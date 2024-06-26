В порту оккупированного Мариуполя был замечен очередной танкер РФ. Вероятно, на нем хранится горючее для нужд захватчиков, - Андрющенко. ФОТО

В захваченном Мариуполе заметили еще один российский танкер. Это уже четвертый за последние дни, который зашел в местный порт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера (25 июня, - ред.) в 20:00 танкер вошел в акваторию порта и стал на шварт. Ситуация аналогичная с прошлым случаем, без тотального движения вокруг", - отметил он.

На этот раз, по словам Андрющенко, удалось тщательно осмотреть и проанализировать состояние резервуаров непосредственно напротив причала танкера.

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"Здесь находятся большие танкеры, которые были повреждены во время боев за Мариуполь. Однако, сейчас они в состоянии после ремонта и заново окрашены", - отметил советник мэра.

Учитывая место швартовки и непосредственную близость, Андрющенко считает, что именно на этом танкере российские захватчики хранят топливо.

"Для каких нужд - ну тут даже спикер ВМС согласился, что явно не для гражданского судоходства", - резюмировал он.





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