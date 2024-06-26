Рашисты сбросили авиабомбу "ФАБ-500" на Селидово: повреждено здание ГСЧС и дома. ФОТО
Российские войска не прекращают ежедневные обстрелы Селидовской громады Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Селидовской ГВА.
Как отмечается, 26 июня примерно в 04-10 российские войска сбросили на г. Селидово авиабомбу "ФАБ-500".
"В результате обстрела повреждено административное здание подразделения ГСЧС, 6 пятиэтажных и 37 частных жилых домов, 1 частный автомобиль", - говорится в сообщении.
Пострадавших и погибших, к счастью, нет.
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Eugen Sсhorf
показать весь комментарий26.06.2024 08:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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