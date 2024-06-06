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В Чехии пассажирский поезд, направлявшийся в Украину, столкнулся с грузовым: 4 погибших, много раненых. ФОТОрепортаж

Вечером 5 июня пассажирский поезд "Прага - Кошице", следовавший в украинский город Чоп, столкнулся с грузовым поездом вблизи города Пардубице в Чехии. Погибли люди, десятки пострадали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на чешский портал iDNES.

"В Пардубице, недалеко от недавно построенной остановки в центре города, около полуночи ночной экспресс столкнулся с товарным поездом. Четыре человека погибли, десятки получили ранения", - говорится в сообщении.

В пассажирском экспрессе RegioJet 1021 было около 300 пассажиров. Он направлялся в Чоп.

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Больше всего пострадал первый вагон пассажирского поезда, расположенный за локомотивом.

У Чехії пасажирський потяг зіткнувся з вантажним
У Чехії пасажирський потяг зіткнувся з вантажним

Отмечается, что в результате столкновения четыре человека погибли и еще 23 пострадали, из них трое - с серьезными травмами. Машинисты остались живы, из них один в больнице, другой не нуждался в госпитализации.

На место прибыли многочисленные спасательные команды и срочно приехали министры внутренних дел и транспорта Чехии.

Причины аварии устанавливаются

Глава Минтранспорта Мартин Купка сказал, что пока рано говорить о первопричинах аварии. Обстоятельства будут расследовать в специальном отделе железной дороги.

"Авария поезда - большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и раненых. Выражаю искренние соболезнования всем, кто это пережил", - прокомментировал событие премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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У Чехії сталася аварія з потягом 5 червня 2024 року


У Чехії сталася аварія з потягом 5 червня 2024 року

Задержка поездов

В пресс-службе "Укрзалізниці" сообщили, что держат контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с дальнейшими пересадками.

"Также прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага - Перемышль, с которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину. Несмотря на форс-мажор на чешской территории "Укрзалізниця" работает над организацией перевозки пассажиров поездов, которые задержатся, к местам назначения", - говорится в сообщении.

Автор: 

авария (1285) поезд (1025) Чехия (1707)


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Топ комментарии
+20
вот и результаты диверсии русни по Европе...
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06.06.2024 08:27
+15
Проглядаються кацапські роги .
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06.06.2024 08:39
+8
Втручання в роботу залізниці.
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06.06.2024 08:33
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вот и результаты диверсии русни по Европе...
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06.06.2024 08:27 Ответить
Вполне может быть. Терроризм против гражданских - их любимая тактика.
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06.06.2024 09:42 Ответить
Як таке можливо у вік комп'ютерних технологій ?
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06.06.2024 08:30 Ответить
Людський фактор або диверсія,літаки в небі теж зустрічаються,як і кораблі в океані.
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06.06.2024 08:39 Ответить
Як раз таке й можна у вік комп'ютерних технологій. Втручання в систему - і от вам результат. Це ж не вручну стрілки не перемкнули. Чекаємо на радісний вий з боліт..
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06.06.2024 08:39 Ответить
В век компьютерных технологий такое сделать даже проще... Хакерская атака например и готово.
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06.06.2024 08:45 Ответить
А компи теж дають збої - тому в критичних системах їх як правило дублюють ( але на літаках де це роблять це на жаль не завжди допомагає ).
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06.06.2024 10:17 Ответить
Втручання в роботу залізниці.
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06.06.2024 08:33 Ответить
Проглядаються кацапські роги .
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06.06.2024 08:39 Ответить
Скорее всего автоматика, не нагнетайте про москалей, в Европе и так все шушукаются
Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, поезда столкнулись лоб в лоб. Первый вагон, следовавший за локомотивом экспресса, сошел с рельсов и частично перевернулся, первый вагон грузового поезда повредил свой локомотив
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06.06.2024 08:55 Ответить
У Чехії де порядок на першому місці і інженерія на висоті просто зійшов з рейок вагон

В Європі не "шушукаються", а слідують написаним інструкціям, це не пострадянська Україна.
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06.06.2024 14:42 Ответить
По информации, полученной ночью, поезд RegioJet проехал сигнал остановки. На модернизированной линии установлена ​​система безопасности ETCS, которая в штатном режиме предупреждала бы машиниста о том, что сигнал красный, однако резкое ее развертывание в Чехии ожидается не раньше 1 января 2025 года. А локомотив RegioJet не был оборудован даже системой безопасности. это устройство.
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07.06.2024 07:04 Ответить
постраждалим та їх рідним співчуття, москалів на ножі!!!
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06.06.2024 09:03 Ответить
То може керування віддати ШІ?
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06.06.2024 09:56 Ответить
Компютерні системи збоять також - а так зване ШІ ( яке і близько не ШІ ) збоїти буде ше більше ніж звичайне ПЗ.
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06.06.2024 10:21 Ответить
Ну ось КГБ/фсб починає акції диверсій по всій Європі, більш активно ніж раніше.

Контрзаходи - видворення ВСІХ росіян з Європи, окрім дипломатів, закрити можливість отримання віз для в'їзду у країни Європи всім росіянам, анулювання вже виданих віз кацапам.
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06.06.2024 14:39 Ответить
 
 