В порту оккупированного Мариуполя был замечен очередной танкер РФ. Вероятно, на нем хранится горючее для нужд захватчиков, - Андрющенко. ФОТО
В захваченном Мариуполе заметили еще один российский танкер. Это уже четвертый за последние дни, который зашел в местный порт.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера (25 июня, - ред.) в 20:00 танкер вошел в акваторию порта и стал на шварт. Ситуация аналогичная с прошлым случаем, без тотального движения вокруг", - отметил он.
На этот раз, по словам Андрющенко, удалось тщательно осмотреть и проанализировать состояние резервуаров непосредственно напротив причала танкера.
"Здесь находятся большие танкеры, которые были повреждены во время боев за Мариуполь. Однако, сейчас они в состоянии после ремонта и заново окрашены", - отметил советник мэра.
Учитывая место швартовки и непосредственную близость, Андрющенко считает, что именно на этом танкере российские захватчики хранят топливо.
"Для каких нужд - ну тут даже спикер ВМС согласился, что явно не для гражданского судоходства", - резюмировал он.
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- Вот тебе новый танк, герой!
- Но, товарищ майор, тут же вместо башни коробка от ИКЕИ...
- Зато покрашено и с буквой Z! Или ты не патриот, воин?!
И мотор взревел снова
Треба бити вже по https://www.google.com/maps/place/47%C2%B002 резервуарам розвантаження . А краще - по терміналам, на яких завантажуються танкери:
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B012 Нафтовий термінал у Таганрозі
https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B009 Нафтовий термінал "Таманьнафтогаз"
ну і знову по https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B020 резервуарному парку у порту Кавказ . Там ще повно чому горіти.