Рашисти скинули авіабомбу "ФАБ-500" на Селидове: пошкоджено будівлю ДСНС та будинки. ФОТО

Російські війська не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Селедівської МВА.

Як зазначається, 26 червня приблизно о 04-10 російські війська скинули на м. Селидове авіабомбу "ФАБ-500".

"В результаті обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ДСНС, 6 пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, 1 приватний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих та загиблих, на щастя, немає.