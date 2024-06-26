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В порту оккупированного Мариуполя был замечен очередной танкер РФ. Вероятно, на нем хранится горючее для нужд захватчиков, - Андрющенко. ФОТО

В захваченном Мариуполе заметили еще один российский танкер. Это уже четвертый за последние дни, который зашел в местный порт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера (25 июня, - ред.) в 20:00 танкер вошел в акваторию порта и стал на шварт. Ситуация аналогичная с прошлым случаем, без тотального движения вокруг", - отметил он.

На этот раз, по словам Андрющенко, удалось тщательно осмотреть и проанализировать состояние резервуаров непосредственно напротив причала танкера.

Ще один танкер РФ помітили в порту Маріуполя 25 червня

Также смотрите: Еще один танкер РФ был замечен в порту Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

"Здесь находятся большие танкеры, которые были повреждены во время боев за Мариуполь. Однако, сейчас они в состоянии после ремонта и заново окрашены", - отметил советник мэра.

Учитывая место швартовки и непосредственную близость, Андрющенко считает, что именно на этом танкере российские захватчики хранят топливо.

"Для каких нужд - ну тут даже спикер ВМС согласился, что явно не для гражданского судоходства", - резюмировал он.

Ще один танкер РФ помітили в порту Маріуполя 25 червня
Ще один танкер РФ помітили в порту Маріуполя 25 червня

Также смотрите: Взрывы раздались в оккупированном Мариуполе: Работает ПВО рашистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Мариуполь (5723) оккупация (10187) порт (739) танкер (149) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+7
Бог велів шандарахнути по цьому об'єкту .
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26.06.2024 09:34
+5
И чего мы ждем?
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26.06.2024 09:32
+2
То неделю назад цей бункеровщик был на подходе в порт, то его обнаружили в порту... Чекаю наступне фото, мол очередная калоша благополучно вышла из порта, бо мы ее такой обнаружили.
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26.06.2024 09:46
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"Тут знаходяться великі танки, які було пошкоджено під час боїв за Маріуполь. Однак, зараз вони в стані після ремонту та наново пофарбовані"

- Вот тебе новый танк, герой!
- Но, товарищ майор, тут же вместо башни коробка от ИКЕИ...
- Зато покрашено и с буквой Z! Или ты не патриот, воин?!

И мотор взревел снова
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26.06.2024 09:29 Ответить
И чего мы ждем?
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26.06.2024 09:32 Ответить
Бог велів шандарахнути по цьому об'єкту .
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26.06.2024 09:34 Ответить
море забруднить.
Треба бити вже по https://www.google.com/maps/place/47%C2%B002 резервуарам розвантаження . А краще - по терміналам, на яких завантажуються танкери:
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B012 Нафтовий термінал у Таганрозі
https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B009 Нафтовий термінал "Таманьнафтогаз"
ну і знову по https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B020 резервуарному парку у порту Кавказ . Там ще повно чому горіти.
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26.06.2024 10:59 Ответить
саме час з'ясувати
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26.06.2024 09:42 Ответить
То неделю назад цей бункеровщик был на подходе в порт, то его обнаружили в порту... Чекаю наступне фото, мол очередная калоша благополучно вышла из порта, бо мы ее такой обнаружили.
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26.06.2024 09:46 Ответить
Імовірно по ньому мало б щось прилетіти? Хоча б мавік за 300 баксів? Імовірно...
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26.06.2024 09:52 Ответить
А чому Буданов про це ще не знає ???
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26.06.2024 10:09 Ответить
Цікаво, а де знаходиться мер Маріуполя Вадим Бойченко?
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26.06.2024 10:35 Ответить
Пометили,это хорошо, теперь наводить по отметке, что то посерьезнее
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26.06.2024 10:52 Ответить
Треба кацапні чим скоріш написати на ньому "Крейсер Мацква".
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26.06.2024 15:59 Ответить
Набирается экскурсия на крейсер москва
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27.06.2024 11:41 Ответить
 
 