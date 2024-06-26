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Рашисты сбросили авиабомбу "ФАБ-500" на Селидово: повреждено здание ГСЧС и дома. ФОТО

Российские войска не прекращают ежедневные обстрелы Селидовской громады Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Селидовской ГВА.

Как отмечается, 26 июня примерно в 04-10 российские войска сбросили на г. Селидово авиабомбу "ФАБ-500".

"В результате обстрела повреждено административное здание подразделения ГСЧС, 6 пятиэтажных и 37 частных жилых домов, 1 частный автомобиль", - говорится в сообщении.

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удар бомбою по Селидовому

Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Автор: 

бомба (372) Донецкая область (9910) бомбардировка (452)


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***, а ми туди минулого року за шаурмой каталися!!!!
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26.06.2024 08:51 Ответить
 
 