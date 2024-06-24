За вбивство 10-річної дівчинки у Кривому Розі поліцейські затримали її матір: тіло дитини поклала у валізу та залила бетоном на дачі. ФОТОрепортаж

Правоохоронці та волонтери два дні розшукували зниклу безвісти дитину, але згодом слідство встановило, що її мати приховує вбивство. Жінка затримана та поміщена до ізолятору тимчасового тримання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Безрезультатні пошуки дитини

Як зазначається, поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин попри те, що жінка намагалась заплутати слідство. Мати дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях. На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату - дівчинку розшукати не вдалося. Паралельно поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня.

Дівчинка стала жертвою злочину

В результаті з’ясування всіх обставин події, поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її мати. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Криміналісти та слідчі провели огляд місця події, вилучили всю необхідну слідову інформацію та речові докази. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Цього ж дня 40-річну жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

