В Одесі моряки ВМС врятували п’ятьох цивільних, яких винесло у відкрите море. ФОТО

Моряки Військово-Морських сил ЗСУ врятували п'ятьох осіб, яких віднесло у відкрите море в Одесі.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"До Військово-Морських сил ЗС України звернулись представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням про допомогу у порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екіпажем одного з катерів національного флоту було проведено пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді.

П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега.

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