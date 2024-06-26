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Пожарно-спасательная часть ГСЧС после авиаудара РФ по Селидово. ФОТО

Сегодня на рассвете враг нанес удар авиабомбой ФАБ-500 по г. Селидово Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, взрывной волной и обломками повреждены кровля, остекление и конструкция оконных проемов, а также въездные ворота гаража пожарно-спасательной части. К счастью, личный состав не пострадал, техника не повреждена.

Смотрите: Рашисты сбросили авиабомбу "ФАБ-500" на Селидово: повреждено здание ГСЧС и дома. ФОТО

удар по Селидовому
удар по Селидовому
удар по Селидовому

Разрушениям подверглись 6 многоквартирных и 37 частных жилых домов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты сбросили авиабомбу "ФАБ-500" на Селидово: повреждено здание ГСЧС и дома.

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бомба (372) Донецкая область (9910) ГСЧС (4998)


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