Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 538 060 осіб (+1220 за добу), 8039 танків, 14 321 артсистема, 15 450 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 538 060 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 538060 (+1220) осіб,

танків - 8039 (+4) од,

бойових броньованих машин - 15450 (+19) од,

артилерійських систем - 14321 (+40) од,

РСЗВ - 1108 (+0) од,

засоби ППО - 863 (+0) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11435 (+22),

крилаті ракети - 2324 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19407 (+45) од,

спеціальна техніка - 2409 (+6)

Також дивіться: Дрон-камікадзе ліквідував окупанта, який марно прикидався мертвим. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.