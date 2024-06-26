Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 538 060 осіб (+1220 за добу), 8039 танків, 14 321 артсистема, 15 450 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 538 060 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 538060 (+1220) осіб,
танків - 8039 (+4) од,
бойових броньованих машин - 15450 (+19) од,
артилерійських систем - 14321 (+40) од,
РСЗВ - 1108 (+0) од,
засоби ППО - 863 (+0) од,
літаків - 359 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11435 (+22),
крилаті ракети - 2324 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 19407 (+45) од,
спеціальна техніка - 2409 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
114! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 40, броня 23, логістика 45.
Техніка просідає знову.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 538 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
"в москву занесено інфекцію з України"