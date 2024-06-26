У Росії пасажирський потяг зійшов з рейок: близько 70 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У середу, 26 червня, на перегоні Інта-1 — Вугільний Північної залізниці 9 вагонів пасажирського поїзда № 511 Воркута - Новоросійськ зійшли з рейок. За попередніми даними, колію розмив паводок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
За наявною інформацією, наразі постраждалими вважаються близько 70 осіб. Приблизно 10 людей перебувають у важкому стані.
Як повідомив ТАСС губернатор Комі Володимир Уйба, евакуація пасажирів поїзда можлива лише залізничним транспортом до Інти, навколо тайга та болота.
При цьому деякі співробітники оперативних служб досі намагаються дістатися поїзда. Багато хто з них пішов пішки. За словами джерел, до місця аварії їм потрібно буде пройти близько 10 кілометрів.
Нагадаємо, у травні у Волгоградській області РФ через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту" зійшли з рейок вагони вантажного потяга.
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Ану ціхо! Бо ще, Боже борони, кацапи дослухаються і врахують... Що тоді будете робили?
А "карма" там дійсно Адже цю залізницю будували каторжники ГУЛагу І їх трупи часто клали росто в насип залізниці! А коли згниває труп - у місці його знаходження виникає пустота Такий собі "карстовий "кокон" Він стає каверною у насипі та його послабляє А тут - вода! Отримали те що будували Так що в"язні ГУЛагу після смерті своєї відомстили потомкам!
Ведмеді наразі неголодні (як-не-як літо), тому я поставив би на комашню (там не лише комарі; є більш мерзенні та ненажерливі козявки - гнус).
Гадаєте, що якби там заковбасилось кількадесят орків, то про це чесно оповіли б у їхньому тілівізарє? Ви надто гарної думки про кацапів...
Боже, давай ще такі новини!
Щоразу ставитиму свічку.
...і не тільки я.
мчится поезд воркута ленинград...
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