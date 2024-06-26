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Новости Фото Война
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Удар по складу БК оккупантов в Воронежской области: появился спутниковый снимок последствий. ФОТО

Украинские разведчики 25 июня поразили полевой склад боеприпасов РФ в Ольховатском районе Воронежской области. В сети появился спутниковый снимок последствий удара по вражескому складу.

Соответствующий снимок опубликовали в Telegram журналисты "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованном снимке можно увидеть пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области. Очагов пожара по меньшей мере два.

Удар по складу боєприпасів у Воронезькій області: з’явився супутниковий знімок наслідків

"Это соответствует рассказам местных жителей о двух дронах, которые атаковали склад в ночь на вторник", - отмечают журналисты.

Как видно в сервисе Wikimapia, склад оккупанты оборудовали на территории бывшей фермы.

Что предшествовало?

Утром, 25 июня, пресс-служба ГУР МО сообщила, что украинские разведчики поразили полевой склад боеприпасов РФ в Ольховатском районе Воронежской области.

В ГУР также показали видео, на котором можно увидеть кадры пожара с детонацией на вражеском складе боеприпасов.

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Автор: 

уничтожение (7156) склад БК (59)


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Топ комментарии
+13
Где то на просторах Донецкой области...
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26.06.2024 00:07
+9
ППО спрацювало. Але є нюанси...
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25.06.2024 23:55
+6
ГУР є ГУРом! Вдачі БІйцям!!!!
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26.06.2024 00:02
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ППО спрацювало. Але є нюанси...
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25.06.2024 23:55 Ответить
ГУР є ГУРом! Вдачі БІйцям!!!!
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26.06.2024 00:02 Ответить
Где то на просторах Донецкой области...
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26.06.2024 00:07 Ответить
Сто Калинівок тим кацапам за один день , а тоді б на супутникові фото подивитися ((
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26.06.2024 00:10 Ответить
Можна масштабувати на всю балалайню.
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26.06.2024 00:18 Ответить
Хіба що асфальтом, нажаль(
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26.06.2024 00:27 Ответить
Ну молодцы, курят там где ещё не попало
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26.06.2024 00:36 Ответить
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26.06.2024 01:37 Ответить
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B017 Хтось із місцевих у Ольховатці раптом збагатився. Мабуть хтось з вулиці Шевченка.
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26.06.2024 03:46 Ответить
Чому на Цензорі пишуть росмовою там,де українською спілкуються?
Там в горищі є вибір мови
В чому проблема, сліпі?
Рмовні, йдіть в свій "атсєк"
Ви тільки нити вмієте
Щоб мене блокували
Всі на -ов тут злітаються стадом
проти мене.
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26.06.2024 07:00 Ответить
закінчуйте нести роспропаганду що нібито Русь та її культура пішла з болот.
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26.06.2024 08:36 Ответить
 
 