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Дрон-камикадзе ликвидировал оккупанта, который тщетно притворялся мертвым. ВИДЕО

Украинские защитники 17-й бригады НГУ с дрона-камикадзе атаковали и ликвидировали оккупанта, который притворялся мертвым, чтобы избежать удара беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара дрона тело оккупанта отлетело на несколько метров.

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Автор: 

армия РФ (19562) ликвидация (3657)


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Топ комментарии
+9
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25.06.2024 21:34
+6
аж фубли полетели!)))
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25.06.2024 21:33
+3
Ну так вже й марно - у нього ж таки вийшло ввійти в роль по-справжньому!
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25.06.2024 21:38
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аж фубли полетели!)))
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25.06.2024 21:33 Ответить
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25.06.2024 21:34 Ответить
Опять про водку!
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26.06.2024 13:55 Ответить
ДНК тут безсиле...
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25.06.2024 21:38 Ответить
Ну так вже й марно - у нього ж таки вийшло ввійти в роль по-справжньому!
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25.06.2024 21:38 Ответить
Я вас не розбудив ?
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25.06.2024 21:39 Ответить
То танки по 5 разів знищують після того як він підірвався на міні, тепер по трупах гатять - суцільні перемоги в відосиках...

а, ну да - афтар:
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25.06.2024 21:53 Ответить
Чим ти невдоволений, боте одноразовий?
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26.06.2024 12:17 Ответить
став 500-им.білої Лади не буде і пельменів також.
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25.06.2024 22:15 Ответить
Не вірю, сказав оператор дрону! По Станіславському.

Більше реальності, додають Украінці, в намаганнях рашистів, щось там імпровізувати…. Слабенько..
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25.06.2024 22:26 Ответить
Проверка так хороша))
Вместо потыкать палкой, сбросить гарячий привет!
Верной дорогой идете
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25.06.2024 23:18 Ответить
О, ***, он шо в колготах?
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25.06.2024 23:26 Ответить
Нє, в рейтузах
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26.06.2024 07:28 Ответить
А так - зкріпно.
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26.06.2024 12:20 Ответить
Ніт, так не зкріпно.
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26.06.2024 12:18 Ответить
Під військовою формою ховався розіп'ятий хлопчик в трусиках.
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26.06.2024 00:29 Ответить
Вот что FPV мертвотворящие делают: теперь оккупант отлично притворяется мертвым.
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26.06.2024 19:52 Ответить
 
 