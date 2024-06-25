УКР
Дрон-камікадзе ліквідував окупанта, який марно прикидався мертвим. ВIДЕО

Українські захисники 17-ої бригади НГУ з дрона-камікадзе атакували та ліквідували окупанта, який прикидався мертвим, щоб уникнути удару безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару дрона тіло окупанта відлетіло на кілька метрів.

+9
25.06.2024 21:34
+6
аж фубли полетели!)))
25.06.2024 21:33
+3
Ну так вже й марно - у нього ж таки вийшло ввійти в роль по-справжньому!
25.06.2024 21:38
аж фубли полетели!)))
25.06.2024 21:33
25.06.2024 21:34
Опять про водку!
26.06.2024 13:55
ДНК тут безсиле...
25.06.2024 21:38
Ну так вже й марно - у нього ж таки вийшло ввійти в роль по-справжньому!
25.06.2024 21:38
Я вас не розбудив ?
25.06.2024 21:39
То танки по 5 разів знищують після того як він підірвався на міні, тепер по трупах гатять - суцільні перемоги в відосиках...

а, ну да - афтар:
25.06.2024 21:53
Чим ти невдоволений, боте одноразовий?
26.06.2024 12:17
став 500-им.білої Лади не буде і пельменів також.
25.06.2024 22:15
Не вірю, сказав оператор дрону! По Станіславському.

Більше реальності, додають Украінці, в намаганнях рашистів, щось там імпровізувати…. Слабенько..
25.06.2024 22:26
Проверка так хороша))
Вместо потыкать палкой, сбросить гарячий привет!
Верной дорогой идете
25.06.2024 23:18
О, ***, он шо в колготах?
25.06.2024 23:26
Нє, в рейтузах
26.06.2024 07:28
А так - зкріпно.
26.06.2024 12:20
Ніт, так не зкріпно.
26.06.2024 12:18
Під військовою формою ховався розіп'ятий хлопчик в трусиках.
26.06.2024 00:29
Вот что FPV мертвотворящие делают: теперь оккупант отлично притворяется мертвым.
26.06.2024 19:52
 
 