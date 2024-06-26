Сутки на Донетчине: под огнем - 4 района, погиб человек, 9 раненых. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области. Под огнем врага - 4 района области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Волновахский район

В Золотой Ниве Великоновоселковской ТГ погиб человек. В Комаре 1 человек ранен, повреждены дома на трех улицах.

Покровский район

По данным ОВА, на рассвете россияне сбросили управляемую авиабомбу на Селидово - повреждены 37 частных домов, 6 пятиэтажек и админздание.

Краматорский район

В Ямполе Лиманской ТГ разрушено 5 домов и 6 хозяйственных построек. В Предтечино Константиновской ТГ повреждены 3 дома.

Бахмутский район

В ОВА отмечают, что Торецкая громада подверглась серьезным обстрелам: в Торецке 6 человек ранены, повреждены 8 многоэтажек, 5 админзданий и инфраструктурный объект; в Нью-Йорке ранен человек, повреждены 2 дома; в Северном ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 7 частных домов, 2 промышленных здания, инфраструктурный объект и админздание.







С линии фронта эвакуированы 249 человек, в том числе - 29 детей.