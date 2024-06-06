В Чехии пассажирский поезд, направлявшийся в Украину, столкнулся с грузовым: 4 погибших, много раненых. ФОТОрепортаж
Вечером 5 июня пассажирский поезд "Прага - Кошице", следовавший в украинский город Чоп, столкнулся с грузовым поездом вблизи города Пардубице в Чехии. Погибли люди, десятки пострадали.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на чешский портал iDNES.
"В Пардубице, недалеко от недавно построенной остановки в центре города, около полуночи ночной экспресс столкнулся с товарным поездом. Четыре человека погибли, десятки получили ранения", - говорится в сообщении.
В пассажирском экспрессе RegioJet 1021 было около 300 пассажиров. Он направлялся в Чоп.
Больше всего пострадал первый вагон пассажирского поезда, расположенный за локомотивом.
Отмечается, что в результате столкновения четыре человека погибли и еще 23 пострадали, из них трое - с серьезными травмами. Машинисты остались живы, из них один в больнице, другой не нуждался в госпитализации.
На место прибыли многочисленные спасательные команды и срочно приехали министры внутренних дел и транспорта Чехии.
Причины аварии устанавливаются
Глава Минтранспорта Мартин Купка сказал, что пока рано говорить о первопричинах аварии. Обстоятельства будут расследовать в специальном отделе железной дороги.
"Авария поезда - большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и раненых. Выражаю искренние соболезнования всем, кто это пережил", - прокомментировал событие премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Задержка поездов
В пресс-службе "Укрзалізниці" сообщили, что держат контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с дальнейшими пересадками.
"Также прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага - Перемышль, с которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину. Несмотря на форс-мажор на чешской территории "Укрзалізниця" работает над организацией перевозки пассажиров поездов, которые задержатся, к местам назначения", - говорится в сообщении.
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Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, поезда столкнулись лоб в лоб. Первый вагон, следовавший за локомотивом экспресса, сошел с рельсов и частично перевернулся, первый вагон грузового поезда повредил свой локомотив
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