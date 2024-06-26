Удар по складу БК оккупантов в Воронежской области: появился спутниковый снимок последствий. ФОТО

Украинские разведчики 25 июня поразили полевой склад боеприпасов РФ в Ольховатском районе Воронежской области. В сети появился спутниковый снимок последствий удара по вражескому складу.

Соответствующий снимок опубликовали в Telegram журналисты "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованном снимке можно увидеть пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области. Очагов пожара по меньшей мере два.

"Это соответствует рассказам местных жителей о двух дронах, которые атаковали склад в ночь на вторник", - отмечают журналисты.

Как видно в сервисе Wikimapia, склад оккупанты оборудовали на территории бывшей фермы.

Что предшествовало?

Утром, 25 июня, пресс-служба ГУР МО сообщила, что украинские разведчики поразили полевой склад боеприпасов РФ в Ольховатском районе Воронежской области.

В ГУР также показали видео, на котором можно увидеть кадры пожара с детонацией на вражеском складе боеприпасов.

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