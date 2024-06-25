Дрон-камикадзе ликвидировал оккупанта, который тщетно притворялся мертвым. ВИДЕО
Украинские защитники 17-й бригады НГУ с дрона-камикадзе атаковали и ликвидировали оккупанта, который притворялся мертвым, чтобы избежать удара беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара дрона тело оккупанта отлетело на несколько метров.
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+9 Виталий #548501
показать весь комментарий25.06.2024 21:34 Ссылка
+6 Bander UA
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+3 Погрібний Олександр
показать весь комментарий25.06.2024 21:38 Ссылка
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а, ну да - афтар:
Більше реальності, додають Украінці, в намаганнях рашистів, щось там імпровізувати…. Слабенько..
Вместо потыкать палкой, сбросить гарячий привет!
Верной дорогой идете