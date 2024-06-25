Дрон-камікадзе ліквідував окупанта, який марно прикидався мертвим. ВIДЕО

Українські захисники 17-ої бригади НГУ з дрона-камікадзе атакували та ліквідували окупанта, який прикидався мертвим, щоб уникнути удару безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару дрона тіло окупанта відлетіло на кілька метрів.

