Дрон-камікадзе ліквідував окупанта, який марно прикидався мертвим. ВIДЕО
Українські захисники 17-ої бригади НГУ з дрона-камікадзе атакували та ліквідували окупанта, який прикидався мертвим, щоб уникнути удару безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару дрона тіло окупанта відлетіло на кілька метрів.
