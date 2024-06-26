В России пассажирский поезд сошел с рельсов: около 70 пострадавших. ВИДЕО+ФОТО
В среду, 26 июня, на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов. По предварительным данным, пути размыл паводок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
По имеющейся информации, в настоящее время пострадавшими считаются около 70 человек. Примерно 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщил ТАСС губернатор Коми Владимир Уйба, эвакуация пассажиров поезда возможна только железнодорожным транспортом до Инты, вокруг тайга и болота.
При этом некоторые сотрудники оперативных служб до сих пор пытаются добраться до поезда. Многие из них пошли пешком. По словам источников, до места аварии им нужно будет пройти около 10 километров.
Напомним, в мае в Волгоградской области РФ из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов вагоны грузового поезда.
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Ану ціхо! Бо ще, Боже борони, кацапи дослухаються і врахують... Що тоді будете робили?
А "карма" там дійсно Адже цю залізницю будували каторжники ГУЛагу І їх трупи часто клали росто в насип залізниці! А коли згниває труп - у місці його знаходження виникає пустота Такий собі "карстовий "кокон" Він стає каверною у насипі та його послабляє А тут - вода! Отримали те що будували Так що в"язні ГУЛагу після смерті своєї відомстили потомкам!
Ведмеді наразі неголодні (як-не-як літо), тому я поставив би на комашню (там не лише комарі; є більш мерзенні та ненажерливі козявки - гнус).
Гадаєте, що якби там заковбасилось кількадесят орків, то про це чесно оповіли б у їхньому тілівізарє? Ви надто гарної думки про кацапів...
Боже, давай ще такі новини!
Щоразу ставитиму свічку.
...і не тільки я.
мчится поезд воркута ленинград...
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