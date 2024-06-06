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У Чехії пасажирський потяг, що прямував до України, зіткнувся з вантажним: 4 загиблих, багато поранених. ФОТОрепортаж

Увечері 5 червня пасажирський потяг "Прага - Кошице", що прямував до українського міста Чоп, зіштовхнувся з вантажним потягом поблизу міста Пардубіце у Чехії. Загинули люди, десятки постраждали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на чеський портал iDNES.

"У Пардубіце, недалеко від нещодавно побудованої зупинки в центрі міста, близько опівночі нічний експрес зіткнувся з товарним поїздом. Четверо людей загинули, десятки дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

У пасажирському експресі RegioJet 1021 було близько 300 пасажирів. Він прямував до Чопа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" попередила про зміни у пересадках для пасажирів поїздів до Варшави та Любліна

Найбільше постраждав перший вагон пасажирського потяга, розташований за локомотивом.

У Чехії пасажирський потяг зіткнувся з вантажним
У Чехії пасажирський потяг зіткнувся з вантажним

Зазначається, що внаслідок зіткнення четверо людей загинули і ще 23 постраждали, з них троє – із серйозними травмами. Машиністи залишились живими, з них один у лікарні, інший не потребував госпіталізації.

На місце прибули численні рятувальні команди і терміново приїхали міністри внутрішніх справ і транспорту Чехії.

Причини аварії встановлюються

Очільник Мінтранспорту Мартін Купка сказав, що поки що зарано говорити про першопричини аварії. Обставини будуть розслідувати у спеціальному відділі залізниці.

"Аварія поїзда - велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв і поранених. Висловлюю щирі співчуття усім, хто це пережив", - прокоментував подію прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гелікоптер із президентом Ірану повністю згорів під час аварії, - Reuters 

У Чехії сталася аварія з потягом 5 червня 2024 року


У Чехії сталася аварія з потягом 5 червня 2024 року

Затримка потягів 

В пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. 

"Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України. Попри форс-мажор на чеській території Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

аварія (561) потяг (1970) Чехія (1613)


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Топ коментарі
+20
вот и результаты диверсии русни по Европе...
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06.06.2024 08:27
+15
Проглядаються кацапські роги .
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06.06.2024 08:39
+8
Втручання в роботу залізниці.
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06.06.2024 08:33
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вот и результаты диверсии русни по Европе...
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06.06.2024 08:27 Відповісти
Вполне может быть. Терроризм против гражданских - их любимая тактика.
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06.06.2024 09:42 Відповісти
Як таке можливо у вік комп'ютерних технологій ?
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06.06.2024 08:30 Відповісти
Людський фактор або диверсія,літаки в небі теж зустрічаються,як і кораблі в океані.
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06.06.2024 08:39 Відповісти
Як раз таке й можна у вік комп'ютерних технологій. Втручання в систему - і от вам результат. Це ж не вручну стрілки не перемкнули. Чекаємо на радісний вий з боліт..
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06.06.2024 08:39 Відповісти
В век компьютерных технологий такое сделать даже проще... Хакерская атака например и готово.
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06.06.2024 08:45 Відповісти
А компи теж дають збої - тому в критичних системах їх як правило дублюють ( але на літаках де це роблять це на жаль не завжди допомагає ).
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06.06.2024 10:17 Відповісти
Втручання в роботу залізниці.
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06.06.2024 08:33 Відповісти
Проглядаються кацапські роги .
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06.06.2024 08:39 Відповісти
Скорее всего автоматика, не нагнетайте про москалей, в Европе и так все шушукаются
Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, поезда столкнулись лоб в лоб. Первый вагон, следовавший за локомотивом экспресса, сошел с рельсов и частично перевернулся, первый вагон грузового поезда повредил свой локомотив
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06.06.2024 08:55 Відповісти
У Чехії де порядок на першому місці і інженерія на висоті просто зійшов з рейок вагон

В Європі не "шушукаються", а слідують написаним інструкціям, це не пострадянська Україна.
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06.06.2024 14:42 Відповісти
По информации, полученной ночью, поезд RegioJet проехал сигнал остановки. На модернизированной линии установлена ​​система безопасности ETCS, которая в штатном режиме предупреждала бы машиниста о том, что сигнал красный, однако резкое ее развертывание в Чехии ожидается не раньше 1 января 2025 года. А локомотив RegioJet не был оборудован даже системой безопасности. это устройство.
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07.06.2024 07:04 Відповісти
постраждалим та їх рідним співчуття, москалів на ножі!!!
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06.06.2024 09:03 Відповісти
То може керування віддати ШІ?
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06.06.2024 09:56 Відповісти
Компютерні системи збоять також - а так зване ШІ ( яке і близько не ШІ ) збоїти буде ше більше ніж звичайне ПЗ.
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06.06.2024 10:21 Відповісти
Ну ось КГБ/фсб починає акції диверсій по всій Європі, більш активно ніж раніше.

Контрзаходи - видворення ВСІХ росіян з Європи, окрім дипломатів, закрити можливість отримання віз для в'їзду у країни Європи всім росіянам, анулювання вже виданих віз кацапам.
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06.06.2024 14:39 Відповісти
 
 