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В России пассажирский поезд сошел с рельсов: около 70 пострадавших. ВИДЕО+ФОТО

В среду, 26 июня, на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов. По предварительным данным, пути размыл паводок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

По имеющейся информации, в настоящее время пострадавшими считаются около 70 человек. Примерно 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил ТАСС губернатор Коми Владимир Уйба, эвакуация пассажиров поезда возможна только железнодорожным транспортом до Инты, вокруг тайга и болота.

При этом некоторые сотрудники оперативных служб до сих пор пытаются добраться до поезда. Многие из них пошли пешком. По словам источников, до места аварии им нужно будет пройти около 10 километров.

Смотрите также: В Чехии пассажирский поезд, направлявшийся в Украину, столкнулся с грузовым: 4 погибших, много раненых. ФОТОрепортаж

У Росії зійшов з рейок поїзд
У Росії зійшов з рейок поїзд
У Росії зійшов з рейок поїзд
У Росії зійшов з рейок поїзд

Напомним, в мае в Волгоградской области РФ из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов вагоны грузового поезда.

Автор: 

авария (1285) поезд (1028) россия (96018)


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Топ комментарии
+21
просто він був тяжче рейок
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26.06.2024 21:15
+20
А до того ж не врахував кривизни земної кулі.
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26.06.2024 21:17
+19
железнодорожная гойда
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26.06.2024 21:14
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железнодорожная гойда
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26.06.2024 21:14 Ответить
просто він був тяжче рейок
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26.06.2024 21:15 Ответить
А до того ж не врахував кривизни земної кулі.
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26.06.2024 21:17 Ответить
Не врахував...
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26.06.2024 22:26 Ответить

Ану ціхо! Бо ще, Боже борони, кацапи дослухаються і врахують... Що тоді будете робили?
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27.06.2024 14:57 Ответить
Поєздатому поєзду стало жарко і він вирішив прохолодитися в калюжі.
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26.06.2024 21:29 Ответить
Кацапів даже природа нищить
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26.06.2024 21:17 Ответить
навіть
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26.06.2024 21:52 Ответить
*Від моря до моря*путівки згоріли.
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26.06.2024 21:18 Ответить
Усі гроши на війну...
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26.06.2024 21:20 Ответить
Як повідомив ТАСС губернатор Комі Володимир *****...
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26.06.2024 21:21 Ответить
Та й х... з ними.
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26.06.2024 21:22 Ответить
...таки дійсно ::: руSнє - п і Z д а .... ...
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26.06.2024 21:29 Ответить
Шащ паровоз в пи...ду летит.
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26.06.2024 21:33 Ответить
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26.06.2024 21:36 Ответить
Все у кацапов через ж. Включая ЯО.
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26.06.2024 21:37 Ответить
Нехай щастить.
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26.06.2024 21:40 Ответить
"Чудеса господні"! Колія двохпутна Сусідня - ціла Що заважає підігнать прямо до місця аварії ремонтно-евакуаційний потяг Навіть поставить його за 200-300 м від місця аварії? А не йти пішки 10 км!
А "карма" там дійсно Адже цю залізницю будували каторжники ГУЛагу І їх трупи часто клали росто в насип залізниці! А коли згниває труп - у місці його знаходження виникає пустота Такий собі "карстовий "кокон" Він стає каверною у насипі та його послабляє А тут - вода! Отримали те що будували Так що в"язні ГУЛагу після смерті своєї відомстили потомкам!
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27.06.2024 07:41 Ответить
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26.06.2024 21:41 Ответить
Мальцев зараз вилізе на ютюбі і скаже що це діло рук його міфічних партизанів
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26.06.2024 21:42 Ответить
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26.06.2024 21:43 Ответить
Он отдыхал некоторое время в сочи, а потом на валдае.
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27.06.2024 11:53 Ответить
Ну ось i вiдпочили. Пора до дому, в Воркутю.👖
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26.06.2024 21:44 Ответить
мєлочь, а пріятно
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26.06.2024 21:45 Ответить
Апять "Грызуны деверсанты"
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26.06.2024 21:46 Ответить
70 постраждалих? Мало...
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26.06.2024 21:47 Ответить
шоб їх там вовки зїли.
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26.06.2024 21:47 Ответить
шкода, що не взимку
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26.06.2024 22:27 Ответить
взимку колію не розмиває, тому взимку вовки сидять голодні.
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26.06.2024 22:39 Ответить
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26.06.2024 22:43 Ответить
Де заява пуйла про "неаправєржімий украінскій слєд"?
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26.06.2024 21:49 Ответить
a v čom sobstvenna tam prabļema ta ? po kartinkam - tam vse ok
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26.06.2024 21:50 Ответить
Не загинуло навіть кілька потвор? Отже ж сволота - і тут примудрилися настрій зіпсувати. Сподіваюсь, хоч хтось з того десятка "важких" виправить цю прикру помилку.
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26.06.2024 22:01 Ответить
Па тундрє, па сібірскай дароге єхал поєзд варкута - фсьо, 3.14здєц
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26.06.2024 22:04 Ответить
Ну вот и доползли спец-муравьи с 15 лабораторий что в Харьковск. обл ещё при Ющенке затеяли америкосы. Шпалоеды---кодовое название.
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26.06.2024 22:22 Ответить
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27.06.2024 14:59 Ответить
мало...
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26.06.2024 22:42 Ответить
Ну, шоб не послєдній...
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26.06.2024 22:43 Ответить
Яка гарна картинка для мріючих про «русский мир». Болота, тайга і пешаком по рейках. Корм для комарів.
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26.06.2024 23:10 Ответить
Ану хто зжере їх швидше, комарі чи ведмеді
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26.06.2024 23:12 Ответить

Ведмеді наразі неголодні (як-не-як літо), тому я поставив би на комашню (там не лише комарі; є більш мерзенні та ненажерливі козявки - гнус).
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27.06.2024 15:02 Ответить
Чого так мало здохло?
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26.06.2024 23:14 Ответить
Чи дохлих не було ще?
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26.06.2024 23:19 Ответить

Гадаєте, що якби там заковбасилось кількадесят орків, то про це чесно оповіли б у їхньому тілівізарє? Ви надто гарної думки про кацапів...
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27.06.2024 15:04 Ответить
Найбільша вразливість ********** в його величезній і занедбаній території. Гігантські відстані між містами. Це дає можливість нам паралізувати і повністю заблокувати транспортне сполучення шляхом диверсій.
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26.06.2024 23:21 Ответить
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26.06.2024 23:45 Ответить
Это вам не это.
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26.06.2024 23:47 Ответить
шкода, дуже шкода.., шкода, що тільки потяг з рейок зійшов...
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27.06.2024 00:12 Ответить
Потяг маршрутом "***** - *****" перекинувся у ******.
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27.06.2024 00:12 Ответить
Чому вагони не зайнялися? Чому електродріт не впав на пассажирів....шо за хєрня...машиніста і стрілочника каструвати за погану роботу
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27.06.2024 00:26 Ответить
...а стрілочника, паскуду, ще й відпляшкувати. Щоб зкріпно було!
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27.06.2024 15:06 Ответить
Будет,что написать в сочинении "Как я провел лето".
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27.06.2024 09:13 Ответить
Амінь!
Боже, давай ще такі новини!
Щоразу ставитиму свічку.
...і не тільки я.
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27.06.2024 09:31 Ответить
"по тундре, по железной дороге
мчится поезд воркута ленинград...

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5+%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&sca_esv=6704a90ecd962571&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIKmvF7-eZSPRls1itx2rB4yIJv7Zg%3A1719470611366&ei=Ewp9ZriCFvuTxc8PpMudIA&ved=0ahUKEwj41_eXl_uGAxX7SfEDHaRlBwQQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5+%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiedC_0LXRgdC90Y8g0L_QviDRgtGD0L3QtNGA0LUg0L_QviDQttC10LvQtdC30L3QvtC5INC00L7RgNC-0LPQtSDQvNGH0LjRgtGB0Y8g0L_QvtC10LfQtCDQstC-0YDQutGD0YLQsCDQu9C10L3QuNC90LPRgNCw0LQyBRAhGKABMgQQIRgVSJiSAVDdDVjRjQFwAXgAkAEAmAHlAaABphGqAQYxMi44LjG4AQPIAQD4AQGYAhSgAtoQwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICDRAAGIAEGLADGEMYigXCAg0QLhiABBiwAxhDGIoFwgIFEAAYgATCAgYQABgWGB7CAggQABiABBiiBMICBRAhGJ8FwgIHECEYoAEYCpgDAIgGAZAGCpIHBjcuMTIuMaAHuccB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:********,vid:BydJXNbhPQo,st:0
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27.06.2024 09:47 Ответить
Яка сумна новина 🤣
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27.06.2024 22:10 Ответить
 
 