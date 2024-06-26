УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 538 060 осіб (+1220 за добу), 8039 танків, 14 321 артсистема, 15 450 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 538 060 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 538060 (+1220) осіб,

танків - 8039 (+4) од,

бойових броньованих машин - 15450 (+19) од,

артилерійських систем - 14321 (+40) од,

РСЗВ - 1108 (+0) од,

засоби ППО - 863 (+0) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11435 (+22),

крилаті ракети - 2324 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19407 (+45) од,

спеціальна техніка - 2409 (+6)

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18528) Генштаб ЗС (7150) ліквідація (4377) знищення (8055)
Топ коментарі
+18
Минув 3776 день москальсько-української війни.
114! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 40, броня 23, логістика 45.
Техніка просідає знову.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 538 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
26.06.2024 08:41 Відповісти
+13
Героям слава!!!
26.06.2024 07:23 Відповісти
+12
537000 проскочили . Слава ЗСУ.
26.06.2024 07:31 Відповісти
"В Москве в прошлом году выявили рекордное количество случаев сифилиса. Как выяснил проект «Если быть точным», на Москву пришлось 32% всех случаев заболевания - это втрое больше, чем в доковидном 2019 году." - теж втрати...
26.06.2024 08:43 Відповісти
якщо в абсолютних цифрах ці 23% становлять 20 випадків - то це ніщо....
26.06.2024 09:04 Відповісти
Звідти ж - «Если быть точным» ссылается на данные Минздрава. Как следует из ведомственной статистики, в 2019 году в Москве выявили 2827 случаев сифилиса, тогда как в 2023-м - 8473 случая. В 2022 году ситуация была еще хуже -10,5 тыс. случаев. В ковидный период - 2020 и 2021 годы - обнаружили 2291 и 5344 случаев соответственно."
26.06.2024 09:25 Відповісти
Така тенденція загальна для стану військового часу Люди починають менше берегтися - саме тому що цінність життя в очах людей знижується "Сьогодні - живий... А завтра?" От і відносяться до здоров"я "наплевательски" Подібне було і під час І-ї СВітової І під час ІІ-ї Те ж саме й зараз Тим більше - серед населення країни яке саме не розуміє ні мети війни ні того за що воно вмирає!
26.06.2024 09:36 Відповісти
Про сифіліс - штампована на лубянці кацапська пропаганда
"в москву занесено інфекцію з України"
26.06.2024 15:57 Відповісти
Дуже цікаво за тобою, провокаторе, спостерігати. Будь-яку погану інформацію щодо рашки чи хорошу інформацію щодо України ти намагаєшся спотворити та знецінити. І дуже смішно виглядаєш, коли отак, помиляєшся в своїй ідіотії в 100 разів...
26.06.2024 09:43 Відповісти
ти не спостерігаєш, ти видумуєш собі ворогів.
26.06.2024 10:29 Відповісти
Амбулаторне лікування...зараз інша зараза яка раніше навіть не вважалася венеричною...гриби, інфузорії, віруси...і їх не так просто позбутися
26.06.2024 10:03 Відповісти
26.06.2024 09:33 Відповісти
 
 