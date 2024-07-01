УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10388 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 507 18

В Одесі моряки ВМС врятували п’ятьох цивільних, яких винесло у відкрите море. ФОТО

Моряки Військово-Морських сил ЗСУ врятували п'ятьох осіб, яких віднесло у відкрите море в Одесі.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"До Військово-Морських сил ЗС України звернулись представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням про допомогу у порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екіпажем одного з катерів національного флоту було проведено пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді.

П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіло поліцейської, яку змило хвилею з пірса в Одесі, знайшли за 1 км від берега (оновлено) 

Військові моряки врятували людей у відкритому морі в Одесі
Військові моряки врятували людей у відкритому морі в Одесі

Автор: 

ВМС (1396) море (223) Одеса (5495)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
В Туреччину плили, звичайно.
показати весь коментар
01.07.2024 08:53
+5
чому не вказано, рибалки чи втекачі до Туретчини чи Румунії
показати весь коментар
01.07.2024 08:45
+2
цікаво що всі врятовані призивного віку тиса 2.0
показати весь коментар
01.07.2024 08:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть скакали на батуті.
показати весь коментар
01.07.2024 08:33 Відповісти
уклонисты
показати весь коментар
01.07.2024 08:36 Відповісти
чому не вказано, рибалки чи втекачі до Туретчини чи Румунії
показати весь коментар
01.07.2024 08:45 Відповісти
В Туреччину плили, звичайно.
показати весь коментар
01.07.2024 08:53 Відповісти
Ну, або в Туреччину, або на інший глобус - не все так однозначно
показати весь коментар
01.07.2024 09:01 Відповісти
цікаво що всі врятовані призивного віку тиса 2.0
показати весь коментар
01.07.2024 08:53 Відповісти
тебе, бронко, осідлаю першого
показати весь коментар
01.07.2024 09:25 Відповісти
В нас війна,чі телепні вважають що Одеса знаходиться на середземному морі біля Франціі.
показати весь коментар
01.07.2024 09:16 Відповісти
це в нас війна і нескіненні донати, в них її немає....
показати весь коментар
01.07.2024 09:21 Відповісти
одеса защищена получше чем даже львов или киев) с моря недобитки чф уже по подплывут с суши,сначала надо днепр форсировать убогим потом захватить херсон,потом николаев🤣учитываю кпд кацапов до 2030-2040 можно не париться,если не учитывать крылаток или баллистики,так что реал одесса может чилить
показати весь коментар
01.07.2024 09:22 Відповісти
казан, не шумі...
показати весь коментар
01.07.2024 09:31 Відповісти
не зная броду - не суйся в воду!
показати весь коментар
01.07.2024 09:40 Відповісти
А в них мачете, хоч було?!
показати весь коментар
01.07.2024 10:03 Відповісти
а хто ж купайється без мачете?
показати весь коментар
01.07.2024 10:13 Відповісти
А де хвилі?
показати весь коментар
03.07.2024 07:01 Відповісти
Де ті хвилі, якими їх віднесло?
На морі повний штиль. А хвилі тільки від катера.
показати весь коментар
03.07.2024 07:04 Відповісти
 
 