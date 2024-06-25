Дрон-камикадзе ликвидировал оккупанта, который тщетно притворялся мертвым. ВИДЕО

Украинские защитники 17-й бригады НГУ с дрона-камикадзе атаковали и ликвидировали оккупанта, который притворялся мертвым, чтобы избежать удара беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара дрона тело оккупанта отлетело на несколько метров.

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