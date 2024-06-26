В России пассажирский поезд сошел с рельсов: около 70 пострадавших. ВИДЕО+ФОТО

В среду, 26 июня, на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов. По предварительным данным, пути размыл паводок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

По имеющейся информации, в настоящее время пострадавшими считаются около 70 человек. Примерно 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил ТАСС губернатор Коми Владимир Уйба, эвакуация пассажиров поезда возможна только железнодорожным транспортом до Инты, вокруг тайга и болота.

При этом некоторые сотрудники оперативных служб до сих пор пытаются добраться до поезда. Многие из них пошли пешком. По словам источников, до места аварии им нужно будет пройти около 10 километров.

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Напомним, в мае в Волгоградской области РФ из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов вагоны грузового поезда.