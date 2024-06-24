За убийство 10-летней девочки в Кривом Роге полицейские задержали ее мать: тело ребенка положила в чемодан и залила бетоном на даче. ФОТОрепортаж
Правоохранители и волонтеры два дня разыскивали пропавшего без вести ребенка, но впоследствии следствие установило, что ее мать скрывает убийство. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Безрезультатные поиски ребенка
Как отмечается, полицейские раскрыли это циничное и жестокое преступление несмотря на то, что женщина пыталась запутать следствие. Мать девочки обратилась в полицию 20 июня и сообщила, что два часа назад ее дочь ушла из дома и не вернулась. Для поисков пропавшей была развернута поисковая операция, ориентирован весь личный состав полиции. Были привлечены более 50 правоохранителей, волонтеры, кинологи, спасатели и курсанты. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили родственников, соседей и возможных свидетелей, осмотрели местность с помощью дрона. Ориентировка с приметами пропавшей была размещена на остановках общественного транспорта, магазинах, в парках и в людных местах. К сожалению, ни одно из этих мероприятий не дало успешного результата - девочку разыскать не удалось. Параллельно полицейские ювенальной превенции установили и опросили знакомых и всех, с кем ребенок общался. Как оказалось, никто из них не видел и не разговаривал с ней после 15 июня.
Девочка стала жертвой преступления
В результате выяснения всех обстоятельств происшествия, полицейские установили, что девочка стала жертвой преступления, а к убийству ребенка причастна ее мать. 15 июня во время ссоры она жестоко убила собственную дочь. Для сокрытия следов преступления женщина положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном. 22 июня полицейские нашли тело девочки. Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия, изъяли всю необходимую следствию информацию и вещественные доказательства. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
В этот же день 40-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 23 июня ей сообщили о подозрении за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
ти гадаєш всі випадки, коли спочатку не планували вбивати, то є вбивства з необережності?
це стаття 155 ККУ, умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками,
з ретельно продуманим прихованням слідів злочину протягом 5 днів
і досить складний для слідства випадок
прочитаєш потім вирок по справі, якщо захочеш тут підняти тупу суперечку заради суперечки
ти про них ні, але що з того
я дебілам безкоштовні консультації не даю
шкода було інших людей що читали дурню
потусуйся ще пару місяців десь, там вже й суд вирок винесе, почитаєш.
думаю, той дурень досі бігає тупим.
він же мислить лише наочними прикладами, гуглити йому ліньки
Ну й ось.... написав