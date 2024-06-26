Пожарно-спасательная часть ГСЧС после авиаудара РФ по Селидово. ФОТО
Сегодня на рассвете враг нанес удар авиабомбой ФАБ-500 по г. Селидово Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, взрывной волной и обломками повреждены кровля, остекление и конструкция оконных проемов, а также въездные ворота гаража пожарно-спасательной части. К счастью, личный состав не пострадал, техника не повреждена.
Разрушениям подверглись 6 многоквартирных и 37 частных жилых домов.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты сбросили авиабомбу "ФАБ-500" на Селидово: повреждено здание ГСЧС и дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль