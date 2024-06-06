У Чехії пасажирський потяг, що прямував до України, зіткнувся з вантажним: 4 загиблих, багато поранених. ФОТОрепортаж

Увечері 5 червня пасажирський потяг "Прага - Кошице", що прямував до українського міста Чоп, зіштовхнувся з вантажним потягом поблизу міста Пардубіце у Чехії. Загинули люди, десятки постраждали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на чеський портал iDNES.

"У Пардубіце, недалеко від нещодавно побудованої зупинки в центрі міста, близько опівночі нічний експрес зіткнувся з товарним поїздом. Четверо людей загинули, десятки дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

У пасажирському експресі RegioJet 1021 було близько 300 пасажирів. Він прямував до Чопа.

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Найбільше постраждав перший вагон пасажирського потяга, розташований за локомотивом.





Зазначається, що внаслідок зіткнення четверо людей загинули і ще 23 постраждали, з них троє – із серйозними травмами. Машиністи залишились живими, з них один у лікарні, інший не потребував госпіталізації.

На місце прибули численні рятувальні команди і терміново приїхали міністри внутрішніх справ і транспорту Чехії.

Причини аварії встановлюються

Очільник Мінтранспорту Мартін Купка сказав, що поки що зарано говорити про першопричини аварії. Обставини будуть розслідувати у спеціальному відділі залізниці.

"Аварія поїзда - велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв і поранених. Висловлюю щирі співчуття усім, хто це пережив", - прокоментував подію прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

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Затримка потягів

В пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками.

"Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України. Попри форс-мажор на чеській території Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення", - йдеться у повідомленні.