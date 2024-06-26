У Росії пасажирський потяг зійшов з рейок: близько 70 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 26 червня, на перегоні Інта-1 — Вугільний Північної залізниці 9 вагонів пасажирського поїзда № 511 Воркута - Новоросійськ зійшли з рейок. За попередніми даними, колію розмив паводок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

За наявною інформацією, наразі постраждалими вважаються близько 70 осіб. Приблизно 10 людей перебувають у важкому стані.

Як повідомив ТАСС губернатор Комі Володимир Уйба, евакуація пасажирів поїзда можлива лише залізничним транспортом до Інти, навколо тайга та болота.

При цьому деякі співробітники оперативних служб досі намагаються дістатися поїзда. Багато хто з них пішов пішки. За словами джерел, до місця аварії їм потрібно буде пройти близько 10 кілометрів.

Також дивіться: У Чехії пасажирський потяг, що прямував до України, зіткнувся з вантажним: 4 загиблих, багато поранених. ФОТОрепортаж









Нагадаємо, у травні у Волгоградській області РФ через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту" зійшли з рейок вагони вантажного потяга.