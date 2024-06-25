Удар по складу БК окупантів у Воронезькій області: з’явився супутниковий знімок наслідків. ФОТО

Українські розвідники 25 червня уразили польовий склад боєприпасів РФ в Ольховатському районі Воронезької області. У мережі з'явився супутниковий знімок наслідків удару по ворожому складу.

Відповідний знімок опублікували у Telegram журналісти "Крим.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюдненому знімку можна побачити пожежу на складі боєприпасів у Ольховатці Воронезької області. Осередків пожежі щонайменше два.

"Це відповідає розповідям місцевих жителів про два дрони, які атакували склад у ніч на вівторок", - зазначають журналісти.

Як видно в сервісу Wikimapia, склад окупанти обладнали на території колишньої ферми.

Що передувало?

Вранці, 25 червня, пресслужба ГУР МО повідомила, що українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів РФ в Ольховатському районі Воронезької області.

У ГУР також показали відео, на якому можна побачити кадри пожежі із детонацією на ворожому складі боєприпасів.

