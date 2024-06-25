УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10825 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
12 741 11

Удар по складу БК окупантів у Воронезькій області: з’явився супутниковий знімок наслідків. ФОТО

Українські розвідники 25 червня уразили польовий склад боєприпасів РФ в Ольховатському районі Воронезької області. У мережі з'явився супутниковий знімок наслідків удару по ворожому складу.

Відповідний знімок опублікували у Telegram журналісти "Крим.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюдненому знімку можна побачити пожежу на складі боєприпасів у Ольховатці Воронезької області. Осередків пожежі щонайменше два.

Удар по складу боєприпасів у Воронезькій області: з’явився супутниковий знімок наслідків

"Це відповідає розповідям місцевих жителів про два дрони, які атакували склад у ніч на вівторок", - зазначають журналісти.

Як видно в сервісу Wikimapia, склад окупанти обладнали на території колишньої ферми.

Що передувало?

Вранці, 25 червня, пресслужба ГУР МО повідомила, що українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів РФ в Ольховатському районі Воронезької області.

У ГУР також показали відео, на якому можна побачити кадри пожежі із детонацією на ворожому складі боєприпасів.

Дивіться також: Прикордонники знищили ворожий склад боєприпасів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8055) склад БК (65)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Где то на просторах Донецкой области...
показати весь коментар
26.06.2024 00:07 Відповісти
+9
ППО спрацювало. Але є нюанси...
показати весь коментар
25.06.2024 23:55 Відповісти
+6
ГУР є ГУРом! Вдачі БІйцям!!!!
показати весь коментар
26.06.2024 00:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ППО спрацювало. Але є нюанси...
показати весь коментар
25.06.2024 23:55 Відповісти
ГУР є ГУРом! Вдачі БІйцям!!!!
показати весь коментар
26.06.2024 00:02 Відповісти
Где то на просторах Донецкой области...
показати весь коментар
26.06.2024 00:07 Відповісти
Сто Калинівок тим кацапам за один день , а тоді б на супутникові фото подивитися ((
показати весь коментар
26.06.2024 00:10 Відповісти
Можна масштабувати на всю балалайню.
показати весь коментар
26.06.2024 00:18 Відповісти
Хіба що асфальтом, нажаль(
показати весь коментар
26.06.2024 00:27 Відповісти
Ну молодцы, курят там где ещё не попало
показати весь коментар
26.06.2024 00:36 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2024 01:37 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B017 Хтось із місцевих у Ольховатці раптом збагатився. Мабуть хтось з вулиці Шевченка.
показати весь коментар
26.06.2024 03:46 Відповісти
Чому на Цензорі пишуть росмовою там,де українською спілкуються?
Там в горищі є вибір мови
В чому проблема, сліпі?
Рмовні, йдіть в свій "атсєк"
Ви тільки нити вмієте
Щоб мене блокували
Всі на -ов тут злітаються стадом
проти мене.
показати весь коментар
26.06.2024 07:00 Відповісти
закінчуйте нести роспропаганду що нібито Русь та її культура пішла з болот.
показати весь коментар
26.06.2024 08:36 Відповісти
 
 