11 661 32

За вбивство 10-річної дівчинки у Кривому Розі поліцейські затримали її матір: тіло дитини поклала у валізу та залила бетоном на дачі. ФОТОрепортаж

Правоохоронці та волонтери два дні розшукували зниклу безвісти дитину, але згодом слідство встановило, що її мати приховує вбивство. Жінка затримана та поміщена до ізолятору тимчасового тримання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Безрезультатні пошуки дитини

Як зазначається, поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин попри те, що жінка намагалась заплутати слідство. Мати дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях. На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату - дівчинку розшукати не вдалося. Паралельно поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня.

Дівчинка стала жертвою злочину 

В результаті з’ясування всіх обставин події, поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її мати. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Криміналісти та слідчі провели огляд місця події, вилучили всю необхідну слідову інформацію та речові докази. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Цього ж дня 40-річну жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Також читайте: У Черкаській області затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

жінка вбила свою доньку
Дніпро (3355) Нацполіція (15438) вбивство (3156)
Топ коментарі
+12
ідіот
показати весь коментар
24.06.2024 10:29 Відповісти
+6
звичайну битовуху, вбивство по необережності, розкрутили до рівня серійних маніяків з сотнями вбивств
показати весь коментар
24.06.2024 09:55 Відповісти
+5
Вся справа в тому хто буде вирішувати кого треба примусово в психушку, а кого ні. Під цей закон творили беззаконня.
показати весь коментар
24.06.2024 09:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
слів нема
показати весь коментар
24.06.2024 09:36 Відповісти
б/сл...
показати весь коментар
24.06.2024 09:37 Відповісти
Колись давно у нас існувала примусова психіатрія. На росії й зараз є. Нам теж треба. Ну, серйозно ж треба. От що робити з тими буйними шизофреніками? І добре, поки вони зливають свою агресію тут, в коментарях? А коли вбивають своїх дітей та заливають бетоном?
показати весь коментар
24.06.2024 09:39 Відповісти
так це не шизофренія, це суспільство, яке це не припиняняє наранніх стадіях.
показати весь коментар
24.06.2024 09:50 Відповісти
Вся справа в тому хто буде вирішувати кого треба примусово в психушку, а кого ні. Під цей закон творили беззаконня.
показати весь коментар
24.06.2024 09:52 Відповісти
Це трагедія та байдужість людей, які знали цю дівчинку та її матір і не запобігли вбивству.
показати весь коментар
24.06.2024 09:50 Відповісти
звичайну битовуху, вбивство по необережності, розкрутили до рівня серійних маніяків з сотнями вбивств
показати весь коментар
24.06.2024 09:55 Відповісти
ти написав повню дурню, неук
ти гадаєш всі випадки, коли спочатку не планували вбивати, то є вбивства з необережності?

це стаття 155 ККУ, умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками,
з ретельно продуманим прихованням слідів злочину протягом 5 днів
і досить складний для слідства випадок

прочитаєш потім вирок по справі, якщо захочеш тут підняти тупу суперечку заради суперечки
показати весь коментар
24.06.2024 10:23 Відповісти
"коли спочатку не планували вбивати" і "умисне вбивство" - як воно у вас до купи в'яжеться?
показати весь коментар
24.06.2024 11:20 Відповісти
останнє речення
показати весь коментар
24.06.2024 12:29 Відповісти
я тебе не питав про останнє речення. ти такий тупий, що не можеш відповісти на прямо поставлене питання.
показати весь коментар
24.06.2024 15:02 Відповісти
даннінг та крюгер про тебе добре обізнані
ти про них ні, але що з того
показати весь коментар
24.06.2024 15:14 Відповісти
ти на питання дай відповідь, клоун
показати весь коментар
24.06.2024 15:18 Відповісти
спитай отих двох хлопців, вони є в гуглі
я дебілам безкоштовні консультації не даю
показати весь коментар
24.06.2024 15:21 Відповісти
тобто ти обісрався, і зливаєшся. ну ясно все з тобою
показати весь коментар
24.06.2024 15:22 Відповісти
та й перший раз писати тобі не потрібно було
шкода було інших людей що читали дурню
показати весь коментар
24.06.2024 15:24 Відповісти
ну якщо ти такий розумний - дай відповідь на питання, чи ти туїбень - понторіз звичайний?
показати весь коментар
24.06.2024 15:32 Відповісти
ось тобі приклад потенційного вбивства з необережності, може щось засвітиться, та почнеш гуглити, що таке необережність, а що таке непрямий умисел
показати весь коментар
01.07.2024 16:36 Відповісти
ти цілий тиждень вивчав питання?
потусуйся ще пару місяців десь, там вже й суд вирок винесе, почитаєш.
показати весь коментар
01.07.2024 16:41 Відповісти
ні, просто побачив статтю, коли відразу кваліфікували по ст. 119 і згадав про тебе і твоє розуміння вбивства з необрежності
думаю, той дурень досі бігає тупим.
він же мислить лише наочними прикладами, гуглити йому ліньки
Ну й ось.... написав
показати весь коментар
01.07.2024 16:48 Відповісти
так там теж не з обережності вбивство, а навмисне. вона по п'яні абіділась і завалила солдата.
показати весь коментар
01.07.2024 16:52 Відповісти
а вирок подивишся, але десь рік потрібен, ось номер справи тобі 12024041750000804
показати весь коментар
01.07.2024 16:57 Відповісти
вирок там може бути будь який, залежно від настрою судді, і настрою прокурора. і незалежно від законів. ти ж в курсі, що у нас в країні невеличкі проблеми з правосуддям? чи ти віриш в рожевих поні?
показати весь коментар
01.07.2024 16:59 Відповісти
я в курсі про даннінга та крюгера
показати весь коментар
01.07.2024 17:04 Відповісти
а про наше кривосуддя? не в курсі?
показати весь коментар
01.07.2024 17:09 Відповісти
A кажуть що українки не вміють воювати...
показати весь коментар
24.06.2024 10:15 Відповісти
ідіот
показати весь коментар
24.06.2024 10:29 Відповісти
виправдати можна все,крім цієї гуйні.кому завинила ця дитина,що воно бачило в останню мить свого молодого життя своїми дитячими оченятами ? мати - самогубця.нема прощення таким.
показати весь коментар
24.06.2024 10:24 Відповісти
Чому самогубиця? Вона що, вкоротила собі віку? Чи у нас діє смертна кара?
показати весь коментар
24.06.2024 11:22 Відповісти
Вбила власну душу...Це гірше ніж продати...
показати весь коментар
24.06.2024 11:54 Відповісти
Ні. Усі ******* л ше у вас на паРаші
показати весь коментар
24.06.2024 11:50 Відповісти
 
 