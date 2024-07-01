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В Одессе моряки ВМС спасли пятерых гражданских, которых вынесло в открытое море. ФОТО

Моряки Военно-Морских сил ВСУ спасли пять человек, которых отнесло в открытое море в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В Военно-Морские силы ВС Украины обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета с просьбой о помощи в спасении гражданских лиц, которых волнами отнесло в открытое море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажем одного из катеров национального флота был проведен поиск и спасение людей, терпящих бедствие на воде.

Пятеро гражданских лиц были успешно спасены и доставлены к берегу.

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Військові моряки врятували людей у відкритому морі в Одесі
Військові моряки врятували людей у відкритому морі в Одесі

Автор: 

ВМС (1479) море (376) Одесса (7918)


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Топ комментарии
+6
В Туреччину плили, звичайно.
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01.07.2024 08:53
+5
чому не вказано, рибалки чи втекачі до Туретчини чи Румунії
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01.07.2024 08:45
+2
цікаво що всі врятовані призивного віку тиса 2.0
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01.07.2024 08:53
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Мабуть скакали на батуті.
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01.07.2024 08:33 Ответить
уклонисты
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01.07.2024 08:36 Ответить
чому не вказано, рибалки чи втекачі до Туретчини чи Румунії
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01.07.2024 08:45 Ответить
В Туреччину плили, звичайно.
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01.07.2024 08:53 Ответить
Ну, або в Туреччину, або на інший глобус - не все так однозначно
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01.07.2024 09:01 Ответить
цікаво що всі врятовані призивного віку тиса 2.0
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01.07.2024 08:53 Ответить
тебе, бронко, осідлаю першого
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01.07.2024 09:25 Ответить
В нас війна,чі телепні вважають що Одеса знаходиться на середземному морі біля Франціі.
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01.07.2024 09:16 Ответить
це в нас війна і нескіненні донати, в них її немає....
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01.07.2024 09:21 Ответить
одеса защищена получше чем даже львов или киев) с моря недобитки чф уже по подплывут с суши,сначала надо днепр форсировать убогим потом захватить херсон,потом николаев🤣учитываю кпд кацапов до 2030-2040 можно не париться,если не учитывать крылаток или баллистики,так что реал одесса может чилить
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01.07.2024 09:22 Ответить
казан, не шумі...
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01.07.2024 09:31 Ответить
не зная броду - не суйся в воду!
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01.07.2024 09:40 Ответить
А в них мачете, хоч було?!
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01.07.2024 10:03 Ответить
а хто ж купайється без мачете?
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01.07.2024 10:13 Ответить
А де хвилі?
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03.07.2024 07:01 Ответить
Де ті хвилі, якими їх віднесло?
На морі повний штиль. А хвилі тільки від катера.
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03.07.2024 07:04 Ответить
 
 