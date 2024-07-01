В Одесі моряки ВМС врятували п’ятьох цивільних, яких винесло у відкрите море. ФОТО
Моряки Військово-Морських сил ЗСУ врятували п'ятьох осіб, яких віднесло у відкрите море в Одесі.
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"До Військово-Морських сил ЗС України звернулись представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради з проханням про допомогу у порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що екіпажем одного з катерів національного флоту було проведено пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді.
П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега.
Топ коментарі
+6 Олена Тихонова #468839
показати весь коментар01.07.2024 08:53 Посилання
+5 Frol Fedoroff
показати весь коментар01.07.2024 08:45 Посилання
+2 частный сектор
показати весь коментар01.07.2024 08:53 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На морі повний штиль. А хвилі тільки від катера.