Общие боевые потери РФ с начала войны - около 538 060 человек (+1220 за сутки), 8039 танков, 14 321 артсистема, 15 450 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 538 060 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 538 060 (+1220) человек,
- танков - 8039 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 450 (+19) единиц,
- артиллерийских систем - 14 321 (+40) единица,
- РСЗО - 1108 (+0) единиц,
- средства ПВО - 863 (+0) единицы,
- самолетов - 359 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 435 (+22) единиц,
- крылатых ракет - 2324 (+0) единицы,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 407 (+45) единиц,
- специальной техники - 2409 (+6) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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114! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 40, броня 23, логістика 45.
Техніка просідає знову.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 538 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
"в москву занесено інфекцію з України"