І добре, поки вони зливають свою агресію тут, в коментарях? А коли вбивають своїх дітей та заливають бетоном?
показать весь комментарий
24.06.2024 09:39 Ответить
так це не шизофренія, це суспільство, яке це не припиняняє наранніх стадіях.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:50 Ответить
Вся справа в тому хто буде вирішувати кого треба примусово в психушку, а кого ні. Під цей закон творили беззаконня.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:52 Ответить
Це трагедія та байдужість людей, які знали цю дівчинку та її матір і не запобігли вбивству.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:50 Ответить
звичайну битовуху, вбивство по необережності, розкрутили до рівня серійних маніяків з сотнями вбивств
показать весь комментарий
24.06.2024 09:55 Ответить
ти написав повню дурню, неук
ти гадаєш всі випадки, коли спочатку не планували вбивати, то є вбивства з необережності?

це стаття 155 ККУ, умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками,
з ретельно продуманим прихованням слідів злочину протягом 5 днів
і досить складний для слідства випадок

прочитаєш потім вирок по справі, якщо захочеш тут підняти тупу суперечку заради суперечки
показать весь комментарий
24.06.2024 10:23 Ответить
"коли спочатку не планували вбивати" і "умисне вбивство" - як воно у вас до купи в'яжеться?
показать весь комментарий
24.06.2024 11:20 Ответить
останнє речення
показать весь комментарий
24.06.2024 12:29 Ответить
я тебе не питав про останнє речення. ти такий тупий, що не можеш відповісти на прямо поставлене питання.
показать весь комментарий
24.06.2024 15:02 Ответить
даннінг та крюгер про тебе добре обізнані
ти про них ні, але що з того
показать весь комментарий
24.06.2024 15:14 Ответить
ти на питання дай відповідь, клоун
показать весь комментарий
24.06.2024 15:18 Ответить
спитай отих двох хлопців, вони є в гуглі
я дебілам безкоштовні консультації не даю
показать весь комментарий
24.06.2024 15:21 Ответить
тобто ти обісрався, і зливаєшся. ну ясно все з тобою
показать весь комментарий
24.06.2024 15:22 Ответить
та й перший раз писати тобі не потрібно було
шкода було інших людей що читали дурню
показать весь комментарий
24.06.2024 15:24 Ответить
ну якщо ти такий розумний - дай відповідь на питання, чи ти туїбень - понторіз звичайний?
показать весь комментарий
24.06.2024 15:32 Ответить
ось тобі приклад потенційного вбивства з необережності, може щось засвітиться, та почнеш гуглити, що таке необережність, а що таке непрямий умисел
показать весь комментарий
01.07.2024 16:36 Ответить
ти цілий тиждень вивчав питання?
потусуйся ще пару місяців десь, там вже й суд вирок винесе, почитаєш.
показать весь комментарий
01.07.2024 16:41 Ответить
ні, просто побачив статтю, коли відразу кваліфікували по ст. 119 і згадав про тебе і твоє розуміння вбивства з необрежності
думаю, той дурень досі бігає тупим.
він же мислить лише наочними прикладами, гуглити йому ліньки
Ну й ось.... написав
показать весь комментарий
01.07.2024 16:48 Ответить
так там теж не з обережності вбивство, а навмисне. вона по п'яні абіділась і завалила солдата.
показать весь комментарий
01.07.2024 16:52 Ответить
а вирок подивишся, але десь рік потрібен, ось номер справи тобі 12024041750000804
показать весь комментарий
01.07.2024 16:57 Ответить
вирок там може бути будь який, залежно від настрою судді, і настрою прокурора. і незалежно від законів. ти ж в курсі, що у нас в країні невеличкі проблеми з правосуддям? чи ти віриш в рожевих поні?
показать весь комментарий
01.07.2024 16:59 Ответить
я в курсі про даннінга та крюгера
показать весь комментарий
01.07.2024 17:04 Ответить
а про наше кривосуддя? не в курсі?
показать весь комментарий
01.07.2024 17:09 Ответить
A кажуть що українки не вміють воювати...
показать весь комментарий
24.06.2024 10:15 Ответить
ідіот
показать весь комментарий
24.06.2024 10:29 Ответить
виправдати можна все,крім цієї гуйні.кому завинила ця дитина,що воно бачило в останню мить свого молодого життя своїми дитячими оченятами ? мати - самогубця.нема прощення таким.
показать весь комментарий
24.06.2024 10:24 Ответить
Чому самогубиця? Вона що, вкоротила собі віку? Чи у нас діє смертна кара?
показать весь комментарий
24.06.2024 11:22 Ответить
Вбила власну душу...Це гірше ніж продати...
показать весь комментарий
24.06.2024 11:54 Ответить
Ні. Усі ******* л ше у вас на паРаші
показать весь комментарий
24.06.2024 11:50 Ответить
 
 