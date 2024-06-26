РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10176 посетителей онлайн
Новости Фото Война
550 0

Сутки на Донетчине: под огнем - 4 района, погиб человек, 9 раненых. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области. Под огнем врага - 4 района области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Волновахский район

В Золотой Ниве Великоновоселковской ТГ погиб человек. В Комаре 1 человек ранен, повреждены дома на трех улицах.

Покровский район

По данным ОВА, на рассвете россияне сбросили управляемую авиабомбу на Селидово - повреждены 37 частных домов, 6 пятиэтажек и админздание.

Краматорский район

В Ямполе Лиманской ТГ разрушено 5 домов и 6 хозяйственных построек. В Предтечино Константиновской ТГ повреждены 3 дома.

Бахмутский район

В ОВА отмечают, что Торецкая громада подверглась серьезным обстрелам: в Торецке 6 человек ранены, повреждены 8 многоэтажек, 5 админзданий и инфраструктурный объект; в Нью-Йорке ранен человек, повреждены 2 дома; в Северном ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 7 частных домов, 2 промышленных здания, инфраструктурный объект и админздание.

наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини

С линии фронта эвакуированы 249 человек, в том числе - 29 детей.

Автор: 

обстрел (27652) Донецкая область (9910)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 