Общие боевые потери РФ с начала войны - около 538 060 человек (+1220 за сутки), 8039 танков, 14 321 артсистема, 15 450 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 538 060 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составляют:

- личного состава - около 538 060 (+1220) человек,

- танков - 8039 (+4) единиц,

- боевых бронированных машин - 15 450 (+19) единиц,

- артиллерийских систем - 14 321 (+40) единица,

- РСЗО - 1108 (+0) единиц,

- средства ПВО - 863 (+0) единицы,

- самолетов - 359 (+0) единиц,

- вертолетов - 326 (+0) единиц,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 435 (+22) единиц,

- крылатых ракет - 2324 (+0) единицы,

- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

- подводных лодок - 1 (+0) единица,

- автомобильной техники и автоцистерн - 19 407 (+45) единиц,

- специальной техники - 2409 (+6) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.