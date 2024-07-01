В Одессе моряки ВМС спасли пятерых гражданских, которых вынесло в открытое море. ФОТО
Моряки Военно-Морских сил ВСУ спасли пять человек, которых отнесло в открытое море в Одессе.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В Военно-Морские силы ВС Украины обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета с просьбой о помощи в спасении гражданских лиц, которых волнами отнесло в открытое море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажем одного из катеров национального флота был проведен поиск и спасение людей, терпящих бедствие на воде.
Пятеро гражданских лиц были успешно спасены и доставлены к берегу.
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+6 Олена Тихонова #468839
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На морі повний штиль. А хвилі тільки від катера.