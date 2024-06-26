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У Росії пасажирський потяг зійшов з рейок: близько 70 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 26 червня, на перегоні Інта-1 — Вугільний Північної залізниці 9 вагонів пасажирського поїзда № 511 Воркута - Новоросійськ зійшли з рейок. За попередніми даними, колію розмив паводок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

За наявною інформацією, наразі постраждалими вважаються близько 70 осіб. Приблизно 10 людей перебувають у важкому стані.

Як повідомив ТАСС губернатор Комі Володимир Уйба, евакуація пасажирів поїзда можлива лише залізничним транспортом до Інти, навколо тайга та болота.

При цьому деякі співробітники оперативних служб досі намагаються дістатися поїзда. Багато хто з них пішов пішки. За словами джерел, до місця аварії їм потрібно буде пройти близько 10 кілометрів.

Також дивіться: У Чехії пасажирський потяг, що прямував до України, зіткнувся з вантажним: 4 загиблих, багато поранених. ФОТОрепортаж

У Росії зійшов з рейок поїзд
У Росії зійшов з рейок поїзд
У Росії зійшов з рейок поїзд
У Росії зійшов з рейок поїзд

Нагадаємо, у травні у Волгоградській області РФ через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту" зійшли з рейок вагони вантажного потяга.

Автор: 

аварія (561) потяг (1978) росія (65800)


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Топ коментарі
+21
просто він був тяжче рейок
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26.06.2024 21:15
+20
А до того ж не врахував кривизни земної кулі.
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26.06.2024 21:17
+19
железнодорожная гойда
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26.06.2024 21:14
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железнодорожная гойда
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26.06.2024 21:14 Відповісти
просто він був тяжче рейок
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26.06.2024 21:15 Відповісти
А до того ж не врахував кривизни земної кулі.
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26.06.2024 21:17 Відповісти
Не врахував...
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26.06.2024 22:26 Відповісти

Ану ціхо! Бо ще, Боже борони, кацапи дослухаються і врахують... Що тоді будете робили?
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27.06.2024 14:57 Відповісти
Поєздатому поєзду стало жарко і він вирішив прохолодитися в калюжі.
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26.06.2024 21:29 Відповісти
Кацапів даже природа нищить
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26.06.2024 21:17 Відповісти
навіть
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26.06.2024 21:52 Відповісти
*Від моря до моря*путівки згоріли.
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26.06.2024 21:18 Відповісти
Усі гроши на війну...
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26.06.2024 21:20 Відповісти
Як повідомив ТАСС губернатор Комі Володимир *****...
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26.06.2024 21:21 Відповісти
Та й х... з ними.
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26.06.2024 21:22 Відповісти
...таки дійсно ::: руSнє - п і Z д а .... ...
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26.06.2024 21:29 Відповісти
Шащ паровоз в пи...ду летит.
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26.06.2024 21:33 Відповісти
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26.06.2024 21:36 Відповісти
Все у кацапов через ж. Включая ЯО.
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26.06.2024 21:37 Відповісти
Нехай щастить.
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26.06.2024 21:40 Відповісти
"Чудеса господні"! Колія двохпутна Сусідня - ціла Що заважає підігнать прямо до місця аварії ремонтно-евакуаційний потяг Навіть поставить його за 200-300 м від місця аварії? А не йти пішки 10 км!
А "карма" там дійсно Адже цю залізницю будували каторжники ГУЛагу І їх трупи часто клали росто в насип залізниці! А коли згниває труп - у місці його знаходження виникає пустота Такий собі "карстовий "кокон" Він стає каверною у насипі та його послабляє А тут - вода! Отримали те що будували Так що в"язні ГУЛагу після смерті своєї відомстили потомкам!
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27.06.2024 07:41 Відповісти
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26.06.2024 21:41 Відповісти
Мальцев зараз вилізе на ютюбі і скаже що це діло рук його міфічних партизанів
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26.06.2024 21:42 Відповісти
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26.06.2024 21:43 Відповісти
Он отдыхал некоторое время в сочи, а потом на валдае.
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27.06.2024 11:53 Відповісти
Ну ось i вiдпочили. Пора до дому, в Воркутю.👖
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26.06.2024 21:44 Відповісти
мєлочь, а пріятно
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26.06.2024 21:45 Відповісти
Апять "Грызуны деверсанты"
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26.06.2024 21:46 Відповісти
70 постраждалих? Мало...
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26.06.2024 21:47 Відповісти
шоб їх там вовки зїли.
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26.06.2024 21:47 Відповісти
шкода, що не взимку
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26.06.2024 22:27 Відповісти
взимку колію не розмиває, тому взимку вовки сидять голодні.
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26.06.2024 22:39 Відповісти
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26.06.2024 22:43 Відповісти
Де заява пуйла про "неаправєржімий украінскій слєд"?
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26.06.2024 21:49 Відповісти
a v čom sobstvenna tam prabļema ta ? po kartinkam - tam vse ok
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26.06.2024 21:50 Відповісти
Не загинуло навіть кілька потвор? Отже ж сволота - і тут примудрилися настрій зіпсувати. Сподіваюсь, хоч хтось з того десятка "важких" виправить цю прикру помилку.
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26.06.2024 22:01 Відповісти
Па тундрє, па сібірскай дароге єхал поєзд варкута - фсьо, 3.14здєц
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26.06.2024 22:04 Відповісти
Ну вот и доползли спец-муравьи с 15 лабораторий что в Харьковск. обл ещё при Ющенке затеяли америкосы. Шпалоеды---кодовое название.
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26.06.2024 22:22 Відповісти
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27.06.2024 14:59 Відповісти
мало...
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26.06.2024 22:42 Відповісти
Ну, шоб не послєдній...
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26.06.2024 22:43 Відповісти
Яка гарна картинка для мріючих про «русский мир». Болота, тайга і пешаком по рейках. Корм для комарів.
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26.06.2024 23:10 Відповісти
Ану хто зжере їх швидше, комарі чи ведмеді
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26.06.2024 23:12 Відповісти

Ведмеді наразі неголодні (як-не-як літо), тому я поставив би на комашню (там не лише комарі; є більш мерзенні та ненажерливі козявки - гнус).
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27.06.2024 15:02 Відповісти
Чого так мало здохло?
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26.06.2024 23:14 Відповісти
Чи дохлих не було ще?
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26.06.2024 23:19 Відповісти

Гадаєте, що якби там заковбасилось кількадесят орків, то про це чесно оповіли б у їхньому тілівізарє? Ви надто гарної думки про кацапів...
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27.06.2024 15:04 Відповісти
Найбільша вразливість ********** в його величезній і занедбаній території. Гігантські відстані між містами. Це дає можливість нам паралізувати і повністю заблокувати транспортне сполучення шляхом диверсій.
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26.06.2024 23:21 Відповісти
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26.06.2024 23:45 Відповісти
Это вам не это.
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26.06.2024 23:47 Відповісти
шкода, дуже шкода.., шкода, що тільки потяг з рейок зійшов...
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27.06.2024 00:12 Відповісти
Потяг маршрутом "***** - *****" перекинувся у ******.
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27.06.2024 00:12 Відповісти
Чому вагони не зайнялися? Чому електродріт не впав на пассажирів....шо за хєрня...машиніста і стрілочника каструвати за погану роботу
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27.06.2024 00:26 Відповісти
...а стрілочника, паскуду, ще й відпляшкувати. Щоб зкріпно було!
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27.06.2024 15:06 Відповісти
Будет,что написать в сочинении "Как я провел лето".
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27.06.2024 09:13 Відповісти
Амінь!
Боже, давай ще такі новини!
Щоразу ставитиму свічку.
...і не тільки я.
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27.06.2024 09:31 Відповісти
"по тундре, по железной дороге
мчится поезд воркута ленинград...

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5+%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&sca_esv=6704a90ecd962571&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIKmvF7-eZSPRls1itx2rB4yIJv7Zg%3A1719470611366&ei=Ewp9ZriCFvuTxc8PpMudIA&ved=0ahUKEwj41_eXl_uGAxX7SfEDHaRlBwQQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5+%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiedC_0LXRgdC90Y8g0L_QviDRgtGD0L3QtNGA0LUg0L_QviDQttC10LvQtdC30L3QvtC5INC00L7RgNC-0LPQtSDQvNGH0LjRgtGB0Y8g0L_QvtC10LfQtCDQstC-0YDQutGD0YLQsCDQu9C10L3QuNC90LPRgNCw0LQyBRAhGKABMgQQIRgVSJiSAVDdDVjRjQFwAXgAkAEAmAHlAaABphGqAQYxMi44LjG4AQPIAQD4AQGYAhSgAtoQwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICDRAAGIAEGLADGEMYigXCAg0QLhiABBiwAxhDGIoFwgIFEAAYgATCAgYQABgWGB7CAggQABiABBiiBMICBRAhGJ8FwgIHECEYoAEYCpgDAIgGAZAGCpIHBjcuMTIuMaAHuccB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:********,vid:BydJXNbhPQo,st:0
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27.06.2024 09:47 Відповісти
Яка сумна новина 🤣
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27.06.2024 22:10 Відповісти
 
 