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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 538 060 человек (+1220 за сутки), 8039 танков, 14 321 артсистема, 15 450 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 538 060 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составляют:

- личного состава - около 538 060 (+1220) человек,

- танков - 8039 (+4) единиц,

- боевых бронированных машин - 15 450 (+19) единиц,

- артиллерийских систем - 14 321 (+40) единица,

- РСЗО - 1108 (+0) единиц,

- средства ПВО - 863 (+0) единицы,

- самолетов - 359 (+0) единиц,

- вертолетов - 326 (+0) единиц,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 435 (+22) единиц,

- крылатых ракет - 2324 (+0) единицы,

- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

- подводных лодок - 1 (+0) единица,

- автомобильной техники и автоцистерн - 19 407 (+45) единиц,

- специальной техники - 2409 (+6) единиц.

Также читайте: На юге за сутки уничтожены 88 окупантов, 28 единиц вооружения и 3 пункта управления БПЛА россиян

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) ликвидация (3657) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+18
Минув 3776 день москальсько-української війни.
114! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 40, броня 23, логістика 45.
Техніка просідає знову.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 538 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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26.06.2024 08:41
+13
Героям слава!!!
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26.06.2024 07:23
+12
537000 проскочили . Слава ЗСУ.
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26.06.2024 07:31
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Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!
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26.06.2024 07:23 Ответить
537000 проскочили . Слава ЗСУ.
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26.06.2024 07:31 Ответить
Україна тримається на ваших плечах
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26.06.2024 07:42 Ответить
М'ясо тупо лізе подихати.
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26.06.2024 08:20 Ответить
Минув 3776 день москальсько-української війни.
114! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 40, броня 23, логістика 45.
Техніка просідає знову.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 538 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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26.06.2024 08:41 Ответить
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26.06.2024 08:43 Ответить
"В Москве в прошлом году выявили рекордное количество случаев сифилиса. Как выяснил проект «Если быть точным», на Москву пришлось 32% всех случаев заболевания - это втрое больше, чем в доковидном 2019 году." - теж втрати...
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26.06.2024 08:43 Ответить
якщо в абсолютних цифрах ці 23% становлять 20 випадків - то це ніщо....
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26.06.2024 09:04 Ответить
Звідти ж - «Если быть точным» ссылается на данные Минздрава. Как следует из ведомственной статистики, в 2019 году в Москве выявили 2827 случаев сифилиса, тогда как в 2023-м - 8473 случая. В 2022 году ситуация была еще хуже -10,5 тыс. случаев. В ковидный период - 2020 и 2021 годы - обнаружили 2291 и 5344 случаев соответственно."
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26.06.2024 09:25 Ответить
Така тенденція загальна для стану військового часу Люди починають менше берегтися - саме тому що цінність життя в очах людей знижується "Сьогодні - живий... А завтра?" От і відносяться до здоров"я "наплевательски" Подібне було і під час І-ї СВітової І під час ІІ-ї Те ж саме й зараз Тим більше - серед населення країни яке саме не розуміє ні мети війни ні того за що воно вмирає!
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26.06.2024 09:36 Ответить
Про сифіліс - штампована на лубянці кацапська пропаганда
"в москву занесено інфекцію з України"
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26.06.2024 15:57 Ответить
Дуже цікаво за тобою, провокаторе, спостерігати. Будь-яку погану інформацію щодо рашки чи хорошу інформацію щодо України ти намагаєшся спотворити та знецінити. І дуже смішно виглядаєш, коли отак, помиляєшся в своїй ідіотії в 100 разів...
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26.06.2024 09:43 Ответить
ти не спостерігаєш, ти видумуєш собі ворогів.
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26.06.2024 10:29 Ответить
Амбулаторне лікування...зараз інша зараза яка раніше навіть не вважалася венеричною...гриби, інфузорії, віруси...і їх не так просто позбутися
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26.06.2024 10:03 Ответить
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26.06.2024 09:33 Ответить
 
 