Удар по складу БК оккупантов в Воронежской области: появился спутниковый снимок последствий. ФОТО
Украинские разведчики 25 июня поразили полевой склад боеприпасов РФ в Ольховатском районе Воронежской области. В сети появился спутниковый снимок последствий удара по вражескому складу.
Соответствующий снимок опубликовали в Telegram журналисты "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.
На обнародованном снимке можно увидеть пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области. Очагов пожара по меньшей мере два.
"Это соответствует рассказам местных жителей о двух дронах, которые атаковали склад в ночь на вторник", - отмечают журналисты.
Как видно в сервисе Wikimapia, склад оккупанты оборудовали на территории бывшей фермы.
Что предшествовало?
Утром, 25 июня, пресс-служба ГУР МО сообщила, что украинские разведчики поразили полевой склад боеприпасов РФ в Ольховатском районе Воронежской области.
В ГУР также показали видео, на котором можно увидеть кадры пожара с детонацией на вражеском складе боеприпасов.
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Там в горищі є вибір мови
В чому проблема, сліпі?
Рмовні, йдіть в свій "атсєк"
Ви тільки нити вмієте
Щоб мене блокували
Всі на -ов тут злітаються стадом
проти мене.